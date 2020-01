STOR FAVORITT: Önas Nougat er klart mest betrodd i V75. Kusk og trener Per Nordström er optimist. Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD / Lars Jakobsson/TR Media

Lørdagens V75-tips: To klare V75-bankere

Det er internasjonal V75-omgang på Jägersro Travbane ved Malmö den første lørdagen i 2020. To bankere skiller seg ut, mens de øvrige løpene er relativt åpne.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Hovedbankeren til VGs travekspert, Anders Olsbu, kommer ut allerede i V75-2.

– Italiensk-fødte Volare Gar er en vinnerhest av rang. I fjor vant Patrick de Haan-traveren hele 15 ganger på 25 forsøk. Fem ganger ble han nummer to. Han overbeviste med seier med Ulf Ohlsson i sulkyen sist og vant på sterke 1.11,7. 6-åringen har vunnet sportrekningen kontra sine to argeste konkurrenter, Mellby Guard og Hector Boko, og skal ha en god sjanse igjen, mener Olsbu.

Han lar også Aura S.L. stå ugardert.

– Aura S.L. var god til ny banerekord på Halmstad sist. Feilfritt og om det klaffer for Jerry Riordan-traveren, tror jeg hun vinner igjen. Adrian Kolgjini får tilliten i vogna igjen, sier Olsbu.

Önas Julius kan muligens også være en bankerkandidat.

– Kusk og trener, Per Nordström, tror han vinner, bare han unngår å havne utvendig for leder, sier traveksperten.

Dagens banker

Volare Gar (V75-2) jakter sin fjerde strake og skal ha en god mulighet igjen, fra et perfekt spor.

Dagens luring

Maggie Cash (V75-1) har hatt en del utur. Feilfritt og om det klaffer fra et sjanseartet spor, kan hun slå til.

Her er Olsbus V75-tips til Jägersro:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 400 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to Jägersro-bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140ma)

5 DUSTY SHADOW

7 MAGGIE CASH

3 EMMYLOU

8 STELLA NEWMAN

9 Seven Karats

6 Liza With a Z.

——————————-

1 Linda's Girl

10 Una Blessed

2 Donatella Center

4 Cheeky Schack

Løpet

Seks hester kan rekke i hoppeløpet, Diamantstoet, i V75-innledningen.

Favoritten

Dusty Shadow vant hoppeavdelingen av Axel Jensens minneløp på Bjerke nest sist. Den danske hoppe-Derby-toeren var uheldig sist, hvor kusken valgte feil fil snaue runden igjen. Fikk etterhvert en dårlig rygg og ble dratt bakover, men avsluttet bra til sjette. Klaffer det bare litt for Jeppe Juel-traveren, kan hun kjempe helt i toppen.

Outsiderne

Emmylou avsluttet fint til fjerde på Solvalla sist. Vant et montéløp gangen før. Er kjapp fra start, og skulle hun komme seg foran, stiger sjansene.

Stella Newman feilet innledningsvis etter litt pause sist, men holdt farten bra etterpå og kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Men sporet er sjanseartet.

Luringen

Maggie Cash feilet direkte i volten sist og var bortre. Avsluttet bra gangen før, men kom akkurat for sent til å innhente Au Pair Girl. Det ble galopp i Axel Jensens minneløp for hopper 500 meter igjen på Bjerke tredje sist, men kom fort tilbake, selv om hun måtte nøye seg med en syvendeplass. Hun satt fast med krefter spart fjerde sist og er klart bedre enn raden. Jerry Riordan-traveren skal passes feilfritt.

Startsiden

Emmylou er god fra start og vil kjøres offensivt og kan ta føringen innledningsvis.



BANKERKUSK: Den svenske landschampionen Ulf Ohlsson kjører Volare Gar inn til seier igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (1640ma)

2 VOLARE GAR

——————————-

10 Mellby Guard

8 Hector Boko

9 Racing Ribb

1 Total Recall

5 Betting Rebel

12 Vagabond Bi

3 O.M.Escobar

6 It's Time

4 Staro Junique

11 Mamba

7 Enge Kevin

Løpet

Volare Gar blir min banker i dette Klass I-løpet. Først og fremst Mellby Guard og Hector Boko i mot, men Volare Gar har vunnet sportrekningen.

Favoritten

Volare Gar var meget god til seier på Mantorp for Ulf Ohlsson sist. Avgjorde enkelt da og vant på sterke 1.11,7 over sprintdistanse fra sitt bakspor. Hesten vant hele 15 av 25 løp i fjor og tok i tillegg fem annenplasser. Varenne-datteren står perfekt til spormessig. Patrick de Haan-traveren skal normalt ha en veldig god sjanse igjen.

Outsiderne

Mellby Guard vant tre av sine fire siste løp i fjor. Var helt overlegen foran Racing Ribb fra tet sist. Klaffer det fra baksporet, kan han muligens yppe seg litt mot favoritten. Uansett en meget god trippelsjanse.

Luringen

Hector Boko jakter sin fjerde strake seier. Har vunnet på gode 1.12-tider i sine to siste starter. Et dårlig spor trekker mye ned. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Total Recall, O.M.Escobar og It's Time kan løse bra. Noe åpent.



V75-3 (1640ma)

4 ZABUL FI

7 STAR ADVISOR JOLI

10 JAIRO

8 DISCO VOLANTE

5 EXPLOSIVE DE VIE

——————————-

6 Shogun D.K.

3 Lover Face

11 Emmet Brown

1 West Wing

9 Kung Edvard

12 Poet Broline

2 Art On Line

Løpet

Fem hester kan rekke i dette svake gulldivisjonsløpet, Arvid Stjernswärds minne.

Favoritten

Zabul Fi får et knepent tips. Endte uplassert på Vincennes sist. Holdt farten bra fra køen på Åby nest sist, mens han satt fast med krefter spart i Axel Jensens minneløp på Bjerke tredje sist. Kommer ut med nytt hodelag nå og kan muligens slå til feilfritt.

Outsiderne

Jairo kunne ikke hente all verden sist, men sto på godkjent til fjerde etter at det hadde gått rolig i front i førsterunden. Var god til seier gangen før. Uansett må det klaffe litt fra baksporet.

Star Advisor Joli ble tredje i et løp Milligan's School vant sist. Møter ingen av hans kaliber her, men står sjanseartet til langt ute på vingen. Men hun kan løse bra fra. Klaffer det bare litt med posisjonene, er det ikke helt umulig.

Luringen

Disco Volante har sittet fast i sine to siste starter. Er kjapp ut om det laddes. Skal ikke avskrives.

Startsiden

De tre innerste, samt Star Advisor Joli og Disco Volante kan alle åpne bra. Art On Line slipper nok uansett etter innsatsen sist.



V75-4 (2140mv)

11 AURA S.L.

——————————-

1 Elle Titation

14 Ivana Boko

9 Sobel Jasmine

12 Dancin In The Rain

7 Dropluggage Racing

6 Valkyria Bob

2 Sephora

15 Domestic Ås

10 Very Many Legs

5 Borups Tindra

4 Patos Rose

3 Bahama Breeze

8 Ruth Halbak

13 Nortre Avenue

Løpet

Jeg lar Aura S.L. stå ugardert i dette hoppeløpet. Åpent bak henne.

Favoritten

Aura S.L. vant enkelt på ny banerekord på Mantorp sist. Angrep på siste bortre og kom ned utvendig for leder 400 meter igjen. Hadde siden full kontroll. Avsluttet bra fra jumboplass gangen før og tapte kun for Zaira del Ronco. Feilfritt og om hun unngår uhell fra sitt tillegg, skal Riordan-traveren ha en god sjanse igjen.

Outsiderne

Ivana Boko var tapper toer fra dødens i et løp Van Gogh Z.S. vant sist. Trippelaktuell igjen.

Luringen

Elle Titation ble femte i Aura S.L.s seiersløp sist. Fra stallen mener man hun er den beste strekhesten. Kan være en trippelluring som relativt lite betrodd.

Startsiden

Nesten alle strekhestene kan løse fint fra start. En åpen startside, hvor mange kan ta føringen.

V75-5 (2140ma)

7 ÖNAS NOUGAT

11 RANDEMAR R.D.

8 FRANKLIN FACE

3 INFINITUS

2 Inertial

12 Velasquez Gar

4 Panamera

5 Demolition Man F.

——————————-

10 Eldorado Mearas

6 M.T.Mighty Winner

9 Harmon Boko

1 Tournado Dream

Løpet

Flere med vinnersjanse i bronsedivisjonen, om ikke Önas Nougat gjør kort prosess igjen.

Favoritten

Önas Nougat var god til seier etter en snau måneds pause sist. Satt tidlig i tet da tross bakspor og vant greit tross den tøffe åpningen. Står langt ute på vingen, men er kjapp fra start. Kommer han seg foran blir han veldig vanskelig å tukte. Kusk og trener Per Nordström tror han vinner, bare han unngår dødens.

Outsiderne

Randemar R.D er den beste av Peter Untersteiner-hestene, men står sjanseartet til spormessig og er avhengig av tempo på løpet. Blir det først det, er han ikke ueffen. Blir kuskeforsterket med Peter selv denne gangen.

Franklin Face har vunnet tre av sine fem siste starter, men står sjanseartet til ytterst på vingen. Endte uplassert sist, men fikk en tung tur og holdt godkjent. Skulle det klaffe maksimalt er det ikke umulig, men det kreves ut herfra.

Luringen

Infinitus går fine løp hver gang og fortjener snart en seier igjen. Bernardo Grasso, som kjører hesten, mener det er hans beste sjanse denne løpsdagen.

Startsiden

Önas Nougat er kjapp fra start. Først og fremst Demolition Man F. i mot.

V75-6 (2640mv)

9 CARLOS KEN

3 PETER HIGHNESS

1 COJITO

5 SUNDAY SONATA

2 SWEETMAN

8 Durello

10 Sobel Photo

12 First One In

4 Banzai Merci

——————————-

11 Shutupandscratchme

6 Gigantic Star

7 Turbolence Face

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i dette Klass II-forsøket, og jeg skulle gjerne hatt råd til helgardering.

Favoritten

Carlos Ken var god til seier etter syv måneders pause sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Klaffer det bare litt fra baksporet, samtidig som han går feilfritt, kan han vinne igjen.

Outsiderne

Peter Highness tok en sterk seier i Östersund sist og fullførte bra til annen etter et tungt løp nest sist. Står fint til spormessig og skal absolutt regnes i striden.

Cojito er bra på sitt beste. Står fint til i førstespor og kan få tet eller lederrygg. Aktuell blant de tre derfra.

Sunday Sonata ble sliten fra dødens sist. Men var god i alle startene før. Blir kuskeforsterket med Örjan Kihlström nå og kan muligens overraske.

Luringen

Sweetman var ikke mye slått av Sobel Photo sist. Kommer han seg fint ut fra annetsporet, kan han muligens vinne. Fortjener en seier igjen etter to strake annenplasser.

Startsiden

Både Peter Highness og Cojito er blant dem som kan åpne bra her.



UTFORDRER: Wild Love er god på sitt beste, men står sjanseartet til ytterst på vingen. Foto: MALIN ALBINSSON / TR BILD / TR Media

V75-7 (2140ma)

10 MARTIN DE BOS

2 HARRAN BOKO

——————————-

3 Niky Flax

1 Pastor Power

5 Staro Leonardo

8 Wild Love

11 Dizzy River

6 Roofie

7 Toddler

4 Global Takeover

9 Ferrari Kievitshof

12 Elite B.R.

Løpet

To hester hever seg litt over mengden i dette sølvdivisjonsløpet, men jeg skulle gjerne hatt råd til fire hester til.

Favoritten

Martin de Bos går gode løp hver gang. Avsluttet meget bra til tredje fra køen sist. I de to foregående startene vant han lett fra tet. Står i bakspor nå, men går fra alle posisjoner. Peter Ingves, som kusker hesten, er optimist og tror på en god sjanse.

Outsiderne

Niky Flax endte uplassert sist, men ble sittende fast med krefter spart. Er stadig på trippelen og er aktuell blant de tre igjen.

Paster Power er flink fra start og står til for et fint løp. Trippelaktuell.

Luringen

Harran Boko er ikke helt travsikker, men kjemper stort sett i toppen når han går feilfritt. Feilet bort en mulig trippelplass sist. Var god til seier både nest og fjerde sist. Var utruet ved begge anledninger med krefter igjen. Står fint til spormessig og kan absolutt vinne feilfritt.

Startsiden

Alle de fire innerste kan åpne bra bak bilen.

Publisert: 03.01.20 kl. 10:53

