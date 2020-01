FORNØYD: Sverre Lunde Pedersen så på fredagens fjerdeplass som en sportslig opptur. Foto: Peter Dejong / AP

Sølv på lagsprinten – medaljen glapp for Pedersen: – En opptur for meg

Thomas Krol (27) fra Nederland vant 1500 meteren i EM enkeltdistanser. Sverre Lunde Pedersen (27) endte på fjerdeplass. Men det ble norsk sølv på lagsprinten.

Håvard Lorentzen, Bjørn Magnussen og Odin By Farstad ble norske sølvgutter på lagsprinten. Russland vant konkurransen overlegent med 1.18,92, mens Norge tok andreplassen med 1.20,18

– Det var et veldig godt løp av oss. Tiden som russerne leverer hadde vært vanskelig selv om vi hadde gått hakket mer optimalt, sa Lorentzen til Viaplay etter at medaljen var sikret.

Alt i alt ble det en positiv åpningsdag i EM sett med norske øyne. Det har vært en blytung sesong så langt på både kvinne- og herresiden. Forhåpningene om medaljer på 1500 meteren var ikke store, og Lunde Pedersen endte tidsmessig et stykke unna pallen.

Sverre Lunde Pedersen gikk i siste par med nederlandske Patrick Roest, og hang brukbart med. Men de to hadde ikke fart nok til å matche Krol eller russiske Denis Juskov, som tok gull og sølv med henholdsvis 1.43,67 og 1.44,80.

Roest tok bronse med 1.44,82, og var med det 62 hundredeler bak tredjeplassen.

TOK GULLET: Thomas Krol feirer med det nederlandske flagget etter seieren på 1500-meteren. Foto: Peter Dejong / AP

– Vanligvis er fjerdeplass surt og bittert, men i dag er det en opptur for meg personlig i forhold til hvor jeg sto for en måned siden. Dette er et stort steg i riktig retning, sa Pedersen til Viasat etter løpet.

Han har slitt voldsomt med å komme tilbake etter at han skadet seg på sykkel i høst.

– Kroppen er bedre, og jeg kjenner i ettertid at jeg ikke har det trykket i hodet som jeg har hatt i høst. Jeg har kommet meg mye fortere, og har mer krefter underveis. Nå trenger jeg bare å gå løp og trene godt for å finne toppformen, sier Pedersen.

Gullvinner Krol gikk i par med Sindre Henriksen, og det ble som forventet knockoutseier til den nederlandske forhåndsfavoritten. Han åpnet på knallsterke 23,17, og gikk teknisk briljant. Han fikk litt problemer i den siste runden, men vant til slutt med over sekundet.

Henriksen gikk inn til tiden 1.46,27, og ble nummer seks.

– Det er så rart, for han (Krol) bare går så sykt fort. Han bare gikk ifra, og det er en så rar førlelse. Jeg tar liksom i det jeg har, så bare skyter han fart. Det er bare å innse at det nivået der er helt latterlig høyt, oppsummerte Henriksen til Viaplay.

Håvard Bøkko gikk i par med russiske Sergej Trofimov, og måtte til slutt nøye seg med tiden 1.47,16. Det holdt til en 10. plass.

– Jeg burde vært på femte-sjetteplass. Det er det jeg har inne, men når jeg ikke gjør det jeg skal blir det tiende, sa Bøkko til Viaplay.

BEST AV DE NORSKE: Ida Njåtun avbildet i Heerenveen fredag kveld. Foto: Peter Dejong / AP

Njåtun på 12. plass

Ida Njåtun ble beste norske utøver på 1500 meteren for kvinnene. Det ble Ireen Wüst som tok seieren på hjemmebane. Hun gikk på tiden 1.54,88, og var 34 hundredeler foran russiske Jevgenija Lalenkova. Jekaterina Sjikhova, også hun fra Russland, ble nummer tre med 1.55.31. Nederlandske Melissa Wijfje ble nummer fire med 1.55,42.

Njåtun ble nummer 12 med tiden 1.58,44. Sofie Karoline Haugen endte som nummer 15 med 2.00,89, og Ragne Wiklund på 17. plass med 2.01,50.

Senere fredag kveld er det teamsprint, men det er bare i herreklassen Norge stiller lag.

PS! Lørdag er det 5000 meter, og Sverre Lunde Pedersen har sagt til VG før mesterskapet at det er hans beste sjanse til topplassering.

