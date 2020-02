PÅ LAG: Johan-Sebastian Gulliksen (t.v.) fra Lier får sjansen i hestesportens Champions League. Der skal han og Jessica Springsteen (t.h.) utgjøre to av seks på laget. Bruce (i midten) er nok også fornøyd ... Foto: Ole Kristian Strøm og AFP

Norske Johan-Sebastian (23) på super-lag med Springsteens datter

LILLESTRØM (VG) Norske Johan-Sebastian Gulliksen (23) har fått plass på et av hestesportens Champions League-lag. Der skal han ri sammen med blant andre Bruce Springsteens datter Jessica (28).

Lier-karen skal i aksjon hver dag av Norwegian Horse Festival (torsdag til søndag denne uken) på Lillestrøm, men så er det klart for Global Champions League, som er hestesportens svar på fotballens Champions League.

Bjørn Rune Gjelsten eier ett av lagene i Global Champions League, Scandinavian Vikings, og Johan-Sebastians far Geir Gulliksen har i flere år konkurrert for dette laget.

Men nå får også sønnen sjansen i denne serien, for det som heter Cannes Stars. De har styrket laget foran 2020-sesongen, og blant de seks rytterne som skal konkurrere i år er Johan-Sebastian Gulliksen og Jessica Springsteen. Han er én av lagets to U25-ryttere.

– Jeg kjenner Jessica relativt godt, og kjæresten hennes, Lorenzo de Luca, la inn et godt ord for meg for at jeg skulle få denne fantastiske muligheten, forteller Johan-Sebastian Gulliksen til VG.

– Med de to på laget er det større forventninger til Cannes Stars i 2020. Det er jo litt som i fotballen, at laget blir fornyet og forsterket, fortsetter Gulliksen.

Jessica er altså datter av Bruce Springsteen og Patti Scialfa. De ville at hun skulle vokse opp i en paparazzi-fri verden og flyttet fra Los Angeles til hestegården Stone Hill i New Jersey. Der begynte Jessica Springsteen å ri allerede som fireåring.

– Nå skal jeg ri Norwegian Horse Festival, så er det bare to uker før Global Champions League starter i Doha. Og jeg får sjansen i den første konkurransen, forteller Gulliksen til VG.

HESTEFESTIVAL: Bjørn Rune Gjelsten med datteren Ingrid på Joli Coeur under fjorårets Norwegian Horse Festival på Lillestrøm. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Norges Varemesse i Lillestrøm er stedet for vinterens store hestefest her til lands. Bjørn Rune Gjelsten står i stor grad både bak ideene og pengene til Norwegian Horse Festival. Ryttere fra hele Europa skal konkurrere, blant annet i sprangridning, dressurridning og islandshest.

– Norwegian Horse Festival var veldig vellykket i fjor, så jeg gleder meg masse til å vise meg fram også på norsk jord, sier Johan-Sebastian Gulliksen.

– Det er kjempespennende at Johan-Sebastian har fått denne sjansen. Han var langt på vei kvalifisert også for vårt lag, men det er et puslespill med logistikk og ryttere, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

– Dette viser at Johan-Sebastian har potensial. Nå gleder jeg meg til å se ham i aksjon på Lillestrøm til helgen.

Gjelsten forteller at noen av dagene allerede er utsolgt. Han tror mange har oppdaget Norwegian Horse Festival etter starten i 2019.

– Det er ingen grunn til å underslå at det første året var vanskelig økonomisk, men kanskje kan vi få svarte tall denne gang, sier Bjørn Rune Gjelsten.

