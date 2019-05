4-åring truffet av ball – spiller brøt sammen

Albert Almora brøt ut i tårer etter å ha truffet en fire år gammel jente under en baseballkamp mellom Chicago Cubs og Houston Astros.

– Hun var det første jeg så da jeg traff ballen, sa Chicago Cubs-spiller Almora etter kampen.

Ifølge flere medier skal ballen ha hatt en fart på nærmere 150 kilometer i timen da den traff den fire år gamle jenta. Dette er basert på hvor lang tid det tok før ballen forlot balltreet og traff henne.

– Supporteren som ble truffet av ballen ble tatt med til sykehus. Vi kan ikke komme med noen flere detaljer akkurat nå. Våre tanker går til familien, skriver Houtson Astros i en pressemelding.

4-åringen var bevisst da hun ble løftet gråtende bort fra setet sitt, og flere medier, blant annet ESPN, melder at hun ikke skal være alvorlig skadet.

– Forhåpentligvis får jeg muligheten til å bli kjent med henne og ha et forhold til henne resten av livet mitt. Men akkurat nå ber jeg bare om at det skal gå bra, sa Almora, som selv har to barn.

PREGET: Albert Almora var sterkt preget etter at han traff en fire år gammel jente med en «foul ball». Foto: GETTY IMAGES/NTB SCANPIX

Etter en stund løp Almora bort til tribunen der 4-åringen hadde sittet, og snakket med en sikkerhetsvakt. Før han tok seg til hodet og omfavnet sikkerhetsvakten, mens tårene trillet.

Funksjonærer og publikum klappet, mens Almora sto og klemte sikkerhetsvakten. Uten at spilleren ønsker å si hva som ble sagt.

– Det ble sagt uoffisielle ting. Jeg kunne ønske jeg kunne sagt mer.

Publisert: 31.05.19 kl. 04:02