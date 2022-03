forrige

Riiber vant verdenscupen og ble historisk etter dramatisk avslutning: − Helt sykt

Jarl Magnus Riiber (24) ble historisk da han gikk forbi Hannu Manninen og tok sin 49. verdenscupseier i kombinert. Oslo-gutten vant også verdenscupen sammenlagt etter søndagens seier.

– Det er helt sykt. Jeg trodde egentlig ikke det var mulig når jeg startet karrieren. Han hadde en «uslåelig» rekord. Det er nok den største prestasjonen jeg har gjort, sier Riiber til TV3.

– Jeg er tom for ord. Det er magisk, sier kombinert-sjef Ivar Stuan.

På spørsmål om hvordan de skal feire, ser de lurt på hverandre og sier at det blir en rolig feiring.

Riiber hadde fire sekunder opp til Ryota Yamamoto etter hoppdelen i det siste verdenscuprennet i kombinert for sesongen, og tok igjen japaneren etter bare én kilometer.

De gikk sammen som en duo frem til Yamamoto sprakk ved 3,5 kilometer. Derfra ble Riiber jaktet av østerrikske Johannes Lamparter, som stadig tok innpå.

Ved 8,5 kilometer tok østerrikeren et skikkelig magedrag og tettet luken til Riiber. Dermed var det duket for en skikkelig sluttspurt mellom de to kamphanene.

Riiber viste krefter inn mot mål og gikk fra østerrikeren. Dermed kunne han gå alene inn i mål og bli historisk.

– Det var spennende fra start til slutt, både hopprennet og langrennet. Det var treigt føre, og jeg skjønte tidlig at jeg måtte begynne å fokusere på avslutningen. Jeg slapp ham innpå for å ha noe å gå med på siste runden, sier Riiber til rettighetshaveren.

– Jeg fikk løpet dit jeg ville, og så vet jeg at jeg har en bra finish, fortsatte han.

Nå er han den mestvinnende kombinertløperen i verdenscupen.

Hannu Manninen hadde rekorden for flest verdenscupseiere i kombinert frem til Riiber tok sin 48. seier og tangerte han lørdag.

– Det er utrolig. Jeg håpet at dette skulle skje, nå leder jeg verdenscupen og nærmer meg rekorden alene, sa Riiber etter triumfen.

Kampen om verdenscuptittelen sto mellom Riiber og Lamparter. Nordmannen ledet med ett poeng ned til østerrikeren foran den siste konkurransen.

Med søndagens seier vinner han dermed verdenscupen for fjerde gang på rad.

Lamparter hoppet 100 meter i hoppkonkurransen og gikk ut 28 sekunder bak Riiber.