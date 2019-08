SVENSKE TROR PÅ NORDMANN: Mats Wilander mener Casper Ruud har alle muligheter til å blande seg inn blant de aller beste i verden om noen år. Foto: GETTY IMAGES

Wilander til VG: Tror Ruud kan bli best i verden

Casper Ruud (20) mener han kan bli verdens beste. Den svenske tennisgiganten Mats Wilander (55) er enig.

Wilander vant syv Grand Slam-titler og var nummer 1 i 20 uker i 1988/89. Nå er han Eurosport-ekspert under de største turneringene.

Denne uken starter US Open, og da VG snakket med Wilander på telefon foran sesongens fjerde og siste Grand Slam-turnering, mente han det var naturlig for Ruud å sikte seg på å vinne «to-tre kamper».

STORT MÅL: Casper Ruud er nummer 54 i verden, og mener selv han kan bli nummer én. Han får støtte av svensk Mats Wilander. Foto: Clive Mason / Getty Images Europe

– Mye handler selvsagt om trekningen, men hans spillestil passer på hardcourt (underlaget i US Open), sier Wilander. Trekningen er klar og tøff: Tyske Jan-Lennard Struff (29) venter i 1. runde, nummer 37 i verden, og vinner Ruud der må han trolig forbi servekjempen John Isner (ranket som nummer 14). Isner slo nordmannen 3–0 i 1. runde i Wimbledon i sommer.

Casper Ruud er på 54. plass på ATP-rankingen. Han har møtt Struff en gang før, på grus i Monaco i 2017. Tyskeren vant 2–0 i sett. I Major-turneringene spilles det best av fem, og det er fordel Ruud, mener Mats Wilander.

– Mange er slitne

– Han er fysisk sterk og har et jevnt, solid spill, uten høye topper og lave daler. Han holder seg stort sett på det samme jevne nivået, og da har man en god sjanse i fem sett i en turnering som US Open, sier mannen som vant i New York i 1988.

Casper Ruud tapte 0–3 i sett for argentinske Gudio Pella i sin US Open-debut i fjor, men slet da med en hofteskade. Den gangen var han nummer 143 på verdensrankinge. Nå er han 89 plasser høyere.

«Akkurat nå så tror jeg at jeg kan bli verdens beste en dag. Jeg har fortsatt en veldig lang vei opp dit, men jeg tror helt klart at det kan være mulig. Du har jo hatt disse tre spillerne Federer, Nadal og Djokovic som har vært der oppe i ekstremt lang tid. Jeg tror tennis kommer til å bli mye mer åpent om tre, fire, fem år når de kanskje vinker farvel», sa Ruud til TV 2 i slutten av juli.

Disse 11 har vært verdensener i tennis siden 2000: André Agassi, Pete Sampras, Marat Safin, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic og Andy Murray.

FØRSTE OG SISTE: Mats Wilander vant syv Grand Slam-titler, den første som 17-åring i det åpne franske mesterskapet i 1982, den siste som 24-åring i US Open i 1988. Foto: GETTY IMAGES

Å komme fra Norge og bli best i verden i tennis høres nesten uvirkelig ut, men Mats Wilander sier dette om målsettingen:

– Den er «helt rett, helt rett». Hvor gammel er han? 22? 21?

– 20.

– Han er bare 20 fortsatt? Altså, hvor mange 20-åringer i verden er bedre enn Casper? Ikke mange. Det er mindre enn fem spillere. Han er altså allerede blant de ti beste i sin aldersgruppe. Og om noen år må man plukke bort de fleste av dem som er best nå, sier svensken og ramser opp navn som Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka, Marin Cilic og del Potro.

Under French Open sa Wilander til VG at Casper Ruud kommer til å bli «topp 30» i verden.

– Det er vanskelig å spå hvor god man blir. Han kan bli nummer én eller ti. Hvis han sammenligner seg med andre på 20-21-22, er jeg enig med ham i at det er muligheter. Stefano Tsitsipas (gresk 21-åring) er allerede der oppe, men mange av de nye unge har ikke den samme stabiliteten og kapasiteten som Casper, poengterer han nå.

– Risikerer spørsmål

Det er sjelden spillere slår igjennom før de er i midten av 20-årene i dagens tennis, og trolig er det flere år til det norske håpet er på sitt beste.

– Jeg mener Casper kan bli 30–40 prosent bedre. Han kan forbedre alt, ikke bare i sitt eget spill, også på ulike underlag, under ulike forhold, mot ulike spillestiler, sier svensken.

Casper Ruud legger press på seg selv med sin uttalelse, men Mats Wilander ser bare én mulig negativ effekt av å si høyt at man ønsker å bli verdens beste.

– Han risikerer å få mange spørsmål om «når skal du bli nummer én?».

SEMIFINALETAP: Casper Ruud etter tapet for spanjolen Albert Ramos-Viñolas i semifinalen i ATP-turneringen i Innsbruck i begynnelsen av august. Ramos-Vinolas tapte finalen mot den østerrikske stjernen Dominic Thiem. Foto: JOHANN GRODER / EXPA

Skal Casper Ruud lykkes med sin enorme ambisjon, kreves selvsagt seire i de aller største turneringene. På spørsmål om hvilke egenskaper som kreves for å komme til en kvart-/semifinale i Grand Slam, svarer Wilander uten å nøle:

– Mental styrke. Man må være utrolig positiv mentalt for å vinne i fem sett, kamp etter kamp. Nesten ingen spiller bra i fire timer, man kan være god i en time, kanskje halvannet sett, så kommer en «svacka» og man må jobbe seg tilbake. Man må takle flaks og uflaks og vinne de riktige poengene på riktige tidspunkt.

– I vanlige ATP-turneringer er det ofte tresettskamper som kan være over på halvannen time. Daniil Medvedev slo for eksempel Novak Djokovic i Cincinnati forrige helg. Djokovic taper nesten aldri mot slike spillere i lange Grand Slam-kamper, men i en ATP-turnering kan det være raskt slutt (Medvedev-Djokovic varte i én time og 43 minutter), forklarer mannen som analyserer turneringene på Eurosport i programmet «Game, Schett and Mats», sammen med den tidligere østerrikske toppspilleren Barbara Schett Eagle (43).

STOR MANN: Mats Wilander ble en del av tennisens Hall of Fame tidligere i sommer. Til høyre Monica Seles, som representerte henholdsvis Jugoslavia og USA da hun vant sine ni Grand Slam-titler. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

– Så det er nesten like viktig å være god mentalt som å være god i tennis?

– Nei. Det er mye viktigere. Det er faktisk det. I Grand Slam må man holde spillet sammen når det er oppoverbakker. Man må være fysisk sterk også, som Casper er. Har du det, gjelder det psykiske.

Da den amerikanske duoen Simon & Garfunkel skulle ha konsert på Råsunda i Stockholm 6. juni 1982, måtte den utsettes. Folk ville heller høre tennis på radio. 17 år gamle Mats Wilander hadde sjokkert tennisverden i French Open, og den kvelden ble sensasjonen fullbyrdet da argentinske Guillermo Vilas (29) ble slått i finalen.

– Kan få «Borg-effekt»

Svenskene herjet i tennis på 70-, 80- og 90-tallet, med Björn Borg, Wilander og Stefan Edberg som de tre store. Nå er det ingen svenske blant de hundre beste i verden, og Mats Wilander mener konkurransen er så mye tøffere nå at han ikke tror «det svenske tennisunderet» kan gjentas.

SUPER-SWEDES: Sveriges tre største tennisspillere, alle tre verdensenere: Mats Wilander Bjorn Borg og Stefan Edberg. Her var de samlet i New York foran US Open i 2013. Foto: Matthew Stockman / Getty Images North America

– Jeg pleier å sammenligne tennis på 80-tallet med ishockey, ski og vinteridretter der det kanskje bare er 10–15 land med. I dagens tennis er det toppspillere fra 40–50 land, de kan komme fra hvor som helst. Asia var for eksempel nesten ikke med på vår tid. Sånn sett er det mye tøffere nå.

Wilander bor i Idaho nordvest i USA, men følger litt ekstra med på Casper Ruud, som skandinav.

– Helt klart. Hvis han skulle bli blant de aller beste i verden vil det bety utrolig mye for svensk tennis også. Ser man i Sverige at man kan bli så god når man kommer fra Norge, så vil det gi selvtillit til svensker også.

– Slik Björn Borg hadde gått foran for deg og Stefan Edberg?

– Ja, akkurat det samme. Det er noe med at man kommer fra samme område, samme klima, samme idrettskultur. Det vil være en motivasjon for hele tennis-Skandinavia dersom Casper blir blant de beste.

Bare fire av de 53 spillerne som er ranket foran Casper Ruud er 20 år eller yngre: To kanadiere, Felix Auger-Aliassime (19) på 19. plass og Denis Shapovalov (20) på 33., australske Alex de Minaur (20) på 38. og serbiske Miomir Kecmanovic (19) på 50. plass.

Den beste i Ruuds aldersgruppe er greske Stefano Tsitsipas, som fylte 21 år 12. august og er ranket som nummer åtte i verden.

