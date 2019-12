Magnus Carlsen tok sin første seier for dagen: – Jeg har mye å gå på

MOSKVA (VG) Magnus Carlsen (29) ligger bare et halvt poeng bak teten etter at åtte av 15 runder i VM i hurtigsjakk er unnagjort.

– Jeg har mye å gå. Men det er deilig å være ubeseiret, sier han til VG etter å ha vunnet over tsjekkiske Viktor Laznicka i det åttende partiet i mesterskapet - det tredje fredag.

Etter to remis tidligere tok nordmannen dermed sin første seier for dagen.

Carlsen hentet 4 av 5 poeng den første dagen av VM i hurtigsjakk – som han ikke har vunnet siden 2015. Nå står han med 6 poeng etter 8 partier. I løpet av fredagen skal de gjennomføre ti partier, så gjenstår de siste fem lørdag.

Vinneren av hurtigsjakk-VM har som oftest fire poeng etter første dag. Det hadde Carlsen etter tre seirer og to remiser 2. juledag.

Norges sjakkhelt har en tendens til å spille bedre jo bedre motstanderen er. Første dag av et hurtigsjakk-VM handler gjerne om å møte spillere godt under hans eget nivå. Men han har dessverre ikke klart å heve spillet sitt på dag to. Likevel er han altså med helt i teten.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk bare to ganger - i 2014 og 2015.

Parti 8: Magnus Carlsen-Viktor Laznicka 1–0

- Han lot meg få noen sjanser, sa Carlsen etter seieren over den relativt lavt rangerte tsjekkeren.

Jon Ludvig Hammer i VGTV var full av lovord og brukte ordet «fantastisk» om seieren.

Parti 7: Aleksandr Rakhmanov-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Det russiske steinansiktet fikk et lite overtak, men Carlsen hadde full kontroll. Rakhmanov er bare rangert som 46 i verden i hurtigsjakk.

Carlsen innrømmet etterpå at spillet var dårlig.

– Han måtte gå for nødbremsen til slutt, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Parti 6: Magnus Carlsen-Wei Hao 1/2–1/2

Ikke noen imponerende start på dagen spillemessig, men et halvt poeng var greit.

– Han redder seg på fint vis, sa Hammer i VG-studio.

