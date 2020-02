Røthe fortviler etter at han hjalp Bolsjunov: – Ødelegger for alle

MERÅKER (VG) Sjur Røthe var utrøstelig og ikke nådig mot seg selv, etter at han ødela for Pål Golbergs mulighet til å vinne Ski Tour 2020 sammenlagt.

Røthe forsøkte og stikke på 34-kilometeren, men dro med seg Aleksandr Bolsjunov – som mer eller mindre avgjorde sammenlagt-konkurransen. Etterpå var Røthe uendelig lei seg.

– Jeg skuffer ikke bare meg selv, men jeg ødelegger touren for Pål sin del og. Det er forbannet surt, sier Røthe.

Han var utrolig lei seg etter løpet. Nesten på gråten. For etter drøyt to mil stakk Røthe for bonussekundene. Aleksandr Bolsjunov ble med. Men Røthe klarte ikke å følge russeren. Bolsjunov var sterk som en bjørn og gikk derfra alene inn til seier. Røthe følte han hjalp russeren til seier både i løpet og sammenlagt, og at kameraten Golberg mistet sin mulighet til sammenlagttriumf i historiens første Ski Tour.

– Det er en fadese fra min side. Jeg ødelegger ikke bare for meg selv, men for Pål også, sa Røthe til NRK i pressesonen.

BEST: Pål Golberg (t.v.) vant jaktstarten i Östersund søndag, og ble gratulert av kompisen Sjur Røthe. Bak står en ikke så blid Aleksandr Bolsjunov, men i Meråker var det hans tur til å smile. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Golberg tok det hele med stor ro.

– Jeg er ikke sur på Sjur, sier Golberg.

Røthe tar likevel fullt ansvar.

– Vi er jo voksne folk, men jeg har selvinnsikt nok til å se at det er jeg som ødelegger i dag. Hadde jeg vært med Bolsjunov inn, så hadde det vært en helt annen ting, men når jeg ikke er sterk nok til å klare det, så ødelegger jeg for alle, sier Røthe til VG.

– Ikke i nærheten

For da Bolsjunov satte opp dampen, var ikke Røthe i nærheten av å klare og følge. Til slutt var Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen nærmest, begge drøyt 51 sekunder bak vinneren. Klæbo mener det er umulig å slå russeren på distanse nå:

Røthe syns det er ekstra ille siden Golberg er en av hans nærmeste kamerater.

Golberg ledet touren foran langløpet i Meråker, men etterpå overtok Bolsjunov og leder med ett minutt og fem sekunder foran sprinten og jaktstarten i Granåsen i Trondheim. Røthe er nummer tre, ett sekund bak Golberg.

– Det er kjørt for noen nordmann å vinne touren. Det er plasser å kjempe om bak, vi får bare gjøre så godt vi kan, så gleder jeg meg til å gå sprint lørdag, sier Golberg.

– Kjipt at Sjur har det vondt

Røthe fikk klarsignal fra Golberg underveis til å forsøke ett rykk. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum syns ikke Røthe har grunn til å være så lei seg.

– Det er kjipt at Sjur har det vondt. Men jeg tror nok at Pål skulle fått slitt oppover der uansett, for Bolsjunov hadde nok en tanke om å dra til uansett. Bolsjunov er en voldsomt god skiløper, så vi har bare ikke sjans, sier Nossum til VG.

Lørdag er det sprint i Granåsen, før touren avsluttes med jaktstart søndag. Bolsjunov vil ikke ta seieren på forskudd, selv om nordmennene allerede utroper ham til sammenlagtvinner.

– Det får de stå for, men det siste rennet kommer til å bli hardt, så vi får se om noen dager, sier Bolsjunov via tolk til VG.

