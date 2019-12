FJORÅRSVINNERNE: Magnus Carlsen og Daniil Dubov (t.v.) vant henholdsvis lyn- og hurtigsjakk for ett år siden. Foto: Maria Emelianova

Offensiv Magnus Carlsen: – Jeg stiller opp for å ta to VM-gull

Magnus Carlsen (29) pleier gjerne å avslutte året med ta én VM-tittel i romjulen. Nå sikter han på to. Det er det bare han selv som har klart tidligere.

Det var i 2014 at nordmannen vant både hurtig- og lynsjakk i Dubai (den gang på sommeren).

Siden har han stort sett vunnet én av de to fartsdisiplinene hvert år.

– Jeg stiller opp for å ta to VM-gull. Det er det ingen tvil om. Hvis jeg er på topp, så har jeg god sjanse til det, sier Magnus Carlsen til VG idet vi treffer ham i lokalene til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, der han nettopp har holdt foredrag for noen av landets skarpeste advokater.

Carlsen har god grunn til å ha stor selvtillit. Han parkerte resten av verdenseliten i India nylig, både i hurtig- og lynsjakk. Fire poengs forsprang til toeren og åtte og et halvt poeng ned til treeren er så mye i sjakk at ordet utklassingssifre ikke holder.

– Jeg må bare fortsette med mer av det samme som i India, sier Carlsen.

– Der spilte jeg egentlig ikke så veldig fort. Men jeg klarte å balansere godt det å spille på intuisjon, og samtidig tenke litt dypere.

Magnus Carlsen har hatt et eventyrlig 2019. Nå skal det avsluttes i Moskva.

– Det har vært veldig mange høydepunkter, men det er det som skjer sist, som folk husker best. Derfor har jeg lyst til å avslutte året på en god måte, sier han til VG.

Han har i alt vunnet ti VM – hvis vi tar med langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Hans aller første VM-seier kom i lynsjakk i 2009. I alt har han fire gull i lynsjakk og to i hurtigsjakk.

Det som har kjennetegnet Magnus Carlsen i 2019 har fremfor alt vært aggressive åpninger. Han har gått rett i strupen på motstanderen.

– Det har funket bra. Folk har blitt redde, sier han om motstanderne.

Samtidig føler at han at den «edgen» har blitt litt borte nå utover høsten.

– Derfor endrer jeg kanskje litt tilbake til det gamle nå.

KLAR: Magnus Carlsen ser på VM i hurtig- og lynsjakk som en av årets viktigste oppgaver. Her er han fotografert i lokalene til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

I det ligger for eksempel hans utrolig evne til å dra i land seieren i sluttspill der det ikke ser særlig optimistisk ut.

Torstein Bae, NRKs ekspert, minner om at alt ikke har gått på skinner i høst:

– Magnus har hatt et formidabelt år fra og med triumfen mot Caruana i London november 2018.

– Andre halvår i 2019 har likevel ikke vært det helt store, blant annet røk gullet i VM i fischersjakk. Han kom tilbake i India, men formen virker ikke like trygg som på våren.

Carlsens siste opptreden før jul var Grand Chess Tour-sluttspillet i London, der han tapte semifinalen mot Maxime Vachier-Lagrave, men vant kampen om 3.-plassen mot Levon Aronian.

– London var ingen katastrofe, men understreker jo at han ikke har vært overlegen den siste tiden, sier NRK-eksperten.

Magnus Carlsen går inn i romjulens VM-spill på 2. plass på rankingen både i hurtig- og lynsjakk, bak henholdsvis Vachier-Lagrave og Hikaru Nakamura.

– Verdensrankingen tror jeg ikke betyr all verden, han kan sikkert tenke seg å gjenvinne 1.-plassene, men jeg tror ikke han trenger noe motivasjon utover det som allerede ligger på bordet. Hurtigsjakken har vært trøblete de siste årene, etter gull i 2014 og 2015, er det kun blitt en bronse, i 2016, minner Bae om.

– Ingen tvil om at Magnus ønsker å vise at han er den beste også på «mellomdistansen». I lynsjakken er Magnus stor favoritt og jakter på historiske tre på rad og fem totalt.

Torstein Bae er, som Carlsen selv, klar på at dommen over 2019 på mange måter faller nå i romjulen:

– Det er først og frem VM som blir stående igjen i historiebøkene, og hvis alle tre VM skulle glippe, er det vanskelig å kalle dette et godt år. Men jeg har stor tro på ett gull og håper på to, sier NRK-eksperten.

– Å ta denne dobbelen er ekstremt vanskelig og kan ikke forventes. Men håpe – det kan vi og gjør vi.

Jon Ludvig Hammer, som skal ha egen VM-sending på VGTV hver dag, fastslår at Carlsen er favoritt både i lyn- og hurtigsjakk.

– Å vinne begge to, er veldig vanskelig. Men om noen skal klare det, så er det Magnus.

Hammer er enig med Baes vurdering av hvor mulighetene er best:

– Basert på resultatene i de siste mesterskapene, er større sannsynlighet i lynsjakk enn i hurtigsjakk.

Her er favorittene

– VM i hurtig- og lynsjakk handler ikke bare om de beste spillerne, men også de som kan ha sitt livs turnering, sier Jon Ludvig Hammer.

– Det dukker gjerne opp noen unge gutter, som gjerne vil vise seg fram – og som har kapasiteten.

Her er 10 favoritter i VM:

Magnus Carlsen (29), Norge: Regjerende verdensmester i lynsjakk. Seks VM-titler i fartsdisiplinene.

Maxime Vachier-Lagrave (29), Frankrike: Verdensener i hurtigsjakk.

Hikaru Nakamura (32), USA: Verdensener i lynsjakk.

Aleksandr Grisjtsjuk (36), Russland: To ganger verdensmester i lynsjakk.

Sergej Karjakin (29), Russland: V-mester lynsjakk 2016. På hjemmebane.

Jan-Krzysztof Duda (21), Polen: Fulgte Carlsen til siste slutt i lynsjakk i fjor.

Daniil Dubov (23), Russland: Regjerende verdensmester hurtigsjakk.

Ding Liren (27), Kina: Har hatt et stort 2019. God i alle sjakkdisipliner.

Viswanathan Anand (50), India: V-mester hurtigsjakk 2017. En fartslegende.

Jan Nepomnjasjtsjij (29), Russland: Har en rekke sølv og bronse fra tidligere.

