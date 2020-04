VERDENSMESTER: Hans Christer Holund (t.v.) fikk den store drømmen oppfylt da han vant femmila i VM i Seefeld i fjor. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum jublet med i solen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Holund imponerte landslagstreneren mest: – Det var ikke bra nok av meg

Hans Christer Holund (31) gikk på trynet, gikk feil og var syk sist sesong. Likevel var det han som imponerte landslagstrener Eirik Myhr Nossum mest av de norske allroundherrene.

Hans Christer Holund hadde fire nordmenn foran seg sammenlagt i verdenscupen sist sesong, men da VG spurte landslagstrener Eirik Myhr Nossum hvem som imponerte ham mest, kom navnet til 31-åringen fra Nittedal kjapt.

– Hans Christer Holund hadde sin jevneste sesong noen gang. Han tok steg og preget mange skirenn, sier Myhr Nossum til VG.

Nå evaluerer langrennslandslaget sesongen etter en litt forkortet sesong på grunn av coronaviruset. Starten på kommende sesong blir annerledes, den årlige samlingen på Sognefjellet er allerede avlyst.

Ti ganger topp fem

Holund var på pallen fire ganger forrige sesong. Det ble én seier. Ti ganger var han topp fem. Det liker landslagstreneren.

– Tar man bort ett skirenn i fjor, så var det en ganske dårlig sesong, sier Nossum.

Holund ble verdensmester på femmila i Seefeld etter å ha gått alene i front store deler av løpet.

Sesongens siste renn ble femmila i Holmenkollen 8. mars. Holund ble nummer fem, 1,3 sekunder fra 3. plass og pallen. Han smilte godt da VG fortalte at han hadde imponert Nossum mest gjennom sesongen.

– Det er flere på laget som gikk fort. I fjor så vant jeg VM, men det er fort å glemme at bortsett fra VM, så var det en ganske dårlig sesong. Det var vi ærlige på da vi evaluerte sesongen etter VM, at alt-i-alt så var det ikke bra nok jevnt over av meg, sier Holund til VG og legger til:

– Det er sånn vi er skrudd sammen, vi husker mesterskap og det aller største, verdenscup blir dessverre glemt.

Så fulgte 31-åringen opp med en sesong full av strerke resultater, selv om han knotet det litt til. Han trynet i Davos, ble syk under Tour de Ski og gikk feil i Nove Mesto.

– Denne sesongen hevet jeg bunnivået mitt. Jeg var der oppe på nesten hvert skirenn. Det har jeg aldri vært før, sier Holund.

Det råeste løpet

Det råeste rennet landslagstreneren så sist sesong var 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lillehammer. Holund ble nummer to, 2,2 sekunder bak Sergej Ustjugov som vant verdenscupen sammenlagt foran Johannes Høsflot Klæbo, som ble nummer fire i det rennet. Emil Iversen ble nummer tre.

PS! Holund har friplass på femmila i VM i Oberstdorf neste år.

