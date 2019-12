KLAR TALE: Magnus Carlsen tok seg tid til en prat med pressen i Play Magnus-lokalene fredag. Foto: Sindre Øgar

Carlsen fyrer løs mot Idrettsgalla-juryen: – Udugelig

Magnus Carlsen (29) mener at juryen som utelot ham fra «Årets navn»-nominasjonen «fortjener å høre det».

– Dette er ikke så viktig for meg, for jeg har ikke vært på Idrettsgallaen på mange år. Jeg vet at den gjengen gjør som de vil. Men når de gjør valg som er én av to ting, enten politisk eller udugelig, så fortjener de å høre det, sier Carlsen når han møter VG i Play Magnus-lokalene i Oslo sentrum en knapp uke før VM i lyn- og hurtigsjakk i Moskva (26.-30. desember).

– Er dette politisk eller udugelig i din bok?

– Svaret til Øvrebø tyder på udugelig, så det får være greit.

Carlsen har beskrevet 2019 som sitt beste år noensinne. 29-åringen har vunnet en rekke turneringer, og han har opparbeidet seg en kraftig ledelse på verdensrankingen.

Han tok til Twitter da nominasjonen ble presentert onsdag. Carlsen reagerte med undring, selv om han understreket at «dette ikke var så veldig viktig».

Ikke viktig

– Du sier dette ikke vekker sterke følelse hos deg?

– Nei, nei, nei, hadde dette vært viktig for meg, så hadde jeg tatt meg tid til å være med på disse utdelingene, og prioritere det litt mer. Nå er det ikke nødvendigvis min egen oppgave å si fra om sånt, men jeg tenkte at akkurat dette var så åpenbart, at jeg fortjente det, og de blir litt irettesatt, melder Carlsen.

På spørsmål om hvem som nå fortjener å bli «Årets navn», svarer han:

– Jeg aner ikke hvem som er nominert, egentlig. Det er mange som fortjener å vinne, men hvis disse folkene har nominert meg før. I år var i hvert fall ikke det året jeg skulle blitt utelatt.

De nominerte i år er Johannes Thingnes Bø, Erling Braut Haaland, Ada Stolsmo Hegerberg, Håndballgutta, Jakob Ingebrigtsen, Therese Johaug, Salum Ageze Kashafali, Johannes Høsflot Klæbo, Maren Lundby, Anders Mol/Christan Sørum, Karsten Warholm og Martin Ødegaard.

Slik svarer juryen

I en e-post skriver juryleder Tore Øvrebø dette til VG:

«Idrettsgallaen er idrettens prisutdelingsshow, og i kriteriene juryen jobber etter for «Årets navn», står det at juryen kan «i spesielle tilfeller nominere kandidater som ikke er direkte knyttet til særforbund knyttet til NIF», for eksempel en sjakkspiller. «Årets navn» er ikke en statisk resultatpris, men en tildeling som skal appellere til folkets følelser, basert på at utøverne har prestert på høyt nivå, stått for det lille ekstra, og har truffet noe spesielt i befolkningen. Det er også folket som avgjør hvem som vinner prisen.

Magnus Carlsen er ikke spilt inn som kandidat av noen, men juryen har vurdert hans kandidatur ut fra at det har vært hans beste år basert på rankingen, men at han ikke lyktes helt i VM på hjemmebane. Det er ingen automatikk i at utøvere med gode resultater blir kandidater til «Årets navn», derfor er det også flere verdensmestere som dessverre ikke er nominert, til tross for at også de hadde fortjent å være det.»

Juryen består av Tore Øvrebø, Hanne Haugland, Karen-Marie Ellefsen, Kjetil André Aamodt, Knut Holmann, Marit Bjørgen og Ola By Rise.

PS! Magnus Carlsen ble «Årets navn» på Idrettsgallaen i 2014.

