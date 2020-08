I TRØBBEL: Petter Northug har nå tre siktelser mot seg etter å ha blitt stoppet av politiet. Her er Northug sommeren 2019. Foto: Line Møller, VG

Risikerer flere år utenfor idretten: Northug får ikke jobbe med barn og utviklingshemmede

Narkotikasiktelsen av Petter Northug (34) gjør det ikke mulig for skistjernen å jobbe med barn, unge og personer med utviklingshemning i norsk idrett fremover.

Petter Northug hadde vært instruktør på en sommerskiskole for barn i Trysil da han torsdag ble stoppet av politiet på Romerike i 168 kilometer i timen. Senere er han også blitt siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand og for straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

Nå blir det derimot ikke mulig for Petter Northug å jobbe med barn under 18 år og personer med utviklingshemning i norsk idrett. En eventuell dom fører til at han ikke får gyldig politiattest de neste tre årene. Northug har heller ikke gyldig politiattest mens politisaken mot ham pågår.

– En person som er siktet, tiltalt eller dømt for narkotikalovbrudd etter straffelovens paragrafer 231 og 232 har ikke gyldig politiattest med mindre forholdet er mer enn tre år gammelt, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i Norges Idrettsforbund (NIF), til VG.

VG fikk tilgang på et videoklipp som viste at politiet hadde stoppet Northug på Romerike torsdag kveld:

Kravet om politiattest i norsk idrett gjelder alle ansatte og frivillige som er over 15 år, som har oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning.

– En person som ikke har gyldig politiattest kan ikke være trener for barn under 18 år eller personer med utviklingshemning. Det er ingen krav om politiattest for å være trener for personer over 18 år uten utviklingshemning, sier Øvregård, som påpeker at han ikke vil uttale seg om enkeltsaker, men på generelt grunnlag.

Politiattest i norsk idrett Idretten innførte 1. januar 2009 krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning. Dette gjelder alle idrettslag og andre organisasjonsledd i idretten, og omfatter både ansatte og frivillige over 15 år Det er en rekke paragrafer i straffeloven som er omfattet av politiattesten, i hovedsak seksuallovbrudd, men også narkotikalovbrudd. Du kan få gyldig politiattest tross narkotikalovbrudd dersom forholdet er mer enn tre år gammelt, alternativt mer enn to år gammelt om personen ved lovbruddet var under 18 år Kilde: Norges Idrettsforbund (NIF) Straffelovens paragraf 231 og 232: § 231. Narkotikaovertredelse Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika. Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. § 232. Grov narkotikaovertredelse Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på a) hva slags stoff den gjelder, b) mengden, ogc) overtredelsens karakter. Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år. Kilde: Lovdata Vis mer

Kravet om gyldig politiattest omfatter alle organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund, men andre private arrangementer utenfor klubbregi kan ha andre retningslinjer.

Trysil sommerskiskole opplyser at flesteparten av instruktørene har politiattest, men at det er annerledes for «kjendisene», som bare er innom på dagsbesøk.

Lederen for sommerskiskolen i Trysil, der Northug var instruktør sist torsdag, sier Northug utførte rollen profesjonelt.

– Han skulle være der hele dagen frem til middagen klokken 18 og det var han. Jeg takket ham formelt for jobben han hadde gjort. Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Svein Skarpmo, leder for sommerskiskolen i Trysil, til VG.

På sommeridrettsskolen «Camp Meråker» sine sider, i bygda der trønderen gikk på skigymnas og bodde tidligere, gjøres det klart på hjemmesiden at alle instruktører har levert gyldig politiattest.

Petter Northug ble ifølge lokalavisen Tidens Krav vraket til sommerskiskolen i Aure i 2014 etter at han den våren ble tatt for promillekjøring i Trondheim.

Den Kjell Inge Røkke- og Aker-støttede stiftelsen VI har Northug som en av sine ambassadører. Stiftelsen som jobber med å løfte paraidretten er ikke en del av Norges Idrettsforbund, men har samarbeid med Olympiatoppen. De ga sist helg Northug støtte som privatperson samtidig som de tok avstand fra handlingen, gjennom styreleder og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen, og bryter ikke med skistjernen nå. VG får opplyst at ambassadørene ikke opptrer som trenere eller tillitsvalgte inn mot idretten.

Øvregård forteller at det ikke er mulig for et idrettslag selv å bestemme om de kan la en person uten gyldig politiattest være trener for de under 18 år. Kravet om politiattest gjelder for alle organisasjonsledd i NIF.

– Idretten vurderer ikke det enkelte lovbrudd, men forholder seg til om det foreligger en gyldig politiattest eller ikke, sier han.

Leder av Langrennskomitéen i Skiforbundet, Torbjørn Skogstad, sier at de ikke har tilbakemeldinger fra noen om at ikke regelverket til Norges Idrettsforbund følges av klubbene.

– Det kreves politiattest for å trene barn. Det er egentlig klubbene som gjør slike undersøkelser, sier Skogstad til VG.

– Når det gjelder Petter så er det ennå ikke registrert blodprøve og vi må vente på det før vi mener noe om dette, sier Skogstad med tanke på at Northug har en sponsoravtale med Skiforbundet.

TRIUMF: Petter Northug etter et av hans fire gull under Ski-VM i Falun i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Northug innrømmet selv råkjøring, at han ble tatt med på legevakten for blodprøve og narkotikabeslag av kokain hjemme hos ham på sin instagram-profil sent fredag kveld.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev skistjernen videre i instagram-innlegget.

På spørsmål om en sivil dom for narkotikaovertredelse vil ha noe å si for Northugs mulighet til deltagelse i idrettskonkurranser fremover svarer Antidoping Norge:

– Vi er selvsagt kjent med saken, og følger saken som nå følges opp av politiet. På idrettens dopingliste er kokain forbudt i konkurranse. ADNOs oppgave er å følge opp det regelverket vi er satt til å håndheve, skriver kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i en mail til VG.

Publisert: 20.08.20 kl. 08:55

