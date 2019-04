HYLLES: Magnus Wolff Eikrem blir byttet ut til stående applaus etter to mål mot Rosenborg på A Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Mener Eikrem bør på landslaget: – Får ikke gjort så mye mer

MOLDE (VG) Magnus Wolff Eikrem (28) leverte en ny toppkamp og scoret to mål da Molde banket RBK 3–0. Nå mener lagkameratene Lars Lagerbäck (70) bør gi ham en plass på landslaget.

Siden han kom tilbake til Molde i høst har han levert i kamp etter kamp. Og Magnus Wolff Eikrem var nok en gang banens gigant da Molde knuste Rosenborg 3–0 på Aker Stadion.

– Jeg begynner å bli litt lei av å skryte av ham, egentlig. Han får jo skryt i «hytt og gevær», sier Molde-kaptein Ruben Gabrielsen til VG og ler etter kampen.

Nå mener han og lagkamerat Ohi Omoijuanfo det er på tide at Lars Lagerbäck tar ut Eikrem på landslaget.

– Han bør absolutt bli med på landslaget. Jeg synes det er flere av oss som burde komme på landslaget, faktisk. Men hvis han ikke er der nå, får han ikke gjort så veldig mye mer, sier Gabrielsen.

– Det er lurt å ta ut formspillere til landslaget, og en som er så god som Magnus har vært nå har selvfølgelig landslaget bruk for, sier «Ohi».

Eikrem selv forteller at fokuset er et annet sted.

– Jeg har ingen tanker om det. Jeg har bare fokus på Molde og på å gjøre det best mulig for dem. Så får vi se, sier han når VG forteller at lagkameratene mener han fortjener en landslagsplass.

– Livredd han skal stikke av til sommeren!

Han har scoret seks mål på like mange kamper så langt denne sesongen og er toppscorer i Eliteserien. Han har bidratt sterkt til at Molde nå leder ligaen.

– Jeg er utrolig fornøyd, men jeg spiller på et utrolig bra lag som også gir meg friheten til å komme til alle sjansene, sier Eikrem om sesongstarten.

«Ohi» frykter 28-åringen kan forsvinne fra Molde til sommeren.

– Jeg er livredd for at han skal stikke av til sommeren. Magnus er i superform. Han er i en klasse for seg, og det har blitt sagt før, men jeg sier det igjen: Han er for god for denne ligaen, men vi er selvfølgelig veldig glade for at han er her. Vi håper vi får beholde ham så lenge som mulig, sier «Ohi».

Molde-trener Erling Moe tror derimot det skal en del til før Eikrem forsvinner fra Molde igjen.

– Magnus har jo kommet hjem nå. Jeg tror det skal en veldig spennende ting til før han drar ut igjen, sier han til VG.

Det var ikke like god stemning i Rosenborg-leiren etter kampen på Aker Stadion. Hør hva Eirik Horneland sier om egen fremtid som RBK-trener her:

