FORSVUNNET: Peng Shuai – her fotografert i China Open i 2017.

Tennis-sjefen: Villig til å tape milliarder for å finne savnet stjerne

Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai (35) har fortsatt ikke dukket opp. Sjefen for tennissirkuset sier at han er villig til å miste kontrakter verdt milliarder fra kinesisk næringsliv – om hun ikke blir gjort rede for.

Samtidig krever superstjernen Serena Williams (40) en gransking av hva som har skjedd med den kinesiske tennisprofilen.

– Jeg håper at hun er i sikkerhet og blir funnet hurtigst mulig, skriver Williams på Twitter.

– Dette må granskes og vi må ikke tie om dette, fortsetter den tidligere verdenseneren.

– Vi er definitivt villige til å trekke inn businessen vår og alt det medfører, sier WTA-sjefen Steve Simon i et intervju med CNN.

– For dette er større enn business, fortsetter tennis-sjefen og legger til at «kvinner må bli respektert, ikke sensurert».

Ifølge CNN risikerer WTA å miste hundrevis av millioner dollar fra kinesiske partnere, det tilsvarer milliarder av norske kroner.

WTA er organisasjonen for profesjonell tennis for kvinner, tilsvarende ATP for menn.

TENNIS-SJEF: Steve Simon vil finne den forsvunne kinesiske spilleren.

Peng skal ha forsvunnet etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo – Kinas svar på Twitter – der hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

Kort tid senere var tennisspilleren sporløst borte. Så kom det plutselig en e-post – angivelig undertegnet Peng Shuai – der hun forsikret at hun var trygg. Men toppene i internasjonal tennis tviler på om denne e-posten var autentisk og kom fra henne.

En talsperson for kommunistpartiet har sagt at de ikke kjenner til saken, og heller ikke det kinesiske utenriksdepartementet ville torsdag kommentere forsvinningen.

Shuais påstander ble altså lagt ut på Weibo. Hennes konto, som har hatt mer enn en halv million følgere, har siden blitt slettet.

Insidethegames.biz har spurt om kommentar fra IOC (den internasjonale olympiske komité). IOCs svar er:

«Erfaring viser at stille diplomati gir den beste mulighet for å finne en løsning på spørsmål av en slik natur. Dette forklarer hvorfor IOC ikke vil kommentere ytterligere på det nåværende tidspunkt».

Peng Shuai har tidligere vært verdensener i double. Hun har også vært topp 15 i single.