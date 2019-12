Fem år siden siste gull: Drømmedag for Magnus Carlsen i hurtigsjakk-VM

MOSKVA (VG) Magnus Carlsen (29) har hele åtte poeng etter ti av 15 runder i VM i hurtigsjakk. Det kan gå mot hans første gull i denne grenen siden 2015.

Den regjerende verdensmesteren i både klassisk sjakk og lynsjakk er nå alene i ledelsen før de fem avgjørende partiene lørdag.

– Jeg har fortsatt mye å gå. Men denne dagen har vært som en drøm, sa han etter å avsluttet fredagen med tre strake seirer: over tsjekkeren Viktor Laznicka, ukrainske Aleksandr Zubov og tilslutt Quang Liem Le i det siste partiet på dag to.

– Men det er en lang tredje dag som venter. Jeg trenger å spille godt for å vinne. Det er fortsatt noe å gå på, men dagen har løst seg som en drøm. Jeg er lite hestehode før dag tre, men de andre er avhengige av at jeg ikke har en veldig god dag, sier Carlsen med et smil.

Flere av Magnus Carlsens verste konkurrenter om gullet valgte noen kjappe remiser mot slutten av fredagen. Russiske Jan Nepomnjasjtsjij var klar på at han gjorde det for å få litt tid til å ta seg inn igjen i et tøft mesterskapet. Også kinesiske Wang Hao følte at han trengte hvile.

– Det er veldig kynisk, men jeg skjønner dem godt. Det handler om å spare krefter. Men jeg håper at den strategien ikke vinner fram, kommenterte Magnus Carlsen - og svarer slik på sin egen strategi:

– Jeg spiller bare!

Han hentet 4 av 5 poeng den første dagen av VM i hurtigsjakk – som han ikke har vunnet siden 2015. Nå står han med 8 poeng etter 10 partier. Tre mann følger på 7,5: Wang Hao, Maxime Vachier-Lagrave og mer ukjente Jakov Geller.

Vinneren av hurtigsjakk-VM har som oftest fire poeng etter første dag. Det hadde Carlsen etter tre seirer og to remiser 2. juledag.

Norges sjakkhelt har en tendens til å spille bedre jo bedre motstanderen er. Første dag av et hurtigsjakk-VM handler gjerne om å møte spillere godt under hans eget nivå. Men han har dessverre ikke klart å heve spillet sitt på dag to. Likevel er han altså med helt i teten.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk bare to ganger - i 2014 og 2015.

Parti 10: Magnus Carlsen-Quang Liem Le 1–0

– Det er trist å være Le Quang her. Hvits bønder blokkerer alle sorts muligheter til å plassere brikkene sine på gode felter, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV etter 20 trekk.

– Kjempespill, fastslo hans kollega på NRK, Torstein Bae da Carlsen presset motstanderen kraftig.

– Han lot meg kontrollere sentrum, konstaterte han selv.

Parti 9: Alexander Zubov-Magnus Carlsen 0–1

Ukraineren slo Carlsen i VM for ett år siden. Jon Ludvig Hammer hyllet åpningen til nordmannen, og han var meget skeptisk til Zubovs bondeoffer i det 19. trekket. Ukraineren gikk «berserk», som Hammer uttrykte det, men Carlsen sto imot angrepet - og i tidsnød tok Zubov en fryktelig avgjørelse.

– Det var farlig for meg etter bondeofferet, men jeg klarte å overleve, og benyttet sjansen da jeg fikk den, sa Carlsen selv etterpå.

KASTER JAKKA: Magnus Carlsen i VM-lokalene i Moskva. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Parti 8: Magnus Carlsen-Viktor Laznicka 1–0

– Han lot meg få noen sjanser, sa Carlsen etter seieren over den relativt lavt rangerte tsjekkeren.

Hammer i VGTV var full av lovord og brukte ordet «fantastisk» om seieren.

Parti 7: Aleksandr Rakhmanov-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Det russiske steinansiktet fikk et lite overtak, men Carlsen hadde full kontroll. Rakhmanov er bare rangert som 46 i verden i hurtigsjakk.

Carlsen innrømmet etterpå at spillet var dårlig.

– Han måtte gå for nødbremsen til slutt, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Parti 6: Magnus Carlsen-Wei Hao 1/2–1/2

Ikke noen imponerende start på dagen spillemessig, men et halvt poeng var greit.

– Han redder seg på fint vis, sa Hammer i VG-studio.

