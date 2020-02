SUKSESSTRENER: Bernt Øksnevad, som har vært norgesmester for amatørkusker, trener kapable Sambo Ø.K., som nå blir kuskeforsterket med Åsbjørn Tengsareid, som leder årets kuskechampionat. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Tre V75-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer hele tre alenestreker i V75-omgangen på Jarlsberg Travbane lørdag. Men ingen av dem er helt sikre.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Hovedbankeren hans blir Sambo Ø.K.

– Sambo Ø.K. vant greit i V75 sist, men har vært bedre. Kapasiteten er stor, og han er klar for en solid rekordforbedring. Hesten skal kunne ned på 1.26-tallet. Blir dessuten kuskeforsterket med dyktige Åsbjørn Tengsareid, som leder landsstatistikken foran Dag-Sveinung Dalen, varsler Olsbu.

Sistnevnte kjører hans andre bankeren, Mira Prawo.

– Mira Prawo var overlegen fra tet sist. Hun er rask fra start, men har kjappe Miracle Tile på innsiden. Men kommer Mira Prawo seg greit til tet, skal det være snakk om en god sjanse. Sjanseartet ellers, mener Olsbu.

Tangen Elvira er den beste hoppa i V75-avslutningen.

– Men galoppen ligger hele tiden på lur. Holder hun seg bare til rett gangart, er det snakk om en god vinnersjanse. Men hun er og blir en evig outsider, sier traveksperten.

Dagens banker

Sambo Ø.K. (V75-4) jakter sin fjerde strake. Blir kuskeforsterket, og feilfritt skal det være snakk om en flott sjanse.

Dagens luring

Dream Builder (V75-5) har gått mange gode løp, men har også hatt mye utur. Med klaff kan han ta en velfortjent seier.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 81 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2772 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer hele fire bankerkandidater til V75-omgangen på Jarlsberg Travbane. Tre av dem lar han stå ugarderte. De tre øvrige løpene er ganske åpne. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2600mv)

14 CREDICONE

3 TAYNO DESTRIER

15 STRONG CASE

7 Senet Island

6 Nu Love S.S.

5 Weinberry

8 Rio Division

11 Riva Renn

2 N.Y. Royal Flush

4 Donato Gilbak

12 Into The Sun

13 Iasi

10 King N' Swing

1 Royal Unibrew

________________

9 Smoke Detector

Løpet

En trio peker seg litt ut i Yarrah Bokos stayerløpet. Veldig åpent bak. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Credicone har vært bra etter pause. Avsluttet solid til annen bak Axe Brogård i V75 sist og var tapper toer bak Brage Hindø fra dødens nest sist. Kan runde alle.

Outsiderne

Tayno Destrier har vært meget bra og har vunnet tre av fire hittil i år. Møter klart skjerpet motstand, samtidig som det dreier seg om voltestart.

Luringen

Strong Case har vært solid toer i to siste løp. Nærmer seg en seier.

Startsiden

N.Y. Royal Flush er normalt rask ut, men sporet er trangt.



V75-2 (2100ma)

12 REXINE

2 B.S. Gold

5 I.D. Ownersdestiny

11 Dancing Queen

________________

10 Pegasus R.R.

1 Orlando G.M.

6 Excellent Maltin

3 Vibra Thor

8 Welcome Malcolm

7 Vicky Waiting

9 Orlando Fortis

Løpet

Rexine blir klar favoritt i grunndivisjonen, men sporet er sjanseartet. Jeg sper på med tre garderinger.

Favoritten

Rexine jakter sin femte strake seier. Westergaard-traveren har imponert. Men det må klaffe litt fra spor tolv. Blir det kjøring i front, stiger sjansene. Uansett tåler 5-årshoppa å gjøre en god del selv. Kan runde alle igjen.

Outsiderne

I.D. Ownersdestiny er en meget kapabel 5-åring som har slitt med helsen. Kommer nå ut etter pause. Trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Jeg tør uansett ikke avskrive ham. I DNTs 4-årsløp i vår gikk han sterke 1.13,7 fra dødens over full distanse og tapte kun for Catherine's Chevy, dog klart. Hester som Thankful, Blueridge Sun og Gogo Hall ble slått.

Dancing Queen gjør en spennende start i Hamre-regi. Hun har gjort det bra i deres hender tidligere. Men sporet er sjanseartet, og hun skal også kjøre litt på sjanse. Det må klaffe mye herfra. En outsider.

Luringen

B.S. Gold går stadig fine løp. Han er aller best i tet. Kommer han seg dit uten at åpningen blir alt for tøff, kan han vinne igjen. I sine to siste seiersløp satt han i tet etter cirka en halv kilometer. Tvedt-traveren kan bli skummel derfra.

Startsiden

B.S. Gold kan ta føringen. Orlando G.M. kan nok løse bedre enn vist og skal muligens laddes.



V75-3 (2100ma)

3 VALLE GRIM

11 VALLE HUGO

8 REIME KONGEN

7 VESTPOL KONGEN

1 SPIKFAKS

4 ARD

9 NESLANDS FAKSEN

10 MIETOR

5 GOMNES HANS T.

________________

2 Battimo

12 Frier Birk

6 Sikvelands Svarten

Løpet

Mange med vinnersjanse i kaldblodscupen.

Favoritten

Valle Grim var god til seier direkte etter to måneders pause sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Hesten står fint til spormessig og kan meget vel ta sin femte strake seier.

Outsiderne

Valle Hugo tapte kun for gode Professor Ø.K. sist. Burde holdt unna for Smedtulla nest sist, men ble litt for offensivt kjørt da. Tredje sist var han overlegen foran Vestpol Kongen. Klaffer det fra et sjanseartet bakspor, kan han runde de fleste, muligens alle.

Vestpol Kongen viste seg fra sin beste side sist. Forsvarte enkelt sporet og vant helenkelt. Blir kuskeforsterket nå, men også han står sjanseartet til spormessig, så det må løse seg optimalt fra et sjanseartet spor.

Luringen

Reime Kongen tapte kun for Stumne Fyr og Grislefaksen G.L. sist. Og var ikke mye slått av Valle Grim i de to foregående startene. Trond Anderssen-traveren fortjener virkelig en seier, men han står sjanseartet til ytterst på vingen. Så det må klaffe maksimalt.

Startsiden

Spikfaks kan forsvare sporet, om han løser som best. Ard og Vestpol Kongen er verst i mot.



BANKERKUSK: Åsbjørn Tengsareid. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1600mv)

2 SAMBO Ø.K.

________________

10 Ramstad Kristian

13 Sitje Rapp

5 Brødsjø Spika

14 Solmyr Arvid

12 Hønn Spik

9 Hof Blesen

8 Tronmar

1 Madde

7 Spiktrollet

4 Torpa Pi

11 Alm Elden

15 Gaupen Nina

6 Aarbakks Evelyn

3 Nesfaksen

Løpet

Jeg lar Sambo Ø.K. stå ugardert i dette sprintløpet.

Favoritten

Sambo Ø.K. vant greit i V75 på Sørlandet sist og blir kuskeforsterket med Åsbjørn Tengsareid, som har hatt en pangstart på denne sesongen. Feilfritt tar trolig hesten sin fjerde strake seier, men galoppen ligger fortsatt litt på lur.

Outsiderne

Ramstad Kristian avsluttet bra etter trafikkproblemer sist, i et V75-løp gode Voje Piril vant. Har et trangt spor, men klaffer det med posisjonene, kan han fort ende på trippelen.

Luringen

Brødsjø Spika har skuffet litt i sine to siste starter. Er ute på favorittdistansen nå. Gikk 1.27,5 bak Stjerne Kos sist hun var ute på sprint.

Startsiden

Brødsjø Spika kan ta teten i første omgang.



V75-5 (2100ma)

3 KICKING CLASSIC

12 MELLBY FRODO

7 GOGO HALL

6 DREAM BUILDER

8 GANYBOY

11 IN HÅLERYD

1 Avery

5 Lady Lane

9 Revenue Lavec

4 Delicious Dream

2 Etna B.R.

________________

10 King Royal

Løpet

Åpent i sølvdivisjonen. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Kicking Classic sto på bra til tredje bak Eddie Arctous og Strong Case fra tillegg i Sigvart Petersens minneløp sist og er i klar fremgang. Gikk flere sterke løp i fjor og står fint til spormessig. Kan muligens ta en etterlengtet seier. Får et ytterst knepent tips.

Outsiderne

Mellby Frodo går sterke løp hver gang. Var sterk toer bak Total Recall etter sisterunden i dødens på Åby sist. Hold sikkert unna for Marvellous Tooma nest sist. Står sjanseartet til i spor tolv og er avhengig av tempo. Blir det først det, kan han runde alle, med litt klaff.

Luringen

Dream Builder fullførte bra etter startgalopp sist, selv om det ikke ble premie. Møtte gode hester som Lionel og Floris Baldwin da. Har gått gode løp i det siste og møter helt riktig lag. Viser han seg fra sin beste side og det klaffer med posisjonene, kan han muligens ta en velfortjent og etterlengtet seier.

Startsiden

Avery og Etna B.R. er kjappe, men skal ha rygg. Kicking Classic, Lady Lane eller Gogo Hall kan sitte i tet.



KLAR FAVORITTER: Dag-Sveinung Dalen med Mira Prawo. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2100ma)

3 MIRA PRAWO

________________

10 Amazing Case

12 Lady Lara

2 Miracle Tile

4 Highland Breeze

5 Höwings Venus

6 What You Want

7 Fruska Am

8 Denali

9 Synjo Danseuse

1 Livi Lady

11 Galaxy W.

Løpet

Jeg prøver Mira Prawo i dette hoppeløpet.

Favoritten

Mira Prawo var overlegen fra tet i et billig lunsjløp sist. Hadde utur i de tre forrige startene. Femte sist vant hun lett fra tet foran Velvatter. Hun er meget bra fra start, men har raske Miracle Tile på innsiden. Skulle hun få overta greit, blir hun vrien å tukte. Havner hun utvendig uten rygg, blir det vanskelig.

Outsiderne

Lady Lara er i toppform. Fikk overta fra Amazing Case i første sving sist og holdt greit unna for sistnevnte til slutt. Gangen før tapte hun kun for gode Mellby Frodo og Marvellous Tooma. Står sjanseartet til i spor tolv, men hun vant fra den posisjonen i V75-mesteren tredje sist. Da klaffet det maksimalt etter et perfekt smygløp, og hun kunne speede inn til seier. Ikke umulig om det skulle klaffe like godt nå.

Luringen

Amazing Case var positiv etter to måneders pause sist. Hun stakk til tet, men slapp til Lady Lara i første sving. Avsluttet bra etter sen åpning da og var ikke mye slått av henne. Står sjanseartet til i bakspor, men skulle Mira Prawo havnet i dødens, er hun ikke helt ufarlig, om det skulle klaffe med rett ryggløp.

Startsiden

Miracle Tile er kjapp og kan muligens svare Mira Prawo, om kusken vil. Utenfra vil nok What You Want prøve.



HYPERKAPABEL: Øystein Tjomsland vinner med stallhesten Tangen Elvira, om han klarer å lose henne feilfritt rundt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100mv)

5 TANGEN ELVIRA

________________

4 Mailund Jerva

8 Smedtulla

11 Lykkje May

15 Finnskog Oda

2 Komnes Anna

1 Valle Gulla

6 Sundby Søss

14 Oriola

10 Voje Maren

13 Dale Anne

3 Gyldenlinn

7 Kagge Lina

12 Kap Tilly

9 Neseldi

Løpet

Jeg prøver en sjansebanker i hoppecupen i V75-avslutningen, i form av Tangen Elvira.

Favoritten

Tangen Elvira er den beste hesten, men galoppfaren er overhengende. Sist ble hun kjørt på sikkerhet og tapte kun knepent for Oriola, som denne gang står 20 meter dårligere til. Kom sterkt tilbake etter galopp nest sist i et løp gode Professor Ø.K. vant. Feilet som klar vinner tredje sist.

Outsiderne

Smedtulla gikk en sterk opphengting til fjerde etter startgalopp i et V75-løp Sundby Søss vant nest sist.

Luringen

Mailund Jerva satt fast etter pause sist. Møter mye tøffere lag nå, men kan være trippelaktuell med klaff.

Startsiden

Komnes Anna kan muligens overfly Valle Gulla.



Publisert: 28.02.20 kl. 10:45

