BRONSE: Emma Tallulah Behn under NM i sprangridning i Drammen. Foto: Norges Rytterforbund

NM-bronse til Emma Tallulah Behn (12): – Veldig fornøyd

Hun lå an til topplassering, men noen avgjørende feil i finalerundene gjorde at det ble bronse på Emma Tallulah Behn, datteren til prinsesse Märtha Louise, under NM i sprangridning i Drammen.

Det skriver Norges Rytterforbund i en pressemelding.

Emma Tallulah Behn (12), datteren til prinsesse Märtha Louise, fikk bronse i children-klassen med hesten Fetoucha under NM i sprangridning i Drammen søndag.

– Det er veldig hyggelig. Hun er veldig fornøyd med plasseringen, og gratulerer til sølv- og gull-vinnerne, sier prinsessens talsperson og sekretær Carina Scheele Carlsen til VG.

– Gratulerer, kjære. Jeg er så stolt over deg, skriver Märtha Louise på Instagram.

12-åringen representerer Drammen og omegn rideklubb, og hesten er eid av prinsesse Märtha Louise.

I juni gikk hun til topps i et nasjonalt ridestevne i Lier.

Prinsesse Märtha Louise var selv sprangrytter i mange år og hevdet seg på nasjonalt nivå.

Marie Lensebråten Walstad fra Sarpsborg og Omegns Rideklubb vant, mens Sebastian Oddsen fra Sandnes og Jæren Rideklubb tok sølv.

– Dette var veldig deilig, litt uvirkelig – jeg er veldig, veldig fornøyd, sier Walstad.

– Å vinne et NM, jeg har ikke helt tenkt hva det betyr, ennå litt uvirkelig – hadde ikke trodd det!