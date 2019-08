RESIGNERT: Magne Dæhli i mål som nummer fem i VM i Spydeberg. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hel-sprekk av Norges ankermann - gull ble til 5. plass: – Jeg har ikke peiling på hvor jeg er

SPYDEBERG (VG) Olav Lundanes (31) og Norge var tilsynelatende på vei mot VM-gull, men ankermannen Magne Dæhli (32) gjorde bom på bom - og falt utenfor seierspallen.

Dæhli tapte 1.40 på en eneste post og hadde flere bom. Han sprakk fullstendig og løp i mål til 5. plass.

– Jeg følte jeg hadde bra kontroll de første postene, og så var det en idiotisk feil på tredjeetappe. Det er så idiotisk ikke å stole på meg selv. Og så plutselig var retningen helt feil. Jeg har ikke peiling på hvor jeg er ...

Magne Dæhli har tidligere løpt Norge inn til gull som ankermann tre år på rad.

– Jeg har veldig dårlig samvittighet. Jeg kaster den jobben som de to andre gjorde, rett ut av vinduet. Det verste er å ødelegge for de andre, sa en selvkritisk Dæhli.

Svensken Gustav Bergman fikk sølv bak Lundanes på mellomdistanse fredag, men lørdag fikk han æren av å løpe Sverige til VM-gull foran Finland og Frankrike.

– Det er et stort press å løpe siste etappe, det kan ikke gå hver gang. Det er selvfølgelig en forferdelig situasjon for han her og nå, men sånn er det. Vi kan ikke lykkes hver gang. Men det er en nedtur, det er ikke til å komme bort fra. Det svir å misse mot Sverige på hjemmebane, sa Olav Lundanes, som vant begge de individuelle løpene.

– Magne har det nok forferdelig, men han kan ikke lykkes hver gang, fortsatte Lundanes. Han møtte Dæhli da han løp i mål.

– Presset er enormt, særlig nå på hjemmebane.

Norge vant i 2016, 2017 og 2018 - men på hjemmebane klarte ikke nordmennene å følge opp.

Sverige ble snytt for VM-gullet på hjemmebane i Strömstad, men fikk revansj i Spydberg lørdag.

– Jeg gjorde bare mitt løp. Ganske tidlig innså jeg at jeg kom til å ta dette. Magne virket nervøs, sa Gustav Bergman.

I kvinnestafetten tidligere lørdag ble det 4. plass til Norge.

Publisert: 17.08.19 kl. 20:13 Oppdatert: 17.08.19 kl. 20:35

