OPTIMIST: Daniel Redén har god tro på storfavoritten Propulsion som han trener. Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD / TR Media

Ukens kuskekommentarer: – Trener enormt bra hjemme

Her finner du kuskekommentarer på alle starthestene i V75-omgangen på Åby, hvor det venter en gigapott på 70 millioner kroner.

Anders Olsbu

Dagens banker

Propulsion (V75-7) er den klart beste hesten. Tross sporet skal han ha en meget god vinnersjanse.

Dagens luring

Amazing Dream N.O. (V75-1) tapte kun for Derby-vinneren Gretzky B.R. sist og kan overraske fra sin fine utgangsposisjon. Et norsk håp.

Her er Olsbus V75-tips til Åby:

ERLEND RENNESVIK: – Synes han har seierssjanse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

3140 m (volte) – Start kl. 16.20

1 Amazing Dream N.O./Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Har aldri vært bedre. Var ikke tom i mål sist, men hadde ingen mulighet på Derby-vinneren Gretzky B.R. i en veldig rask avslutning fra hans rygg. Gikk under 1.11 siste 1000 m da. Kan lede, men jeg vil ikke låse meg til taktikk. Første gang med pisk er veldig spennende. Jeg tror han kan en lav 1.14-tid og synes han har seierssjanse.

2 Leonardo Vici/Markus B Svedberg

Marcus Svedberg: - Varierer i prestasjonene. Satt fast med alt spart sist i billig selskap, men kjentes veldig fin ut. Distansen passer bra, men jeg har ingen seiersforhåpninger. Premie det handler om.

3 Whipped Eggs/Örjan Kihlström

Brian Jørgensen/stall Robert Bergh: - Feilet sist da han mistet rytmen og snublet. Kjentes fin ut etterpå, så vi tror formen er på plass. Motstanden er tøff, men jeg tror han kan en 1.14-tid, noe som bør rekke langt. Han skal regnes med muligheter.

4 Unit Brodde/Håkan K Persson

Henrik Södervall: - Har fin form. Er rask fra start, så vi håper på tet direkte for så å slippe til en av de bedre. Tøft på vinne, kanskje trippelsjanse.

3160 m

5 Joyride Cane/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Var jeg fornøyd med sist, men fikk aldri muligheten. Er i bra orden og smyger med fra en interessant utgangsposisjon. Møter tøffe konkurrenter. Vrient å spå hvor langt det kan nå.

6 Bella on Tour/Mats E Djuse

Fredrik Jonsson: - Er nær toppform og var klart forbedret siden sist. Vi møter noen tøffe. Håper på drahjelp. Alltid tøft i V75, men distansen er ikke noe problem. Fornøyd med tredje-fjerde.

7 Day Sun Dream/Bo Falsig

Bo Falsig: - Er behandlet. Kjennes fin ut, men motstanden er så tøff at jeg ligger lavt. Premie er bra.

8 The Real Star/Carl Johan Jepson

Carl J. Jepson: - Gikk et bra løp bak umulige Harran Boko sist. Gjør det som regel bra når han er frisk og pigg. Bør kunne takle sporet. Vi er spente.

9 Digital Circle/Stefan Söderkvist

Elisabeth Sandin: - Trener flott. Har stigende form. Sist ble det feil, men han gjorde likevel et bra løp. Står bra inne og kan avslutte fort med riktig reise. Tviler uansett på seier. Håper på en fin premie.

3180 m

10 Antonio Trot/Jorma Kontio

Claes-Göran Björkroth/stall Nurmos: - Gjorde et veldig bra løp sist etter å ha gått fram utvendig leder. Det var det første løpet på to måneder. Han bør ha gått frem med det løpet i kroppen. Liker lang distanse og det å jage fra tillegg.

11 Elliot Coger/Fredrik Persson

Fredrik Persson: - Ble litt for hvass med halvstengt hodelag sist. Vi endrer det nå. Kjentes ellers veldig fin ut. Formen er fin, motstanden er enklere og han tåler å gjøre jobben selv. Blir vi ikke sittende for langt bak, tror jeg han tar de fleste.

12 Rafiki Fri/Anna Isabelle Karlsson

Anna I. Karlsson: - Ble det feil for sist da det stoppet foran og galoppen kom. Glem det. Han har fin form, men står vrient til. Men han er herdet i tøffe lag og liker distansen. Må ha flyt på veien herfra.

13 Ragazzo da Sopra/Björn Goop

Anton Sverre/stall Goop: - Var bra i seiersløpet sist. Faktisk bedre enn forventet. Vi tror han skal være enda bedre nå, men det er galoppfare fra dette sporet i volten. Motstanden er også tøff, men går han bare feilfritt, skal han regnes.

14 Bullyoung/Erik Adielsson

Brian Jørgensen: - Er jevn og stabil. Har gjort flere fine innsatser og ser fin ut i trening. Satt fast med alt igjen sist. Skal ikke regnes bort tross en vrien utgangsposisjon. Våre to er jevngode.

15 Juan/Joakim Lövgren

Bernardo Grasso/stall Lövgren: - Var riktig så bra med svensk rekord i monté sist. Er en sterk hest som ikke har noe problem med distansen. Er i veldig fin form, men jeg har respekt for noen av konkurrentene. Har sjansen på en trippelplass.

STEEN JUUL: – Open stretch er derfor en stor fordel. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (auto) – Start kl. 16.42

1 Victory Island/Steen Juul

Steen Juul: - Har vært veldig god i det siste og står perfekt inne grunnlagsmessig, uten at jeg kjenner konkurrentene. Kan åpne hyggelig fra start, men kan neppe ta tet. Open stretch er derfor en stor fordel. Håper å kunne kjempe i toppen med posisjonsklaff. En tidlig gardering.

2 Wind Knight/Jörgen Westholm

Andreas Løvdal/stall Westholm: - Går fine løp hver gang og kjennes fin ut. Det er alltid vanskelig å vite hvor langt det kan nå, men en realistisk trippelsjanse skal det være. Vel langsøkt å tro på seier.

3 Niras Bumblebee/Jörgen Sjunnesson

Johanna Johansson: - Holder fin form, men jeg vil at han skal få et snilt løp denne gangen. Han har slått bra hester før med riktig reise. Jeg ligger uansett lavt med tanke på noe mer enn en premie.

4 Aquamarin/Johnny Takter

Viktoria Selitska: - Har vært borte en stund, men jeg har likevel en bra følelse for ham. Han trenger kanskje løp i kroppen og motstanden er tøff, men han har gått bra i intervaller og prøveløp. Feilfritt og flyt på veien er det samme som at vi er med og gjør opp om seieren.

5 M.T.Mighty Winner/P. Untersteiner

Peter Untersteiner: - Holder fin form, men møter veldig tøff motstand. Har fått ett løp i kroppen etter pause, men det blir vanskelig med tanke på seier. Men jeg tror på en god plassering.

6 Deep Pockets/Erik Adielsson

Svante Båth: - Mistet rytmen midt i doseringen i en av svingene sist. Han kjentes fin ut etterpå og gikk i mål med krefter i behold. Jeg har lyst til å spare noen veksler for framtidige løp, men må satse litt. Han gikk med halvstengt hodelag, vanlig sulky og sko sist. Det blir sannsynligvis det samme nå, men jeg holder døren åpen.

7 Rajah Silvio/Björn Goop

Anton Sverre: - Kommer vel forberedt til årsdebuten. Sporet er ikke bra, men kusken får prøve å komme ned i en fornuftig posisjon. Må uansett ha en del flyt på veien herfra. Det realistiske er en tredje-fjerdeplass.

8 Victory Lee/Adrian Kolgjini

Lutfi Kolgjni: - Har utviklet seg bra og gikk et sterkt løp i V75 sist. Han trener fortsatt like fint. Nå fikk han en vanskelig utgangsposisjon, men har han litt flyt og kommer bra til, kan han kjempe helt foran igjen.

9 Norton Commander/Marc Elias

Conrad Lugauer: - Ble påkjørt til galopp og unnskyldt sist. Han trener fint, så formen er på plass. Dette er en hest jeg holder høyt. Jeg tror han er den beste hesten i feltet, men det skal selvsagt klaffe litt. Strekes tidlig.

10 Zaffiro G.Z.O./Alessandro Gocciadoro

Cristian Rizzo: - Var bra sist og er i bra orden. Han kom til Sverige sist fredag og var på plass på Åby like etterpå. Den lange reisen har gått bra. Han konkurrerer som vanlig uten sko foran.

11 Mr Clayton J.F./Örjan Kihlström

Stefan Arvidsson: - Er en fin hest som har god form om dagen. Han kjennes veldig fin ut i trening, men utgangsposisjonen ble iskald. Motstanden er også tøff. Herfra må vi ha høyt tempo hele veien for å komme inn i matchen.

12 Kees Bokma/Rick Ebbinge

Jeroen Engwerda: - Hadde utur sist han var i Sverige, men han er i god orden. Nå ble utgangsposisjonen dårlig, noe som senker ambisjonene. Vanskelig å vinne herfra.

PETER UNTERSTEINER: – Min beste mulighet for dagen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

1640 m (auto) – Start kl. 17.05

1 Dokonjo/Mikael Å Linderoth

Mikael Linderoth: - Kjennes bra ut, men møter veldig tøff motstand. Han har gått 1.15,5/1600 meter i trening og var fin på det. Har et interessant førstespor og kan smyge inn fine penger. Siste trippelplass ville vært veldig bra.

2 Rushmore Face/Adrian Kolgjini

Lutfi Kolgjini: - Fikk gjøre jobben selv i tredjespor siste 1000 sist, noe som ble litt for tøft. Alt har sett fint ut i etterkant og han står bra til her. Liker distansen gjør han også.

3 Milliondollarrhyme/F. B. Larsson

Fredrik B. Larsson: - Galopperte i siste sving sist. Jeg måtte ta litt i ham og da brøt han utover og mistet rytmen. Men det er ingenting feil på hesten. Han kjentes fin ut etter galoppen. Møter veldig bra hester nå og kommer ut på sprint for første gang. Det blir spennende. Han vil gjøre et bra løp.

4 Heart of Steel/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Var strålende som toer på ny rekord på Färjestad sist. Står bra til, og jeg er optimistisk på hans vegne. Regner ham som min beste mulighet for dagen.



5 Always On Time/Tom Erik Solberg

Kjetil Helgestad: - Står spennende til. Er veldig rask fra start, så vi klemmer til. Tet eller rygg leder spiller ingen rolle. Han går bra fra begge posisjoner og pisk er en fordel. Han er bedre nå enn i seiersløpet på Leangen sist. Jeg har ambisjoner om å kjempe om seieren.

6 Varieta' Luis/Alessandro Gocciadoro

Alessandro Gocciadoro: - Er veldig sterk og riktig så rask første biten. Jeg tror han kan gå en 1.10-tid her. Galoppen sist skyldtes at han ble hovøm i forsøket og derfor måtte konkurrere med sko i finalen. Nå blir det uten sko på alle fire igjen. Hesten kom til Sverige sist lørdag. Oppasseren kjørte jobb med ham søndag og var kjempefornøyd med hvordan han kjentes.

7 Stepping Spaceboy/Stefan Söderkvist

Admir Zukanovic: - Galopperte seg bort sist, burde vært frisk og pigg igjen nå, men er litt vanskelig å bedømme formen på. Det er alltid vanskelig med et slikt spor i V75. Vi må ha mye tur på veien for å komme inn i matchen. Motstanden er også tøff, så jeg ligger lavt.

8 J.H.Mannerheim/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Kom feil til taktikkmessig sist, men gjorde en bra innsats og er i god form. Men herfra blir det vanskelig. Så jeg ligger lavt.

9 Sobel Conway/Henriette Larsen

Peter Untersteiner: - Gjør det bra hver gang uten å vinne. Derfor er det langsøkt å tro på seier. Men en god plassering bør være innen rekkevidde.

10 Velvet Gio/Carl Johan Jepson

Carl Johan Jepson: - Har gjort det bra i det siste og var god til seier på Solvalla sist. Har fått velfortjent uttelling og står seg bra i klassen. Sporet ble ikke det beste, men vi har ikke gitt opp på forhånd.

11 Island Life/Örjan Kihlström

Brian Jørgensen: - Har overbevist til to strake seirer og var riktig så fin på Åby nest sist. Nå ble utgangsposisjonen ussel, men vi tror han tar mange til slutt. Skal ikke regnes helt bort tross bakspor.

12 Wingait C.H./Stefan Persson

Stefan Persson: - Var veldig god til seier på ny rekord sist. Han kjennes fortsatt fin ut, og vi har ingenting å klage på. Men vi tas helt vekk av sporet. Vi ligger derfor lavt. Har allerede begynt å tenke på neste løp.

VEIJO HEISKANEN: – Helt skoløs for første gang. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

3140 m (volte) – Start kl. 17.27

1 Ediego/Örjan Kihlström

Stefan Arvidsson: - Var fin til seier sist etter å ha trøblet en del i løpene før. Han er i fin utvikling, og jeg tror han gjør et fint løp fra en fin utgangsposisjon. Han er i form og liker distansen.

2 Zizou/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Er en veldig bra hest som kommer ut på en distanse han takler fint. Men han har aldri vært i volten før. Følelsen er at det skal gå bra. Han kommer ut helt skoløs for første gang. Jeg er optimist og tror vi er med i seierstriden.

3 Nanny McPhee/Joakim Lövgren

Bernardo Grasso: - Kjennes fin ut for dagen, men vi møter virkelig tøff motstand. Distansen er litt vanskelig å bedømme, men jeg tror det skal gå bra. Vi har stor respekt for Viking Brodde, men vår hest skal regnes rett bak den.

4 Copertino V.W./Björn Goop

Anton Sverre: - Galopperte dessverre i årsdebuten, da han kjørte på en pinne etter start. Har nå fått det trange fjerdesporet i volten. Herfra er det galoppfare. Men han er i fin forfatning. Med der fremme med feilfri avgang.

5 Viking Brodde/Jorma Kontio

Claes-Göran Björkroth: - Gjorde et kanonløp som toer fra dødens sist på 1.12,9 full vei. Det er en stor og sterk hest som burde takle femtesporet i volten. Distansen går bra. Kan vinne.

6 Remarkable Feet/Jörgen Westholm

Andreas Løvdal: - Har alt vært bra med etter Ørebro-løpet. Han skal ha samme form nå som da han vant V75 i starten av mars. Vi tror det kan gå bra i volten. Dette er en hest som duger i klassen.

7 Livi Nam Nam/Bo Falsig

Bo Falsig: - Kjennes veldig fin ut for dagen, og vi kommer til start som optimister. Har vunnet to strake, takler distansen, men bør unngå dødens. Klaffer det er vi med der fremme. En tidlig gardering.

8 Burning Man/Christoffer Eriksson

Petri Puro: - Er det lenge mellom løpene for. Men vi har ventet på denne oppgaven og alt ser fint ut. Han trener som han skal og virker mer stabil. Han har gått bra på lang distanse før. Utgangsposisjonen er grei nok all den stund vi må gå bakfra.

9 Winner Bac/Markus B Svedberg

Markus Svedberg: - Havnet som ventet langt bak i løpet sist. Jeg håpet på høyt tempo, men det ble det ikke. Han avsluttet likevel sterkt ut i sporene og kjentes fin ut, men det var umulig å hente noe. Distansen er interessant. Jeg tror den er en fordel. Jeg kommer til å rive av alle skoene og tror han vil gjøre et bra løp.

10 Macelleria/Roger Malmqvist

Viktoria Selitska: - Er fin, men ikke like bra som Aquamarin. Han kjentes fin ut i et jobb mandag. Vi får se hvordan han takler distansen, men han virker mer sterk enn speedig. Han skal uansett ikke brukes for tidlig. Barfot på alle fire om banen tillater det, men er den hard som den kan være på Åby, blir det sko.

11 Livi Majesty/Ulf Ohlsson

Reijo Liljendahl: - Gjorde et bra løp til seier i Gävle sist og har trent fint i etterkant. Nå står vi vanskelig til. Det kan selvsagt klaffe fra en slik posisjon også, men da må vi ha mye tur på veien.

12 Kennedy/Adrian Kolgjini

Lutfi Kolgjini: - Har ennå ikke tapt feilfritt og bitene er på vei til å falle på plass nå. Han står billig inne i løpet i forhold til sin kapasitet. 3140 meter skal bare være en fordel. Men fra tolvtespor får kusken ta det litt forsiktig.

FRODE HAMRE: – Det er vanskelig å se henne vinne herfra. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 17.50

1 Havefunwithme/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Har gått riktig fine løp i år og er i bra form. Galopperte sist da hun ikke klarte seg i volten. Hun ble for ivrig. Er ikke av de raskeste fra start, så hun kan ikke utnytte sitt fine spor. Men en fin reise kan det bli. Jeg blir ikke overrasket om hun dukker opp blant de tre første.

2 Carna Sensei/Steen Juul

Steen Juul: - Var veldig god I årsdebuten på Charlottenlund sist. Måtte gå i dødens og ble kun slått en hest som smøg med i rygg. Er ingen rakett fra start, men sporet er bra. Møter flere med langt større grunnlag, uten at jeg tror det spiller særlig rolle. Uansett tøft med tanke på seier, men hun kan være blant de tre-fire første med klaff.

3 Commit Boom Bay/Johnny Takter

Nicolaj Andersen: - Galopperte i årsdebuten, men viste fremgang som treer i påsken. Er rask fra start. Får vi tet og kan slippe til en god konkurrent, kan det bli spennende med open stretch. Kanskje vel hardt med tanke på seier, men en trippelsjanse skal det være.

4 Valchiria O.P./Alessandro Gocciadoro

Alessandro Gocciadoro: - Syntes jeg gjorde et bra løp sist og bør ha gått fram med det løpet i kroppen. Hun kan vel ikke regnes som en topphest og motstanden ble tøff. Men hun er veldig rask fra start. Det optimale vil være å komme til tet, for så å slippe. Hun er mest med ryggløp. Håper på fine penger, og jeg endrer ingenting.

5 Mellby Free/Björn Goop

Anton Sverre: - Kjennes veldig fin ut før årsdebuten. Hun kommer vel forberedt og sikter inn teten direkte. Har vært best i klassen, og vi må ha lov til å tro på henne, selv om det er lenge siden forrige start. Det blir amerikanervogn og eventuelt uten sko på alle fire.

6 Europhile Am/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Galopperte i årsdebuten, uten at jeg vet hvorfor. Hun kjennes fin hjemme i trening, men vi møter bra hester nå. Ikke realistisk å tro på seier. Fornøyd med en fjerde-femteplass.

7 Calamara's Girl/Emilia Leo

Oskar K. Blom: - Har vunnet to strake og kan ikke være finere enn hun er i dag. Toppformen er på plass. Det eneste negative er sporet. Det er alltid vanskelig fra en slik utgangsposisjon. Kusken får ladde litt fra start for å se hvor hun kan komme ned. Vi river av skoene for aller første gang hos oss.

8 Normandie Royal/Ulf Ohlsson

Frode Hamre: - Travet 1.10,8 siste 1000 i et taktikkløp sist og var bra. Var også bra etter et passivt opplegg i årsdebuten. Står ikke tilbake for noen på kapasitet, men å vinne herfra, kreves noe ekstraordinært, så er hun blant de tre-fire, må det være bra. Sko som vanlig. Amerikanervogn og åpent hodelag som hver start.

9 Catch my Love/Carl Johan Jepson

Tomasz Wisniewski: - Har høy kapasitet og alt kjennes bra hjemme i trening. Nå møter vi tøff motstand, så jeg tror det blir hardt med tanke på seier. Men skulle det bli hardt tempo foran, kan det meste skje. Kan være en spennende gardering litt ute.

10 Queen of Sand/Stefan Söderkvist

Camilla Jonasson: - Holder sin flotte form, men møter virkelig tøff motstand denne gangen. Sporet ble i tillegg direkte dårlig. Jeg ligger lavt og er fornøyd med en premie.

11 Calina/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er jevngod med Normandie Royal og travet også 1.10,8 siste 1000 i taktikkløp sist. Det er vanskelig å se henne vinne herfra, så en plass blant de tre-fire er bra. Skoløs, helstengt og amerikanervogn som sist.

12 Dibaba/Örjan Kihlström

Roger Walmann: - Gjør sin årsdebut etter å ha trent fint i vinter. Hun ser sterk ut og er god nok til å kjempe i toppen på direkten, selv fra en sjanseartet utgangsposisjon. Jeg synes hun skal strekes.

ALESSANDRO GOCCIADORO: – Planlegger start i Sweden Cup. Foto: Kanal75.se

V75–6

2140 m (auto) – Start kl. 18.18

1 Staro Leonardo/Joakim Lövgren

Bernardo Grasso: - Stresset seg opp i volten sist og galopperte. Det er en fordel med bilstart, og han kan åpnes bra fra start. Vi har stor respekt for Vincero' Gar, men vår hest er også bra. Uansett vanskelig å vite hvor langt det kan rekke i dette tøffe selskapet.

2 Pelle Barosso/Björn Goop

Anton Sverre: - Debuterer for oss og er meldt opp en klasse. Vi tror likevel han duger i disse omgivelsene. Han utmerker seg nemlig i trening. En fin hest, men er et ubeskrevet blad.

3 Martin de Bos/Christoffer Eriksson

Petri Puro: - Årsdebuterer etter å ha vunnet seks løp på 12 starter i fjor. Han fikk tre ukers pause etter siste løp og har siden trent fint på. Formen virker bra, men vi ligger lavt med tanke på en topplassering. Skulle helst fått et vanlig løp i kroppen før V75.

4 Cobbys Olifant/Thomas Uhrberg

Thomas Uhrberg: - Ble hindret sist og det hele ble feil. Han kjentes fin ut og er minst like bra nå som han var i fjor. Men det ser veldig tøft ut på papiret. Gocciadoros hester blir vonde å slå. Setter på amerkanervogn.

5 Vincero' Gar/Alessandro Gocciadoro

Alessandro Gocciadoro: - Er en hest som flyr. Etter at vi kastrerte ham, har han blitt en helt annen hest. Han går alle distanser og er like bra om han konkurrer med eller uten sko. Det er ingen som tar ham fra start, og jeg er sikker på at vi sitter i tet direkte. Vi planlegger start i Sweden Cup i mai.

6 Havbergs Knight/Fredrik B. Larsson

Fredrik B. Larsson: - Kjempet fint som toer sist etter store deler av løpet i sporene. Trener bra, men møter veldig tøff motstand. Et bra løp vil han uansett gjøre. Jeg vurderer å rive av alle sko.

7 Harran Boko/Markus Waldmüller

Conrad Lugauer: - Er en fantastisk hest med stor kapasitet. Var god til seier sist og trener veldig bra. Jeg tror han vil bite bra fra seg. Minuset er at det er galoppfare. Feilfritt er han med i toppen. En outsider som skal strekes.

8 Global Undecided/Jorma Kontio

Claes-Göran Björkroth: - Tas vekk av sporet. Herfra blir det veldig vanskelig. Han har hatt mye dårlige spor. Vi må ha masser av flyt på veien herfra. Hesten er i form, men å vinne bakfra på Åby er nesten umulig.

9 Gina Schermer/Rick Ebbinge

Jeroen Engwerda: - Har vært veldig fin i to strake seiersløp i Frankrike og Belgia. Hun har toppform og trener akkurat som jeg vil se henne. Men motstanden er hard og sporet dårlig. Det må klaffe herfra. Gjør det først det, kan vi være med helt foran.

10 Vlad del Ronco/Erik Adielsson

Edvin Ceka: - Hadde jeg planlagt en løpspause for etter siste start, men han ble bare sint og vanskelig å ha med å gjøre. Han vil helst bare trene og konkurrere. Han gikk et bra hurtigjobb tirsdag. Sporet er bedre enn langt ute i første rekke. Herfra håper vi de andre skal gjøre jobben og at han selv skal gå en tung avslutning.

11 Pastor Power/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Har galoppert i sine to siste starter, men det virker som om formen likevel er på plass. Men utgangsposisjonen er vrien. Jeg ligger derfor lavt og er fornøyd med premie mot tøff motstand.

12 Promo Kemp/Örjan Kihlström

Brian Jørgensen: - Kjennes fin ut i trening, men fra denne utgangsposisjonen må vi ligge lavt. Han ville vært høyaktuell fra et fint spor foran. Han var god toer i årsdebuten og kan ventes forbedret. Men å vinne bakfra mot disse blir vanskelig.



JAN KRISTIAN WAALER: – Ryggen på Propulsion er det beste. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2140 m (auto)– Start kl. 18.42

1 Bahia Quesnot/Junior Guelpa

Gerhard Forni: - Har forbedret seg mye etter å ha byttet trener i fjor. Hun er god fra start, men tar neppe tet. Var god i Prix d'Amerique og i sprintløpet i Cagnes Sur Mer. Gjorde heller ikke noe dårlig løp bakfra sist. Jeg blir dog overrasket om hun er med topp tre.

2 Coach Franbleu/Jorma Kontio

Gerhard Forni: - Har kommet seg mye det siste året og er veldig sterk. Var veldig god til seier over Looking Superb sist. Etter Åby er Harper Hanover målet. Sporet er perfekt, så det overrasker meg ikke om Leblanc ber Kontio om å kjøre frem tidlig om muligheten byr seg. Jeg blir ikke overrasket om han er topp tre i løpet.

3 Handsome Brad/Carl Johan Jepson

Ulf Stenströmer: - Gikk 1.16/1600 meter i et jobb på Axevalla forrige torsdag og har aldri kjentes bedre ut. Drømmen er tet direkte, for å så slippe til Propulsion. Slår normalt ikke ham i et regelrett løp, men jeg håper vi kan ende på trippelen.

4 Cokstile/Lars Anvar Kolle

Jan Kristian Waaler: - Har trukket et nær perfekt spor. Ryggen på Propulsion er det beste. Et løp på innerspor, er uansett målet. Og så rask han er fra start, bør det være mulig. Dette blir en test for å se hvor han står mot denne gjengen. Han har vært bra hjemme og trener like fint. Kjørte 1.18/2100 i forrige uke og kommer til å gi ham et nytt jobb onsdag. Jeg kommer til å gjøre flere endringer nå. Setter på amerikanervogn for første gang siden mai 2017, da han ble veldig pigg og ikke fikk det helt til å stemme i verdensrekordløpet til Ferrari BR. Kjører også uten sjekk i løp for første gang. Han vil gå skoløs rundt, uansett bane. Er han blant de fem-seks og går bra til mål, er vi fornøyde.

5 Cyber Lane/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Var veldig bra som toer i årsdebuten og har definitivt gått frem med det løpet i kroppen. Skal være hakket hvassere nå og ser fin ut i trening. Men han er litt lat og flegmatisk. Er han litt smidigere når løpet går, får jeg prøve meg fra start. Så får vi se. Posisjoner og tempo avgjør mye.

6 Muscle Hustle/Björn Goop

Brian Jørgensen: - Er fortsatt i fin utvikling. Vi var veldig godt fornøyd med hans prestasjon som toer bak Propulsion sist. Å tape for ham er ikke mye å si på. Han er rask fra start og duger mot resten av feltet. Men sporet ble ikke optimalt. Å vinne blir uansett for tøft. Trippelsjanse med klaff.

7 Propulsion/Örjan Kihlström

Daniel Redén: - Trener enormt bra hjemme og har bedre form nå enn da han vant på en overbevisende måte etter tre måneders pause rett før påske. Sporet ble dårlig, men han har gjort jobben fra dårlige spor før også. Jeg tror han gjør det igjen. Han vinne igjen uten skjær i sjøen.

8 Day or Night In/Peter Untersteiner

Johan Untersteiner: - Må kjøres på sjanse fra dette sporet. Laddes det fra start blir han hengende i sporene. Han får søke rygger og ta noen til slutt.

9 Atupem/Santtu Raitala

Antero Tupamäki: - Gikk et fantastisk løp til seier på 1.11,8 full vei sist. Kommer ut i sitt tøffeste løp noensinne. Men vi er glade for å få lov til å være med. Det er en ærlig hest som alltid gjør sitt beste. Kan nok heve seg ytterligere et hakk mot tøffere motstand enn det han er vant til.

10 Milligan's School/Ulf Eriksson

Stefan Melander: - Kommer vel forberedt. Jeg tror derfor på en bra innsats. Fra dette sporet er vi selvsagt avhengige av hva de andre gjør. Det vi håper på er steinhardt tempo. Men å gjøre noe med Propulsion er vanskelig. Han er utrolig bra.

