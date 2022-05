NY SJEF: Sjur Ole Svarstad tar over etter Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad.

Svarstad ny kvinnelandslagstrener: − Spennende og ærefullt

Sjur Ole Svarstad (40) tar over ansvaret som hovedtrener for damelandslaget i langrenn. Det bekrefter Norges Skiforbund torsdag.

Av Mikal Emil Aaserud

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Svarstad starter i jobben 1. juni og får sin første samling sammen med laget kort tid senere på Sognefjellet.

Den nye landslagstreneren sier dette i en pressemelding på forbundets hjemmesider.

– Det er spennende og ærefullt å få denne muligheten.

– Jeg har mange gode minner fra forrige periode jeg var trener i Skiforbundet langrenn. Det var derfor enkelt å si ja til denne utfordringen. Jeg har alltid hatt et stort engasjement for langrennssporten, både topp og bredde, og kommer selv fra et lite idrettslag på Vestlandet. De siste årene har jeg jobbet med rekrutteringsarbeid lokalt, og nå er det tilbake til toppidretten.

HAR HATT ANSVAR FOR STORE STJERNER: Sjur Ole Svarstad (foran), her sammen med Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen under Lahti-VM i 2017.

– Sitter på god erfaring

Anne Kjersti Kalvå er svært positiv til den nye ansettelsen. Landslagsløperen begrunner hvorfor:

– Han har vært med på mye av det som var bra i norsk damelangrenn. Han var også veldig bra da han var rekruttrener. Han fikk mange opp på elitelag. Han har jobbet med både Egil Kristiansen og Roar Hjelmeset opp gjennom. Han har også jobbet med Marit (Bjørgen) og Therese (Johaug). Han sitter på god erfaring, har fin energi og er en god kar, sier hun.

– Omfattende runde

Svarstad var fra 2016 til 2018 i trenerteam med Roar Hjelmeset for kvinner elite og har tidligere vært hovedtrener for rekruttlandslaget. De siste årene har han jobbet for Stryn videregående skole.

Han starter i jobben 1. juni og har signert en avtale for de to neste sesongene.

– Etter en omfattende rekrutteringsrunde fra en stor søkermasse, er vi svært fornøyd med å ha landet avtale med Sjur Ole Svarstad som ny landslagstrener Kvinner Elite, sier langrennssjef Espen Bjervig om ansettelsen i Skiforbundets pressemelding.

40-åringen tar over et lag som går inn i en VM-sesong uten to av de siste årenes største medaljegrossister - Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla. Begge annonserte i vinter at de legger opp.