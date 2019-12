VINNERKANDIDAT: Ingbest er en av dem som kan vinne Kristianiapokalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Det blir kveldskjøring i forbindelse med denne V75-omgangen på Bjerke Travbane, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten. Innleveringsfristen i V75-spillet er kl. 20.00.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs V75-tips har gått inn fire av de fem siste lørdagene med et bra overskudd. Det ble også full klaff på det lille forslaget til 360 kroner i V75 Bonus-omgangen på Bjerke onsdag kveld. Utbetalingen ble hyggelige 5222 kroner. Alle Ekseperten-lagene gikk også inn med rundt 6000 kroner i utbetaling ved den anledningen.

På Bjerke Travbane i kveld er det nye lodd.

– Som alenestreker satser jeg på Don Anton som har vært meget bra i sine siste løp i regi av Bo Westergaard, som denne gangen kjører hesten selv. 5-åringen er rask fra start, og fra tet tror jeg det dreier seg om en vinner. Men han kan bli utfordret på startsiden, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Troll Solen i Kristianiapokalen kan også være et bankeralternativ.

– Også Troll Solen kan lede fra start til mål, om han forsvarer sporet. Men jeg velger å gardere med stallkameraten Ingbest og Myhreng Jerker på det største forslaget. Sistnevnte kommer muligens ut med amerikanervogn for første gang, varsler Olsbu.

I Th. Gjølstads minneløp, som innleder V75-spillet, er det langt mer åpent.

– Jeg setter Voje Eldin knepent foran Lyngås Alfa, men det jakter flere gode hester bakfra, sier Olsbu.

Dagens banker

Don Anton (V75-2) har imponert i det siste. Forsvarer han sporet, tror jeg det er snakk om en vinner.

Dagens luring

Reime Kongen (V75-7) tapte kun for gode Våler Nikolai sist. Feilet i striden med Valle Grim nest sist.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1944 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, har hatt stor V75-sukess i det siste. I kveld lanserer han Don Anton som alenestrek. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1640mv)

1 VOJE ELDIN

2 LYNGÅS ALFA

11 VILL JERVEN

5 BRISKEBY ANNA

7 FANTOMET

4 LÆTTIS

6 TØNDER Ø.K.

10 SOLMYR ARVID

3 TANGEN LEA

——————————

12 Tangen Siri

9 Furderud Prinsen

8 Krita

Løpet

Åpent i Th. Gjølstads minneløp. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Voje Eldin er i rivende utvikling og får et knepent tips. Vallaken løste veldig bra fra tillegg sist. Kom frem i dødens 1200 meter igjen. Overtok i siste sving, men kunne ikke stå i mot kapable Vestpol Loke, som fikk et finere løpsopplegg. Var bra til to strake før det, dog i langt enklere lag enn dette. Moen-traveren er kjapp fra start og kan muligens holde Lyngås Alfa ute. Kan i så fall lede lenge, muligens helt inn. Er uansett sikret et fint løp og skal regnes blant de tre.

Outsiderne

Lyngås Alfa feilet fra start i E.C. Koren Lunds minneløp sist, men kom strålende tilbake til tredje bak Briskeby Anna, tross litt hinder 400 meter igjen. Kontret ut Sjø Stjerna til seier nest sist. Feilfritt kan han absolutt vinne igjen.

Luringen

Vill Jerven tapte kun for seiersmaskinen Eik Odin etter startgalopp sist. 60 meter tillegg på sprint er ikke enkelt, men feilfritt er det ikke helt umulig for trøndergjesten.

Startsiden

Voje Eldin og Lyngås Alfa kjører om føringen.



BANKERKUSK: Bo Westergaard trener og kjører VG-bankeren Don Anton. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (1609ma)

1 DON ANTON

——————————

2 Chinetti

4 Pantani

12 Four On The Floor

3 Weinberry

10 Dreamliner

9 Panama Rags

7 Tiger Man E.P.

5 Ohio Royal

6 Tarantino Hawk

8 Remana

11 Julia Ressie

Løpet

Jeg lar Don Anton stå ugardert.

Favoritten

Don Anton var sterk fra dødens sist. Satt relativt tidlig i tet i de to foregående startene og vant helenkelt. Bo Westergaard-traveren er kjapp fra start og klarer han bare å forsvare sporet, tror jeg det dreier som en vinner. Skulle han bli overflydd, blir det straks mer sjanseartet.

Outsiderne

Pantani innfridde enkelt som VG-banker fra tet i V75 på Klosterskogen sist. Møter skjerpet lag, men kommer ut med amerikanervogn nå. På sitt beste skal han regnes blant de tre.

Four On The Floor fikk en tung tur sist. Kom ned i dødens ut av første sving og sto på flott til tredje i et løp Loveyou Hangover vant. Vrient spor igjen.

Luringen

Chinetti avsluttet godkjent fra køen i Sverige sist. I DNTs høstfinale nest sist avsluttet han fort etter sen åpning til fjerde bak gode hester som Iggy B.R., Admiral Knick og Golden Dream M.E. Husk at hesten satt fast med krefter i Kriteriet. Måtte nøye seg med sjette da.

Startsiden

Jeg tror Don Anton forsvarer sporet, selv om han har noen raske på utsiden.



V75-3 (2100ma)

6 UMBRA D.E.

11 DOMINIQUE A P

3 Livi Lady

——————————

7 Ilenna Bonanza

4 Glennis Attack

1 Denali

9 Tiffany Yellow

2 My Cool Mama

14 Eerin Am

12 Coventina Va Bene

13 Chere

5 Tiria Jet

10 Veggie Hanover

8 Hands Up

Løpet

Jeg satser på at en av de tre danskegjestene vinner.

Favoritten

Umbra D.E. har vært god til to strake seirer etter pause. Overtok i annen sving første gang ut og forsvarte seg greit helt inn. Sist vant hun lett tross sisterunden i dødens. Hun er sterk og går til mål.

Outsiderne

Livi Lady, Umbra D.E.s stallvenninne, fikk et perfekt smygløp til seier sist. Gangen før satt hun fast med krefter spart. Hun er kjapp fra start, men skal helst ha det servert. Ikke ufarlig med rett ryggløp.

Luringen

Dominique A P har møtt flere av de bedre 4-årshoppene i Danmark og levert gode prestasjoner. Fikk en tung tur sist, ble sliten til slutt, men holdt godkjent. Kom bra tilbake til fjerde etter galopp på siste bortre nest sist. Avsluttet sterkt tredje sist til tredje. Ligger hun på skuddhold i siste sving, er det ikke umulig.

Startsiden

Livi Lady er rask, men slipper nok. Kanskje Glennis Attack eller Ilenna Bonanza får overta.



SENTRAL: Frode Hamre trener favoritten Troll Solen og Ingbest, som begge starter i Kristianiapokalen. Selv kjører han sistnevnte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

1 TROLL SOLEN

2 Ingbest

3 Myhreng Jerker

——————————

5 Valle Mattis

8 Moe Svarten

7 Lex Lodney

4 Tin Balder

9 Tord Viking

6 Finnskog Sjefen

Løpet

Troll Solen blir nok stor favoritt i Kristianiapokalen.

Favoritten

Troll Solen var solid toer bak Lome Brage fra dødens på Solvalla sist. Gangen før i Arnt Haakestads minneløp forsvarte han førstesporet, men var litt ute av taktene på oppløpet. Hadde uansett ikke holdt unna for en startgalopperende Ulsrud Tea og Kleppe Slauren da. Kontret ut stallkameraten Ingbest i kampen om tredje. Hamre-traveren burde vært litt hvassere da. Feilet bort en mulig tredje/fjerdeplass bak Odd Herakles og Ulsrud Tea i Jacob Melands æresløp tredje sist. Mens han holdt knepent unna for Ulsrud Tea i Vintillatravet fjerde sist, sto imidlertid 20 meter foran henne da. Forsvarer han sporet og viser seg fra sin beste side, skal det være snakk om en god sjanse.

Outsiderne

Ingbest har vært veldig bra etter at han kom tilbake i Hamre-regi. Han innfridde enkelt som VG-banker fra tet sist, til tross for press av Myhreng Jerker underveis. Gangen før på Solvalla ble han treer bak Lome Brage og Troll Solen, dog klart slått. Tredje sist på Jarlsberg var han helt på linje med Troll Solen over mål, til tross for sisterunden i dødens, og det over full distanse. Ingbest er kjapp ut, men ønsker nok ryggen til Troll Solen. En solid trippelsjanse derfra, men han er heller ikke helt ufarlig om luken kommer.

Luringen

Myhreng Jerker er skikkelig på gang igjen og var tapper toer etter å ha trykket på Ingbest underveis sist. Jeg glemmer ikke innsatsen på Färjestad i september i fjor, hvor han tok en råsterk seier foran Kleppe Slauren, Lome Brage og Odd Herakles. Mikkelborg-traveren kommer muligens ut med amerikanervogn for første gang og er langt i fra ufarlig feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

Troll Solen kan løse bra. Ingbest er normalt raskere, men vil nok prøve å komme ned i hans rygg. Finnskog Sjefen er kjapp på sitt beste.



V75-5 (2100ma)

5 ELDORADO GRACIEUX

8 MACRO STAR

2 Holland

——————————

7 Selma's Revenue

4 Indiana Fortuna

11 Esperanza Trunoise

3 Tearsofthesun

1 Milles Standpoint

10 Gjølmes Magistrate

9 Hot Stone

6 Pastor Lucas

12 Sister Of Mercy

Løpet

Tre-fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Eldorado Gracieux har imponert stort her til lands, spesielt i hans to siste løp, hvor Gunnar Austevoll har kjørt. Har vært helt suveren da, nest sist tross en tung tur i dødens. Hesten har gjort nesten alt riktig i Bengt Solbergs regi, med seks seirer og en annen på syv forsøk. Ved annenplassen fikk hesten en tung tur av den velkjørende amatøren Erik Solberg. Jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne dette løpet fra dødens. Skulle han komme seg tidlig foran, har jeg vondt for å se ham tape.

Outsiderne

Macro Star har vunnet helenkelt i begge sine starter etter pause i Westergaard-regi. 7-åringen står sjanseartet til ytterst på vingen, men kan løse kjapt fra start. Skulle det bare litt med posisjonene, kan han muligens gi favoritten litt kamp.

Luringen

Holland holdt bra til annen etter sisterunden i dødens sist. Gangen før var han syk og unnskyldt. Tapte kun knepent tredje sist, mens han vant lett fjerde sist. Står fint til spormessig og mangeårig landschampion Eirik Høitomt kjører med fin hånd. Kan muligens overraske.

Startsiden

Eldorado Gracieux, Selma's Revenue og Macro Star er nok alle interessert i føringen.



V75-6 (2100ma)

2 CRACKAJACK

4 FAUST BOKO

9 TROPHY SPRING

1 L'AMOUR BONANZA

——————————

5 Dream Builder

10 Ganyboy

11 Xanthis Amazing

8 Etosha Boko

3 Elite B.R.

12 Luxury Tile

7 I.D. Entity

6 Royaldoodle

Løpet

Fire hester peker seg litt ut i V75-6.

Favoritten

Crackajack har vært god til tre strake seirer på Leangen, sist i V75. Møter skjerpet selskap nå, men ikke verre enn at den flotte 5-åringen til Ole Martin Foss kan vinne igjen. Hingsten er kjapp fra start, og jeg ser ikke bort i fra at han kan overfly L'Amour Bonanza. I så fall stiger sjansene. Skal uansett regnes i striden.

Outsiderne

Faust Boko har vært ute i tøffere lag enn dette i det siste og har hevdet seg bra. Gundersen-traveren bør ende på trippelen fra sin fine utgangsposisjon, bare han unngår dødens. Han kan også vinne, om han viser seg fra sin beste side.

L'Amour Bonanza kunne ikke svare en meget opplagt In Håleryd fra tet sist og berget så vidt annen. Weberg-traveren kan langt bedre enn det. Hesten hadde trafikkproblemer i de to foregående startene. Får trolig tet eller lederrygg nå. Viser han seg fra sin beste side, er han god nok. Skulle han bli overflydd, må det uansett løse seg.

Luringen

Trophy Spring avsluttet sterkt fra køen via drøye spor i siste sving sist, men fikk for langt frem. Morten Juul-traveren tok to flotte tredjeplasser før det og vant i begge de foregående løpene. 9-åringen står fint til spormessig, er sterk og går til mål. Skulle det bli litt kjøring i front, noen han er avhengig av, er sjansene ganske bra.

Startsiden

L'Amour Bonanza er god ut, men vil bli utfordret av Crackajack. Faust Boko og Etosha Boko er heller ingen sinker. Men sistnevnte står veldig sjanseartet ytterst bak vingen.



V75-7 (2140mv)

1 VALLE GROM

12 VALLE GRIM

13 REIME KONGEN

14 KAPTEIN KULING

11 Edens Odin

——————————

9 Finnskog Nox

3 Jærvsøælva

10 Sirikit

15 Frier Birk

8 Trø Flax

7 Hellestvedt Trym

4 Hof Blesen

5 Anima

2 Hommes Ferrari

6 Missingmyr Stjernen

Løpet

Fire-fem hester kan rekke i V75-finalen.

Favoritten

Valle Grom får et knepent tips, da de hardeste utfordrerne står sjanseartet til i annen rekke på tillegg. Feilet i tet ut mot siste bortre sist, med Valle Grim utvendig. Hadde nok vært på trippelen ellers. Tok to strake før det og kan vinne igjen, om de skulle få trafikkproblemer der bak.

Outsiderne

Valle Grim vant lett da Reime Kongen feilet på oppløpet sist, jevnt ellers. Står sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg. Det må løse seg.

Luringen

Reime Kongen fortjener virkelig en seier snart. Tapte kun for gode Våler Nikolai sist. Gangen før feilet han i striden med Valle Grim.

Startsiden

Valle Grom forsvarer sporet.

NØKKELKUSK: Eirik Høitomt Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 50 år

Antall seirer i år: 219

Antall seirer totalt: 4.980

Tror på tre dansker

Landets mest suverent mestvinnende travkusk har kanskje ikke så mange vinnersjanser på Bjerke lørdag. Men Eirik Høitomt advarer for de tre hestene han skal kjøre for danske Morten Juul.

V75-1: - Strekhestene Lyngås Alfa og Voje Eldin er i form og har et fint løp på papiret. Lættis kan utfordre om han kommer tidlig opp til dem fra 20 meter. Luringen er Vill Jerven som har imponert på Leangen, men som ikke har fått det helt til de gangene han har vært ute på lang reise.

V75-2: - Don Anton har vært veldig god i Danmark i det siste. Rapporteres å være veldig startrask. Jeg tror han leder fra start til mål. Banker!

V75-3: - Kommer Ilenna Bonanza riktig inn i løpet fra sitt sjanseartede spor, kjemper hun om seieren. Møter to bra i Umbra D.E. og Denali, som begge kan utfordre med posisjonsklaff. Selv kjører jeg Dominique A.P. som kan slå til om det bare blir hard kjøring foran.

V75-4: - Jeg tror det står mellom Troll Solen og Ingbest. Begge fra stall Frode Hamre. Begge i toppform. Begge i perfekte spor.

V75-5: - Han har imponert stort i det siste, Eldorado Gracieux. En mulig banker. Skal favoritten garderes bør Holland, som jeg selv kjører, strekes. Han står bra til og meldes å være skikkelig på gang.

V75-6: - Tar Crackajack tet kan mye være gjort, om han ikke blir for stri. Utfordres av gode Faust Boko og kapable L’Amour Bonanza, som også er på tetjakt. Selv kjører jeg Trophy Spring som avsluttet bra bakfra sist og som kan gjøre det igjen. Men han må ha tempo i løpet.

V75-7: - I finalen tror jeg det står mellom tilleggshestene Valle Grim, Edens Odin og Kaptein Kuling. Alle tre er i toppform. Luringen er Valle Grom på strek. Han kan holde unna på en god dag.

Publisert: 13.12.19 kl. 11:15

