Sjokk-tap for Magnus Carlsen mot erkerivalen

«Twitter-kongen» Anish Giri (25) hadde bare tap før møtet med Magnus Carlsen (29). Nederlenderen sjokkerte med å slå verdensmesteren - som gjorde en skjebnesvanger tabbe.

Carlsen og Giri regnes av mange som «kamphaner» i verdenstoppen - og der nederlenderen er kjent for å bruke sin skarpe tunge på sosiale medier.

– Det er en ganske humoristisk konflikt, mente Jon Ludvig Hammer som ekspert på TV 2.

På forhånd hadde Carlsen vunnet alle sine fire matcher til nå, mens Giri hadde tapt alle sine. Carlsen-sponsor Unibet bare 1,15 i odds på seier til nordmannen, mens Giri lå på 13,00.

Parti 1: Giri-Carlsen 1/2–1/2. Remis med svarte brikker for Carlsen, som aldri var i trøbbel og styrte til tilfredsstillende remis.

Parti 2: Carlsen-Giri 0–1. Giri forsvarte seg godt med svart, men Carlsen spilte godt.

– Dette partiet kommer det til å bli snakket om i månedsvis fremover, sa TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer og hyllet Carlsens kreativitet, som gjorde at Giri fikk trøbbel med klokken.

Men så gjorde nordmannen en feil (bonde f3), Carlsen ristet på hodet og måtte innse at nederlenderen - for en gangs skyld - ble for sterk.

– En besynderlig tabbe av Carlsen. Det ser vi ikke ofte, fastslo tyske Jan Gustafsson som kommentator på chess24.com.

Parti 3: Giri-Carlsen 1/2–1/2. Med tap i det andre partiet var Carlsen ille ute, for Giri taper nesten aldri. Det var også første gang i denne turneringen han lå under - og skulle attpåtil spille med svarte brikker.

Giri var i føringen og var sikker på at han ville ro i land en behagelig remis, men Carlsen angrep. Det ble rimelig remis.

Parti 4: Carlsen-Giri 1/2–1/2. Dermed måtte Carlsen vinne det fjerde partiet for å utligne til 2–2 - og avgjørelse i armageddon. Men det var Giri som skaffet seg et lite overtak.

Anish Giri har hatt en trøblete «Magnus Carlsen Invitational» og var allerede før møtet med verdensmesteren sjanseløs til å gå til semifinalene. Giri tapte først 3–1 for Maxime Vachier-Lagrave, så 2 1/2–1 1/2 for Hikaru Nakamura og 2 1/2–1 1/2 for Jan Nepomnjasjtsjij. Han vant ikke et eneste parti i noen av disse matchene. Så ble det tap på armageddon i Giris fjerde parti, som var mot Ding Liren. Derfor sto han med bare ett av 12 mulige poeng før møtet med Carlsen.

Tirsdag møter Carlsen sin gode venn Jan Nepomnjasjtsjij. Nordmannen leder fortsatt turneringen - men Hikaru Nakamura, som ligger bare ett poeng bak, har én match mindre spilt og kan altså overta ledelsen.

