KJEMPER I TOPPEN: Viktor Hovland har skaffet seg et godt utgangspunkt før siste dag av Albertsons Boise Open i Korn Ferry-sluttspillet. Foto: JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES / NTB scanpix

Hovland et steg nærmere PGA-touren

Viktor Hovland (21) nærmer seg målet om en plass på PGA-touren neste sesong.

Etter en ny runde fire slag under par, ligger Hovland, etter to av fire runder i den andre av tre turneringer i Korn Ferry-sluttspillet, nå åtte slag under par.

De 25 beste sammenlagt over de tre turneringene sikrer seg en plass på PGA-touren neste sesong.

Det er riktignok to runder igjen før det deles ut poeng for denne turneringen, men med åtte slag under par er Hovland godt i rute. Det er også svært jevnt, og kun seks slag skiller de 20 beste spillerne.

Hovland gikk av banen i Idaho natt til lørdag på en delt 10. plass, riktignok med noen spillere igjen på banen.

Mener topp 25 er nok

Norsk Golf skriver at PGA-touren stipulerer med at Hovland trenger én «topp 25»-plassering eller to blant de 38 beste i de to siste kvalifiseringsturneringene for å sikre seg en plass på PGA-touren neste sesong etter hans 11. plass i den første turneringen.

Jo høyere han kommer, desto flere PGA-turneringer vil han få muligheten til å spille.

les også Hovland hylles med rim – kalles en «norsk cowboy»

Grunnen til at man ikke får spille samtlige PGA-turneringer selv om man blir fullverdig medlem med PGA-kortet, er at det er langt flere spillere som har dette kortet enn det er plass til i hver enkelt turnering.

Korn Ferry-sluttspillet 15.–18. august: Nationwide Children’s Hospital Championship, Columbus, Ohio. (Hovland endte på 11. plass, Ventura ble nummer 53) 22.–25. august: Albertsons Boise Open, Boise, Idaho. 30. august-2. september: Korn Ferry Tour Championship, Newburgh, Indiana. De 25 beste sammenlagt gjennom disse tre turneringene sikrer seg plass på PGA-touren neste sesong. De 75 beste spillerne på Korn Ferry-touren denne sesongen får spille sluttspillet, i tillegg til nummer 126 til 200 på PGA-touren. Vis mer

Spillerne med PGA-kortet er dermed delt inn i et prioriteringssystem fordelt på rundt 30 forskjellige nivåer.

Spillere med PGA-kortet kan også inviteres til samtlige turneringer, mens for eksempel Hovland denne sesongen kunne maksimalt motta syv invitasjoner.

Ventura i trøbbel

Kristoffer Ventura (24) har allerede sikret seg PGA-kortet for neste sesong, og kjemper nå om å få best mulig prioritet.

Nordmannen fikk etter flere uker med storspill en tøff start på Korn Ferry-sluttspillet med en 51. plass i Ohio forrige uke. Denne uken startet han to slag under par.

Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Den andre runden ble en ellevill berg-og-dal-bane for nordmannen. Han startet ganske eventyrlig med seks birdies på de første ni hullene – i tillegg til to bogeys og par på et hull.

Deretter ble det virkelig fart på Venturas berg- og dalbane-tur. Bogey, birdie, dobbel bogey, birdie og dobbel bogey. Dermed var den gode åpningen rotet bort og Ventura var tilbake på par for dagen og to under slag totalt.

les også Slik skal golfkometen forberede seg til PGA-kjøret

Det skulle vise seg å sette et ekstra press på 24-åringen. For etter to under halveres feltet, og man må da være innenfor den berømte cuten. Ventura lå med to hull igjen for dagen utenfor cuten, men en birdie på dagens nest siste hull så ut til å redde ham.

En bogey på det siste hullet sendte ham igjen utenfor cuten. Dermed kan helgen være over for Ventura. Hans håp er at ikke mer enn rundt 70 spillere ender tre under par totalt på sine to runder, men det er ved 02-tiden ikke mange spillere igjen på banen.

PS! Denne helgen spilles også den siste turneringen i FedEx Cup-sluttspillet, Tour Championship. Etter to runder leder Brooks Koepka 13 slag under par - ett slag foran Justin Thomas og Rory McIlroy.

Publisert: 24.08.19 kl. 02:11