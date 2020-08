I STATENE: Ruud skal spille US Open for tomme tribuner. Foto: CLAUDIO REYES / AFP

Svensk tennislegende spår Ruud-sensasjon

Tirsdag skal Casper Ruud (21) i gang i US Open under ekstraordinære omstendigheter. Den svenske tennislegenden Mats Wilander tror det kan være en fordel for nordmannen.

Oppdatert nå nettopp

Uten tilskuere på tribunen skal den første Grand Slam-turneringen i tennis gjennomføres siden coronapandemien brøt ut. Wilander tror Ruuds spillestil kan passe perfekt for det.

– Jeg tror det er en liten fordel for Casper. Du møter de beste i verden, og de kan ikke bruke energien fra publikum. Det er fem sett, og Casper har sin måte å spille på, som er veldig fysisk. Da kan du møte en spiller som du skal tape mot papiret, og så har du en bedre sjanse fordi de kan bli mer slitne uten støtten fra publikum, analyserer Wilander over telefon til VG en liten uke før Ruud skal i aksjon.

Svensken vant syv Grand Slam-turneringer i karrieren, en av dem i nettopp US Open, i 1988. Han har de siste årene jobbet som ekspert for Eurosport, og skal følge årets utgave tett.

Ruud har fått en fordelaktig trekning i turneringen, og møter amerikaneren Mackenzie McDonald som er rangert som nummer 256 i verden tirsdag ettermiddag, norsk tid.

EKSPERT: Wilander vant syv Grand Slams i karrieren. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Også i en eventuell 2. runde er trekningen god. Da venter finske Emil Ruusuvuori (92 i verden) eller slovenske Aljaz Bedene (53). Begge er ranket klart lavere enn Ruuds 36. plass.

Han gjorde sin foreløpig beste prestasjon i en Grand Slam i fjorårets French Open. Da tok han seg til tredje runde, men ble stoppet av Roger Federer.

– Jeg trodde han hadde god sjanse da han møtte Federer i French Open. Det trodde jeg kunne bli et gjennombrudd for han, men Roger er Roger, slår Wilander fast.

I US Open i år slipper Ruud å bekymre seg for Federer. Superstjernen står over, heller ikke Rafael Nadal deltar. I New York-turneringen har Ruud blitt stoppet i 1. runde i begge sine deltagelser. Skulle Wilanders spådom denne gangen slå til, vil det være en aldri så liten sensasjon, et gjennombrudd i Grand Slam-sammenheng. Se bare hva svensken tipper:

– Grand Slams er der han kommer til å slå gjennom. Jeg tror vi kan forvente en kvartfinale, sier Wilander. For å komme seg dit må Ruud vinne fire kamper.

Tross god stigning på verdensrankingen de siste årene har ikke Ruud fått det store gjennombruddet på den store scenen. Wilander mener det bør være et naturlig neste steg i veien mot tennistoppen.

– Dere bør forvente at han skal ta seg langt i en Grand Slam. Hvis han møter de riktige motstanderne kan han komme seg til kvartfinale og semifinale, men du må ha flaks, sier Wilander, men maner også til tålmodighet.

– Man må være tålmodig, for tennisspillere kommer inn i sin beste alder når de er 25. Casper er ikke der ennå. Fysisk kanskje, men ikke mentalt og taktisk, sier Wilander.

les også Casper Ruuds utvikling: – Jeg tror vi får se det samme som med Nadal

Han forteller at han følger nordmannen med et lite ekstra øye, som skandinavisk nabo. Svensken mener det er flere ting som må forbedres før Ruud når det ypperste eliten.

– Jeg savner mer variasjon i spillet hans. Situasjoner hvor han kommer nærmere nettet mer naturlig, spiller en «slice backhand» mer naturlig, eller spiller annerledes taktisk basert på hvilken motstander han møter. Det er lett i tennis å bli en endimensjonell spiller, men jeg tror du må bryte ut av det, og finne din egen stil. Jeg venter fortsatt på det fra Casper, forteller Wilander, og trekker også fram at han vil se en forbedret serve fra Ruud.

PS! Ruud spiller sin åpningskamp i US Open tirsdag kl 17:00. Kampen sendes på Eurosport Norge.

Publisert: 31.08.20 kl. 21:53 Oppdatert: 31.08.20 kl. 22:28

Fra andre aviser