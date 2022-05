NY SJEF: Sjur Ole Svarstad tar over etter Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad.

Kommentator om ny landslagstrener: «Kan regne med kjeft, helg etter helg»

Sjur Ole Svarstad (40) tar over ansvaret som hovedtrener for damelandslaget i langrenn. Han er forberedt på at forventningene blir store selv om Therese Johaug har lagt opp.

For den ferske landslagstreneren, som var en del av trenerteamet på landslaget under storhetstiden mellom 2016 og 2018, vet godt at det allerede kommende vinter venter et VM i Planica uten Norges store medaljegrossist de siste årene.

– Statistikken vil alltid være der. Norge har en utrolig medaljefangst i OL og VM de siste 15 årene. Men som trener må jeg og støtteapparatet rundt ha fokus på individuell utvikling selv om det ikke gir utslag i medaljestatistikken, sier Svarstad og fortsetter:

– Jeg tror aldri vi blir skånet for statistikken. Men vi må gi dem den tryggheten og tiden det tar å utvikle seg.

«Kan regne med kjeft helg etter helg»

Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, skriver torsdag at jobben Svarstad har tatt på seg er tøffere enn å være Rosenborg-trener.

Han mener at folk i Norge forventer gull til vinteren, selv om det er flere logiske forklaringer til at norsk damelangrenn har havnet bakpå. Og selv om Johaug, Maiken Caspersen Falla, Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen har gitt seg de siste årene.

«Svarstad vil nødt til å stå der og forklare. Han kan først og fremst regne med kjeft, helg etter helg. Slikt vil slite både på ledelsen og utøverne», skriver Løfaldli.

Store profiler ferdig på landslaget

Svarstad mener han nå gjør comeback som landslagstrener i en tid han kaller for spennende.

Men ting har skjedd siden de gode tidene for fire år tilbake.

Prestasjonene og resultatene har blitt svakere. Kun Therese Johaug leverte toppresultater under OL i Beijing, mens Johaug og Heidi Weng var de to eneste inne blant de ti beste i verdenscupen sammenlagt.

Og før denne sesongen har flere profiler lagt opp, mens Ingvild Flugstad Østberg ble vraket fra landslaget.

– Vi har et løft vi må gjøre, sier Svarstad til VG innledningsvis, på spørsmål om hvordan han skal ta norsk kvinnelangrenn fra det som må kunne omtales som en utviklings- og resultatmessig bølgedal.

Sikter mot 2025

Svarstad erkjenner at laget må dra godt sammen for å løfte enkeltutøvere på et høyere nivå, selv om han mener flere også har utviklet seg de siste sesongene.

– Det kommer et VM i Planica neste vinter. Men det kommer et enda viktigere VM på hjemmebane i Trondheim i 2025 og et OL i Italia året etter. Nå skal vi være tålmodige nå og gi jentene tid til å utvikle seg, sier Svarstad.

– Sitter på god erfaring

Anne Kjersti Kalvå er svært positiv til den nye ansettelsen. Landslagsløperen begrunner hvorfor:

– Han har vært med på mye av det som var bra i norsk damelangrenn. Han var også veldig bra da han var rekruttrener. Han fikk mange opp på elitelag. Han har jobbet med både Egil Kristiansen og Roar Hjelmeset opp gjennom. Han har også jobbet med Marit (Bjørgen) og Therese (Johaug). Han sitter på god erfaring, har fin energi og er en god kar, sier hun.

Ragnhild Haga kaller ansettelsen «et godt valg».

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk nyheten. Jeg har hatt han som trener tidligere og vet hva han står for og kan. Det er trygt å velge noen som har erfaring fra tidligere, en med stort pågangsmot, godt humør og som brenner for jobben, sier Haga til VG.

Åge Skinstad ansatte Svarstad som trener for rekruttlandslaget da han var sportssjef i skiforbundet og gir den nye landslagstreneren en god attest.

– Nå har ikke jeg sett søkerlisten, men den må ha vært ekstrem sterk om ikke han hadde kommet øverst på min prioriteringsliste, sier Skinstad.