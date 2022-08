1 / 3 SEIERSGLISET: Birgit Skarstein kunne smile etter å ha tatt EM-gull lørdag formiddag. forrige neste fullskjerm SEIERSGLISET: Birgit Skarstein kunne smile etter å ha tatt EM-gull lørdag formiddag.

Skarstein overlegen i München: Tok EM-gull

Birgit Skarstein (33) har vært verdens beste kvinnelige pararoer i flere år. Lørdag rodde hun inn til sitt andre EM-gull i karrieren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skarstein satte en ny bestetid i verden i kvinnenes paraklasse da hun vant testløpet i verdenscupen i polske Poznan tidligere i år (9.50,39), og etter å ha vunnet alle de siste fem internasjonale mesterskapene hun har deltatt i (VM i 2017, 2018 og 2019, EM i 2021 og Paralympics i 2021), var hun den store favoritten i lørdagens EM-finale.

I tyske München – hvor det arrangeres et «super-EM» med ni forskjellige idretter – vant hun torsdagens testløp, og i finalen tok hun kommando fra start.

Etter 500 meter (av 2000) hadde hun allerede en ledelse på 2,7 sekunder ned til nærmeste forfølger, Moran Samuel. Forspranget vokste videre opp til drøyt seks sekunder etter 1000 meter. Det tyske hjemmehåpet Manuela Diening fikk farten opp i siste halvdel av løpet, og nærmet seg i en periode Skarstein. Den norske 33-åringen hadde imidlertid spart krefter til en siste sluttspurt, og økte igjen ledelsen mot slutten. Til slutt vant hun i suveren stil med tiden 10.59,89, åtte sekunder foran Diening.

RETT I TET: Birgit Skarstein ledet fra start til mål i EM-finalen. Her fra lørdagens finale.

Skarstein har vunnet alle konkurranser hun har deltatt i siden hun endte på fjerdeplass i Paralympics i 2016.

– Det er ingen grenser for hva hun får gjort. Det er skikkelig kult, sier Kjetil Borch til NRK om Skarstein.

Borch, som tok OL-sølv i fjor, har hatt en trøblete sesong så langt. Han vant forsøket sitt tidligere i mesterskapet, men ble nummer fire i lørdagens semifinale og må dermed nøye seg med B-finale på søndag. Bedre gikk det da for Siri Eva Kristiansen, som med tredjeplass i den andre semifinalen kapret en plass i søndagens A-finale.

TIL FINALE: Siri Eva Kristiansen skal ro EM-finale 13.26 søndag.

Kristiansen har tidligere rodd i både par og firer, men har satset på singlesculler i år, og får nå sjansen til å kjempe om en EM-medalje.

– Det er et gjennombrudd for henne internasjonalt, sier tidligere VM-vinner Are Strandli i NRKs sending.

Tidligere i «super-EM» har banesyklisten Anita Yvonne Stenberg – som ofte trener med Kristiansen – vunnet gull i scratch. På mandag starter friidretts-EM i samme by, hvor blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal er ventet å kjempe om flere gull.