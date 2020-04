OPPVISNINGSKAMP: Brasilianske Zé Roberto med ballen da Bayern München møtte Manchester United til legendekamp på Old Trafford i mai i fjor. Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær forsøker å holde tunga rett i munnen, det gjør også Nicky Butt (t.h.) Foto: ANDREW YATES / X03469

Den tidligere fotballstjernen (45) forklarer superkroppen etter yoga-bilde

Den tidligere brasilianske fotballstjernen Zé Roberto (45) har fått massiv respons etter at han la ut et bilde med lite klær på en yoga-matte i sosiale medier.

Zé Roberto satt på benken da Norge slo Brasil i Marseille den legendariske fotballkvelden i 1998. Men den brasilianske landslagsspilleren holdt det gående lenge etter det. Han la opp for to år siden, da var han 43 år.

Tirsdag la han ut et bilde på Instagram for sine én million følgere i bar overkropp. Over 72.000 har likt bildet. Og det har fått enorm oppmerksomhet. 45-åringen fra São Paulo tar åpenbart vare på kroppen sin.

– Jeg drikker ikke og jeg røyker ikke. Jeg spiser veldig bra, jeg sover bra og jeg har familien min som gir meg trygghet, sier 45-åringen til Marca gjengir Aftonbladet.

Han spilte 84 landskamper for Brasil og spilte fotball i Europa i mange år, han spilte for gigantiske klubber som Real Madrid, Bayer Leverkusen og Bayern München.

Han var i Norge for snart to år siden, da de «gamle» heltene fra 1998-kampen møttes til omkamp på Ullevaal. Norge slo Brasil 2–1 i den VM-kampen. Men i Oslo tok Brasil revansj og vant. Zé Roberto var åpenbart i best form i den kampen.

OMKAMP: Zé Roberto på Ullevaal for to år siden, 20 år etter «underet i Marseille». Øyvind Leonhardsen følger med. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg tror livsstilen er en viktig faktor for at jeg kunne spille så lenge som jeg gjorde. Den eneste personen du konkurrerer mot er den personen du var i går, sier 45-åringen skriver Aftonbladet.

Publisert: 19.04.20 kl. 10:06

