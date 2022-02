KINESISK SUPERSTJERNE: Freeskikjører Eileen Gu etter kvalifiseringen i freestyle BigAir.

CNN om OL-festen: Disse 15 må alle se

ZHANGJIAKOU (VG) Den amerikanske TV-stasjonen CNN har listet opp hvilke 15 utøvere alle må se i løpet av OL i Beijing.

Publisert: Nå nettopp

For oss nordmenn er det mange norske superstjerner som konkurrerer i Beijing. Men når CNN skal gi sitt publikum listen over anbefalinger for OL, så er det bare en nordmann. De anfaler også en svenske, men den første på listen er Eileen Gu som konkurrerer for Kina i freeski.

Gu har bodd i USA hele sitt liv, har amerikansk far og kinesisk mor. I 2019 bestemte hun seg for å konkurrere for Kina i OL. Hun er også modell og har fått mye omtale i medier over hele verden, også i VG. Hun vant to øvelser i X Games i fjor.

Hun konkurrerer i freeski halfpip, slopestyle og big air.

OL-GULL: Kamila Valijeva fra Russland har allerede OL-gull fra lagkonkurransen. Hun er en av favorittene i den individuelle kunstløpkonkurransen.

Kunstløper Kamila Valijeva som konkurrere for den russiske olympiske komite er den neste på listen. Hun er bare 15 år, men ble i EM tidligere i år den første kvinne til å få mer enn 90 poeng i kortprogrammet. Hun har startet OL med lagkonkurransen, det ble gull. – Jeg hadde så mye energi da jeg startet på kortprogrammet. Jeg konkurrerer for min bestemor, som er gått bort, sier 15-åringen skriver CNN.

NORSK GULL: Johannes Thingnes Bø var ankermann og gikk en enorm etappe som ga Norge gull i mixed-stafetten.



Nordmannen CNN anbefaler er skiskytter Johannes Thingnes Bø. Han gikk Norge inn til OL-gull på mixed-stafetten, noe CNN også har fått med seg. De melder at folk bør se ham nå, for det er bare dette OL og ett til hvor man har sjansen til å se Thingnes Bø før karrieren er over.

VIL IKKE KJØNNSIDENTIFISERES: Kunstløperen Timothy LeDuc er ikke-binær. I OL konkurrerer han med partneren Ashley Cain-Gribble i kunstløp for USA.



TV-giganten har også en svenske på listen, og det er langrennsløper Charlotte Kalla. Kanalen mener hun er gull-favoritt i Beijing, etter at hun har til sammen ni OL-medaljer fra 2010, 2014 og 2018. På åpningsdistansen i OL ble hun nummer 19 på 15 kilometer fellesstart med skibytte, tre minutter og 40 sekunder bak Therese Johaug.

Ellers på listen er den kanadiske kulekjøreren Mikaël Kingsbury som tok gull i 2018. Amerikanske Chloe Kim vant OL-gull i hafpipen forrige OL, da var hun bare 17 år. Snowboarderen er klar for halfpipen igjen. Deretter anbefaler de den nederlandske skøyteløperen Ireen Wüst. Hun tok gull på 1500 meter, og ble den første utøveren til å vinne individuelt gull i fem OL.

På listen er også den amerikanske kunstløperen Timothy LeDuc som går parløp med Ashley Cain-Gribble. De vant det amerikanske mesterskapet tidligere i år. LeDuc sto først frem som homofil og beskriver seg selv nå som ikke-binær, det vil si ikke å definere seg som mann eller kvinne.

REGJERENDE MESTER: Chloe Kim var bare 17 år da hun vant gull i forrige OL.

– Mitt håp er at fremstillingen gjør at homofile mennesker kan være åpne og suksessfulle i idrett. Vi har alltid vært her, vi har alltid vært en del av idretten, vi har bare ikke alltid hatt mulighet til å være åpne, sa LeDuc til NBC Sports i januar.

Ellers på listen:

Japanske Yuzuru Hayu. Kunstøperen skal prøve en kvadruppel aksel i OL.

Amerikanske Erin Jackson. Skøyteløperen er gull-favoritt på 500 meter og 1000 meter, skriver kanalen.

Benjamin Alexander fra Jamaica blir den første fra sitt land til å konkurrere i alpint. Det skjer i storslalåm.

Su Yiming er 17 år og snowboardkjører fra Kina. Slopestyle og BigAir står på programmet for ham.

Nathan Chen fra USA. Han skal delta i lagkonkurransen og den individuelle konkurransen i kunstløp.

ALLEREDE GULLVINNER: Arianna Fontana.

Arianna Fontana fra Italia. Kortbane på skøyter. Hun vant bronse på 3000 meter allerede under OL i Torino i 2006 og åpnet Beijing-OL med gull på 500 meter.

Maame Biney fra USA deltar også i kortbane. Hun ble den første svarte til å konkurrere på det amerikanske landslaget i kortbane.