Hovland for alvor med i seierskampen etter utrolig eagle

Etter å ha fått to bogeyer i fleisen, slo Viktor Hovland (24) tilbake med en fantastisk eagle. Fredagens storspill gjør at nordmannen virkelig melder seg på i seierskampen i major-turneringen The Open.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var på hull 15, i en vanskelig posisjon fra godt over 120 meter, at Viktor Hovland slo ballen rett i hullet. Det utrolige slaget gjorde at nordmannen bykset oppover resultatlisten.

Se video av slaget øverst i saken.

– Det er det verste jeg har sett fra roughen her. Du snakker om hvor fort momentumet svinger. Det er dagens slag. Han sparer magien til innspurten, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Som på torsdag vartet Hovland opp med en bunnsolid avslutning. Oslo-mannen gikk fredagens runde seks slag under par, noe som gir han en score på −10 sammenlagt.

Dermed går han inn i helgens runder på en delt tredjeplass. Australieren Cameron Smith leder turneringen med 13 slag under par, tre slag bedre enn Hovland.

Hovland står med en 12. plass som beste resultat i de fire major-turneringene. Nå ser det iallfall svært lyst ut med tanke på en plassering innenfor topp ti.

Hovland vartet opp med dette imponerende slaget torsdag. Se video under.

Hovland gikk inn i turneringen med en svak periode bak seg. Torsdag var han imidlertid tilbake i godt slag, og den tendensen fortsatte denne fredagen.

Det norske golfesset åpnet med tre strake par, før han rullet i birdier på hull 4 og 5. På hull 5, et par fem-hull, var han ikke langt unna en eagle, men nordmannen hadde ikke marginene på sin side.

På hull 6 noterte Oslo-mannen seg for et nytt par, før dagens tredje birdie var et faktum etter et strålende innspill på hull 7.

-- Dette har vært en kjempestart sett med norske øyne. Nå begynner vi å kjenne igjen gode, gamle Viktor, konstaterte Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Hovland trøblet i bunkeren under torsdagens runde. Se video under.

Hovland gjorde nok en birdie på hull 10, men så gikk han inn i en tyngre periode. Først noterte han seg for dagens første bogey på hull 11 da putten rullet rundt hullkanten og ut. Etter et par på hull 12, var bogey nummer to et faktum på hull 13.

Da smakte det godt at dagens femte birdie kom på hull 14. Og når Hovland like godt gjorde en eagle med innspillet sitt på hull 15, gjorde han et byks oppover resultatlisten. Det er ingen andre spillere i turneringen som har gjort eagle på hull 15.

På de to påfølgende hullene havnet 24-åringen i trøbbel, men han reddet seg inn med parputtene. Med en birdie på hull 18, avsluttet Hovland dagen på −10 sammenlagt.

– For et fyrverkeri han leverer på slutten her, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.