SLAPP UNNA: Kjetil Borch ble ikke syk i VM og vant gull, men røk på tre forskjellig magevirus rett etter hjemkomsten fra Bulgaria. Foto: Mattis Sandblad

Norske roere boikotter verdenscupåpningen etter sykdomsdrama

Verdenscupåpningen på fjorårets VM-arena i Bulgaria går uten verdensmester Kjetil Borch og de norske roerne. De boikotter konkurransen i Plovdiv etter at magesykdom ødela VM for flere av dem. Borch hadde griseflaks.

– Dit skal vi ikke. Vi har tatt en sjefsavgjørelse. Vi skal ikke noe mer til Bulgaria, sier Borch til VG.

Roerne sesongåpner i Drammen Rivercup lørdag, men verdenscupåpningen i Bulgarias nest største by 10. til 12. mai går uten norsk deltagelse.

Til sammen seks av 14 VM-roere ble nemlig syke under og etter VM. Kristoffer Brun og Are Strandli var VM-favoritter i lettvekt dobbeltsculler, men gulldrømmen gikk rett i toalettet da Brun ble magesyk før VM-finalen.

– De hadde tatt gull, mener Kjetil Borch .

Landslagssjef Johan Flodin opplyser at Norge har sendt et eget brev til det internasjonale roforbundet FISA om sykdomsproblemene i Plovdiv og lagt ved all medisinsk dokumentasjon.

– Vi har åpningsregatta på Årungen samme helg, men ville uansett ikke reist til Bulgaria. Også flere andre store nasjoner holder seg hjemme. Hverken Frankrike eller Tyskland drar, opplyser Flodin.

Borch gjorde sensasjon da han banket den femdoble verdensmesteren Ondrej Synek med 1,61 sekunder i VM-finalen i september. Men mener han kunne mistet gullsjansen i sykdom.

– Jeg hadde dritflaks, sier han.

– Under et døgn etter at vi kom hjem fra VM ble også jeg, Martin (Helseth) og Oscar (Helvig) dårlige. Jeg fikk en kombo av tre hissige magesykdommer – salmonella, norovirus og campylobacter. Det kom av Bulgaria. Vi har kartlagt oss frem til at dette var et måltid jeg spiste før VM-finalen. Magevirus kan ligge opp til 10 dager før de slår ut, sier Kjetil Borch.

– Jeg har aldri vært så dårlig i hele mitt liv. Jeg satt bare hjemme i sofaen skalv. Jeg visste ikke om jeg var våken eller sov. Var helt borte, beskriver han.

Birgit Skarstein ble verdensmester samme dag som Kjetil Borch, men pararoeren slapp unna sykdommen i etterkant.

– Det hadde vært innmari leit om Kjetil hadde misset medalje for sykdom, og det var hjerteskjærende å se gullfavoritt Kristoffer Brun måtte stå på sidelinjen da finalene gikk, sier Skarstein til VG. Hun melder også:

– Mange var skeptiske til å holde en så viktig konkurranse som VM et sted hvor det tidligere hvor det tidligere har vært et problem at utøvere har hatt store mageproblemer. U23-VM året før var et testevnet for mesterskapet, og også der ble mange syke. Vi gjorde alt vi kunne, og hadde til og med ernæringsfysiolog fra Olympiatoppen for å forebygge, men likevel gikk vi ikke klar.

– Det kan se ut som dette handlet om dårlig kjøkkenkultur, dårlig håndhygiene og generelt en helt annen bakteriekultur enn vi er vant med, mener Borch.

På Drammenselva lørdag møter Kjetil Borch blant annet tsjekkiske Synek og Olaf Tufte, som gjør comeback på 43-årsdagen etter et delvis konkurransefritt 2018. Første internasjonale konkurranse for de norske roerne blir EM i Luzern fra 31. mai til 2. juni.

Publisert: 26.04.19 kl. 16:17