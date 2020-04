LEDEREN: Tom Brady fører an sitt New England Patriots-lag mot New York Jets i oktober 2019. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tom Bradys Patriots-exit: – Noen har gjort en stor feil

Etter 20 strake sesonger i New England forsvant Tom Brady (42) til Tampa Bay. Legenden Joe Montana (63) mener det var en kjempetabbe av Patriots.

I 1993 så en ung Tom Brady på at idolet Montana gikk fra San Francisco 49ers (som han vant fire Super Bowl med) til Kansas City Chiefs.

26 år senere er det Montana som ser Brady bytte lag i amerikansk fotball – etter at Tom Brady har vunnet seks Super Bowl med Patriots.

– Jeg vet ikke hva som skjer, men noen har gjort en stor feil, sa Joe Montana til USA Today nylig.

– Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor New England lot ham gå. Jeg forstår det ikke.

Montana innrømmet at quarterbacken kanskje var på vei ut døren. At han ville ha «flere våpen» og «mer kontroll» over angrepsspillet.

Uansett; de som er interesserte i amerikansk fotball – og dem er det mange av – er i sjokk over vårens overgang. Og de er spent på hva det vil bety. Men Tom Bradys overgang har blitt ganske annerledes enn både han og Tampa Bay Buccaneers («Bucs» blant venner) hadde tenkt seg.

Først ved at selve annonseringen av det hele ikke kunne foregå med hundrevis av medier til stede – men gjennom en videopressekonferanse.

Og nå får han ikke verdifull samkjøring med de nye lagkameratene foran sesongåpningen – som etter planen er i september.

– Det er mye å gjøre, fordi jeg ikke har trent samme med disse gutta tidligere, så jeg må lære hva de gjør og kroppsspråket og hvordan de liker ting, sa Brady på pressekonferansen.

SUPER BOWL: Tom Brady feirer Super Bowl-seieren i 2017 sammen med fansen. Foto: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det er uheldig det som skjer i verden. Men så snart vi får muligheten, skal vi være på ett sted og jobbe mot målet vårt.

Om han skulle klare det, blir Tom Brady bare den andre quarterbacken som vinner Super Bowl med to ulike klubber. Peyton Manning har vunnet med både Indianapolis Colts og Denver Broncos.

Tom Brady er likevel opptatt av å si at han ikke har noen unnskyldninger - om det ikke skulle gå bra i Bucs. Han skal også for første gang i sin karrière skifte trener – etter et fantastisk samarbeid med Bill Belichick.

La oss ta et kort tilbakeblikk på karrièren til en av USAs aller største sportsstjerner.

Det var langtfra en selvfølge at han skulle bli det - superstjerne altså. I college-årene i Michigan fikk han kritikk for at han ikke var atletisk nok, og han var ikke førstevalget da startoppstillingen kom. Han begynte å fundere på å bytte college for å komme nærmere familien i California.

På treningsleiren NFL Combine, der unge collegespillere får lov å vise seg fram for de profesjonelle klubbene, var han langt etter de andre quarterbackene på løpstesten. Det sies at det den dag i dag er bare tre quarterbacker som har vært langsommere.

Han ble oversett av samtlige 31 (32 i dag) NFL-lag gjentatte ganger, før New England Patriots snappet ham opp som valg nummer 199, i den sjette runden, i draftet i 2000. Man kan trygt si at Tom Brady ikke ble regnet som noe supertalent.

KONA: Modellen Gisele Bündchen er kanskje mer kjent enn Tom Brady i mange deler av verden. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Likevel var han ikke mindre freidig enn at han introduserte seg selv for Patriots-eier Robert Kraft ved å fortelle den mektige milliardæren at han var «det beste valget Patriots noensinne hadde tatt», og unge Brady skulle vise seg å være mann av sitt ord. Riktignok startet han som fjerdevalg, men nevnte Belichick skjønte snart at denne Brady var noe å satse på, tross fysikken.

For Tom Brady var en leder.

Brady ble reserve for Drew Bledsoe. Nykommersesongen ga ingen indikasjoner på det som ventet Patriots-supporterne de neste to tiårene.

Men så ble Drew Bledsoe skadet i innledningen av den neste sesongen, og 23 år gamle Brady fikk jobben som Patriots’ viktigste spiller.

Laget vant sin første Super Bowl gjennom tidene og de neste 18 årene skulle det bli ytterligere fem: 2003, 2004, 2014, 2017 og 2019.

I fire av disse finalene ble Brady utnevnt til MVP, den mest verdifulle spilleren, eller banens beste, som vi gjerne sier her til lands.

Men det har også vært kontroverser rundt den nye Bucs-spilleren:

* «Deflategate» i 2015 endte med at han ble avstengt i fire kamper.

Det ble klart at lufttrykket i ballene hadde vært lavere enn reglene foreskriver, og det oppsto raskt mistanke om at Patriots hadde gjort det med vilje for å skaffe seg en fordel. Brady avviste kategorisk at han hadde kjennskap til at ballene var bløtere enn de skulle, men gjennom sin gransking mente ligaen NFL at det var overveiende sannsynlig at Patriots’ quarterback hadde visst at ballene var tuklet med.

Saken ble ansett som så alvorlig at Brady selv fikk en million dollar (8 mill. kroner) i bot, og Patriots mistet førstevalget i draftet i 2016 og fjerdevalget i 2017.

Brady gikk til domstolene med saken, vant først, men så kokte det hele ned til at NFL-sjefen har lov til å utestenge spillere uten at det kan overprøves av de sivile domstolene – og dermed fant Tom Brady ut at det var best å gi seg uten å anke til høyesterett, der saken trolig ville ha blitt avvist.

* Hans forhold til Donald Trump vekker også debatt. En «Make America Great again»-caps på en hylle i garderobeplassen hans i Patriots vakte stor oppsikt. Brady har også beskrevet Trump som en nær venn. Men da laget ble invitert til Det hvite hus etter Super Bowl-triumfen i 2017 valgte Brady å droppe tilstelningen av private grunner.

Hvorfor forlater han nå Patriots? The Athletic hevder at lønnskravet var en av grunnene. En annen er at klubben vil forynge troppen.

Tampa Bay Buccaneers er altså neste stopp. De har ikke vært i finalen i amerikansk fotball siden 2003. De har ikke en gang vært i sluttspillet siden 2007. Derfor er publikum sultne på suksess.

Ingen lag har vunnet Super Bowl på hjemmebane.

Finalen i februar 2021 spilles på Raymond James stadion i Tampa.

Vi bare nevner det.

Publisert: 11.04.20 kl. 14:25

