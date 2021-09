Hovland har fått kjørt seg i gruppechat med golfstjernene

Viktor Hovland (24) røper humoristisk at han har fått «noen slag i trynet» i en felles gruppechat blant Ryder Cup-spillerne.

Av Herman Folvik

Publisert: Nå nettopp

Til helgen blir Hovland tidenes første norske golfspiller til å være med i prestisjetunge Ryder Cup, møtet mellom USA og Europa, på Whistling Straits-banen i Haven i Wisconsin.

Sist uke opprettet de europeiske spillerne en gruppechat. Da sank det virkelig inn for Hovland hva han skulle være med på.

– Wow, vi skal virkelig spille Ryder Cup. Jeg har gledet meg veldig til å møte gutta her og bruke tid sammen med dem. Det er veldig kult hvordan vi bare snakker om alt og ingenting. Jeg henger med spillere jeg har sett spille Ryder Cup siden jeg var veldig, veldig ung. Det er en ære, sier Hovland til en amerikansk journalist.

Slik spilles Ryder Cup Ryder Cup spilles over tre dager der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Ettersom Hovland har bodd og spilt i USA mange år, fikk han spørsmål om han regnet med at amerikanere ville heie på ham under Ryder Cup og om det gjør noe spesielt med oppladningen. Det er da Hovland røper at han allerede har måtte tåle «en omgang» i gruppechatten.

– Jeg håper jeg har noen fans som ikke vil bue på oss, men hvis det skjer, så er det et bra tegn. Da spiller vi god golf, sier Hovland og fortsetter:

– Jeg kommer ikke til å ta noe personlig uansett. Jeg kan ta et slag i trynet, og har definitivt fått kjørt meg i gruppechatten. Jeg er nok forberedt på litt juling her og der.

les også Ryder Cup-kaptein Harrington til VG: – Derfor er Hovland attraktiv

Hovland ble også spurt om på hvilken måte han hadde fått kjørt seg.

– Det er noen på laget som har funnet frem gamle bilder av meg og hatt det gøy med dem. Men det er bare for moro, og gjør oss bedre kjent, sier 24-åringen og kommer med sitt vante, store smil og litt latter.

På spørsmål om hvilke spillere som er mest aktiv i gruppechatten og hva det prates om, svarer Hovland slik:

– Jeg burde kanskje ikke avsløre for mye, men det kan være hva som helst. Det kan være ting som handler om logistikk bare, eller hva du spiser. Det er bare for å bli bedre kjent. Vi er alle ganske aktive.

Hovland suger mest mulig til seg fra de mer rutinerte spillerne og prøver å lære mest mulig.

– Det er flere ting rundt logistikken. Hva de gjør når de ikke spiller golf. Det er mer det som skjer rundt, som hvordan de håndterer ting. De er så rolige og avslappet, men samtidig entusiastiske. Det er bare å være rundt folk som har masse trygghet i seg og la det synke inn, sier Hovland til VG.