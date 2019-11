FÅR HJELP AV FORBUNDET: Anita Stenberg turte først ikke stå frem med sin historie. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sykkelprofil innrømmer seksuell krenkelse av norsk rytter: - Ubehagelig

Norges Cykleforbund bistår norske Anita Stenberg (27) etter at hun sto fram og anklaget den danske eks-syklisten Jimmi Madsen (50) for seksuell trakassering.

Oppdatert nå nettopp

– Det har jo vært ubehagelig, og det er jo ikke greit at hverken jeg eller andre ryttere får tilbud fra ledelsen i sykkelverden. Det er jo en tankevekker, sier Stenberg til VG.

Madsen har innrømmet at han for fem år siden sendte chatmeldinger til den 27 år gamle norske landslagssyklisten med oppfordring om sex på hans hotellrom i forbindelse med et stevne i Berlin.

De to hadde ingen relasjon utover det rent profesjonelle og Stenberg avviste Madsens henvendelser, skriver Ekstra Bladet.

– Jeg har sagt unnskyld. Ja, ja, ja, det har jeg, sier Madsen til avisen.

Madsen er tidligere profesjonell banesyklist med medaljer fra både OL og VM, og er i dag styremedlem i Dansk Bicykle Club (DBC) - den samme klubben Stenberg er medlem av.

– Var ikke klar til å si det høyt

Stenberg forteller at det tok lang tid før hun turte å fortelle om meldingene.

– Jeg var 22 år gammel på det tidspunktet, og var ikke klar til å si det høyt. Jeg var selv sjenert og beskjeden, så det tok lang tid før jeg turte å åpne meg opp, og for å stå frem krever det at man er klar, sier hun.

– Hvordan har det påvirket sykkelkarrieren din sportslig?

– Det er jo vanskelig å si. Jeg har aldri kontakt med styret i DBC hvis det er noe jeg har vært misfornøyd med i klubben, da jeg ikke har hatt lyst eller mot til det, og vært redd for å uansett bli avvist eller ikke tatt seriøst, sier hun.

– Om det har ført til et annet syn på seksdagersløp? Det har det jo også, og at man helst ikke spør om for mye hjelp i fare for å skulle «betale» for hjelpen på en annen måte.

Får bistand fra Norge

Det er Stenberg og treneren Kenneth Berner som har varslet om hendelsen.

Norges Cykleforbunds generalsekretær Eystein Thue Stokstad sier til NTB at de bistår Stenberg siden hun er norsk landslagssyklist.

– Vi har anmodet det danske forbundet om å ta tak i saken og undersøker muligheten for å gå videre med den. Vi forventer at de gjør det, sier Stokstad.

Ifølge Ekstra Bladet undersøker nå det danske sykkelforbundet og paraplyorganisasjonen Danmarks Idrætsforbund saken.

Lederen i Dansk Bicycle Club, Bjarne Kratholm, sier til den danske avisen at han mener saken ikke bør få noen konsekvenser for Madsen siden saken er fem år gammel.

– Hadde det vært en fersk sak hadde vi ekskludert Jimmi Madsen. Det er det ingen tvil om.

Publisert: 28.11.19 kl. 11:13 Oppdatert: 28.11.19 kl. 12:10

Mer om