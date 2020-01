Se dokumentaren: «I Nansens skispor over Grønland»

Anders og Jørgen Aukland, Egil Nilsen og Eirik Bruland var midt i et rekordforsøk i å krysse Grønland på ski, men så møtte de et voldsomt uvær i isødet. Her kan du se hvordan gjengen selv dokumenterte dramaet fra innsiden av stormen.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Anders Aukland har stafettgull i langrenn fra VM og OL, og har vunnet Vasaloppet og Marcialonga, men å krysse Grønland på ski var en helt ny utfordring for hardhausen. Sammen med bror Jørgen, Egil Nilsen og Eirik Bruland ville han slå rekorden over isen, en distanse på rundt 560 kilometer.

I forkant var de mest bekymret for isbjørn, men underveis på ekspedisjonen ble gruppen overrasket av dårlig vær og føre. I 25 minusgrader og sterk vind ble det raskt viktigere å holde hodet kaldt – og kroppen varm. Se de unike opptakene fra turen i mini-dokumentarserien «I Nansens skispor over Grønland».

VG har kun rettigheter til å vise «I Nansens skispor over Grønland» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Tillatt for alle aldersgrupper.

Flere artikler

Fra andre aviser