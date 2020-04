BER OM SVAR: Idrettspresident Berit Kjøll har bedt Helsedirektoratet om tydeligere retningslinjer til idretten. Foto: Frode Hansen

Her er Helsedirektoratets svar til idretten

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at ikke flere enn fem får trene sammen og at de som trener må holde en avstand på to meter til hverandre.

Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken

I tillegg skal det lages egne corona-regler for hver idrett, opplyser idrettspresident Berit Kjøll.

– Det skal komme felles regler for idretten. Hvert særforbund skal også lage corona-vettregler for sine respektive idretter, sier Kjøll under en pressekonferanse onsdag formiddag.

På pressekonferansen fortalte helsedirektør Bjørn Guldvog at det fortsatt er forbudt å drive organisert trening der det er fare for nærkontakt. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt.

Berit Kjøll er glad for at det er kommet tydeligere retningslinjer.

– Vi er glade for at Helsedirektoratet har kommet med tydeligere retningslinjer i dagens corona-situasjon. Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlige helsemyndigheter bestemmer.

– Vår viktigste oppgave er å begrense smitten av coronaviruset, sier idrettspresidenten.

Idrettsbevegelsen i Norge har den siste tiden bedt om tydeligere retningslinjer om hva som er lov å gjøre under corona-krisen.

12. mars ble all idrett i Norge stoppet som følge av corona-krisen. Dette innebar et forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer, organisert idrettsaktivitet og svømmehaller.

Idrettspresident Berit Kjøll sendte 25. mars et brev til Helsedirektoratet med behov for klargjøring av vedtaket som ble satt 12. mars. Årsaken mener Kjøll er ulik fortolkning og praksis for gjennomføring av vedtaket i de enkelte kommunene. Dette mener Kjøll har ført til usikkerhet og mange spørsmål fra hele idrettsbevegelsen relatert til vedtaket.

– I dag er det betydelig usikkerhet blant våre forbund og medlemmer vedrørende hva som er lov og hva som ikke er lov etter vedtaket, og vi får derfor svært mange henvendelser med spørsmål om dette. Usikkerheten knyttet til forståelsen av vedtaket innebærer økt risiko for ulik praksis i forskjellige kommuner og forskjellige idretter, og vi opplever også svært ulik adgang til å drive idrett, skrev Kjøll i en pressemelding.

Publisert: 01.04.20 kl. 11:51 Oppdatert: 01.04.20 kl. 12:08

Mer om Berit Kjøll

Fra andre aviser