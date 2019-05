HIMMEL OG HELVETE: Brooks Koepka leder PGA Championship, mens for Tiger Woods er turneringen over etter to runder. Foto: Warren Little / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Woods ute av PGA Championship etter to runder

Mens ingen ser ut til å være i nærheten av Brooks Koepka, ble det en tung helg for Tiger Woods i majorturneringen PGA Championship.

For niende gang i karrieren misset Woods cuten i en major.

– Jeg føler meg ikke bra, og klarte det rett og slett ikke, sa Woods da det ble klart at PGA Championship var over for hans del.

Etter to runder endte Woods fem slag over par med en 72- og en 73-runde – ett slag for mye til å få lov til å fullføre turneringen.

Dette var golfessets første turnering siden han vant Masters i midten av april – hans første major-tittel på over ti år.

– Det var stort å vinne Masters igjen, men PGA Championship var et steg tilbake. Jeg spilte rett og slett ikke bra nok. Jeg klarte ikke gjøre de små detaljene jeg må gjøre riktig for å få en god score eller gi meg muligheten til å få en god score.

Langt bedre gikk det for Brooks Koepka, som Woods gikk sammen med. Verdenstreeren har herjet med konkurrentene så langt i PGA Championship, og leder med syv slag. Totalt er han 12 under par etter to under – 17 slag bedre enn Woods.

Før de to avsluttende rundene er Jordan Spieth og Adam Scott nærmest Koepka – fem slag under par.

Publisert: 18.05.19 kl. 04:39