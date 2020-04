BER OM SVAR: Idrettspresident Berit Kjøll har bedt Helsedirektoratet om tydeligere retningslinjer til idretten. Foto: Frode Hansen

Corona-svar til idretten: Ingen grunn til å holde fotballbaner lukket

STORO (VG) Det åpnes opp for organisert idrett rundt om i landet, dersom gruppene som trener begrenses til fem personer og deltakerne holder to meters avstand.

Det kom frem da helsedirektør Bjørn Guldvog og idrettspresident Berit Kjøll møtte media til pressekonferanse på Storo i Oslo onsdag formiddag.

I går fortalte VG hvordan Oslo kommune har åpnet sine fotballbaner for egenorganisert idrett igjen. I dag kommer altså nyheten om at det også åpnes for trening i mindre grupper, under visse forutsetninger.

Reglene kommer til å medføre utfordringer i enkelte idretter:

– I fotball bør ikke flere personer ta på den samme ballen, og det bør ikke heades. Håndball, som jeg spilte tidligere, vil i så måte ha utfordringer her, sier helsedirektør Guldvog til VG.

Han påpeker også at garderober ikke bør benyttes.

Berit Kjøll trekker på sin side frem tennis som et eksempel på en idrett som har utfordringer, ettersom spillerne er i kontakt med den samme ballen. Og på friidrettsbanen vil man måtte ha en viss avstand mellom dem som løper.

Nå skal det lages egne regler for hver idrett, opplyser idrettspresidenten:

– Det skal komme felles regler for idretten. Hvert særforbund skal også lage corona-vettregler for sine respektive idretter, sier hun.

– Nå er det ingen grunn for norske kommuner til å holde fotballbaner stengt lenger?

– Nei. Ikke dersom man følger de smittevernreglene som norske helsemyndigheter har innført, sier Kjøll til VG.

På pressekonferansen fortalte helsedirektør Bjørn Guldvog at det fortsatt er forbudt å drive organisert trening der det er fare for nærkontakt. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt.

– Hva er det som faktisk er nytt i dag, hva er tydeliggjort?

– Det har vært litt uklarhet om det har vært forbudt å drive organisert idrett. Vi har sagt at det er forbudt der man har nærkontakt. Det er nå presisert gjennom påbudet om ikke mer enn fem deltakere som skal holde to meters avstand. Vi er ikke opptatt av om aktiviteten drives organisert eller ikke, men antakeligvis er det mye bedre at den er organisert. Da får man sikkerhet om at det er voksne personer til stede, som sikrer at den drives på forsvarlig vis, sier helsedirektøren til VG.

– Hva tenker du om åpningen til Oslo kommune i går?

– Skal man drive organisert idrett på en trygg måte, så er det naturlig at en del av disse anleggene stilles til disposisjon, så det er helt naturlig når denne avklaringen kommer, sier helsetoppen.

– Om kommunene når ser at det blir for store ansamlinger av barn og unge, bør de da stenge banene igjen?

– Kommunene bør følge godt med på hva som skjer på disse arenaene. Vi er trygge på at dette vil skje, i samarbeid med idrettsforbundet, på trygge og gode måter. Men det er viktig at kommunen å følge med og iverksette tiltak om man ikke får det til.

Berit Kjøll er glad for at det er kommet det hun oppfatter som tydelige retningslinjer.

– Vi er glade for at Helsedirektoratet har kommet med tydeligere retningslinjer i dagens corona-situasjon. Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlige helsemyndigheter bestemmer.

– Vår viktigste oppgave er å begrense smitten av coronaviruset, sier idrettspresidenten.

Idrettsbevegelsen i Norge har den siste tiden bedt om tydeligere retningslinjer om hva som er lov å gjøre under corona-krisen.

12. mars ble all idrett i Norge stoppet som følge av corona-krisen. Dette innebar et forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer, organisert idrettsaktivitet og svømmehaller.

Idrettspresident Berit Kjøll sendte 25. mars et brev til Helsedirektoratet med behov for klargjøring av vedtaket som ble satt 12. mars.

Årsaken mener Kjøll er ulik fortolkning og praksis for gjennomføring av vedtaket i de enkelte kommunene. Dette mener Kjøll har ført til usikkerhet og mange spørsmål fra hele idrettsbevegelsen relatert til vedtaket.

