Koteng stiller ikke til gjenvalg som styreleder i Rosenborg

Ivar Koteng (62) stiller ikke til gjenvalg etter 10 år som styreleder i Rosenborg.

Det melder klubben på sine hjemmesider.

Klubben melder at Koteng mener det tid for et skifte etter 10 år.

– Jeg er glad i Rosenborg. Det er veldig interessant, motiverende og artig å lede klubben, og i perioder er det også veldig krevende og utfordrende. Nå er jeg veldig glad for at Kjetil Rekdal og Geir Frigård er på plass, og jeg registrerer med glede at det er stor begeistring for det nye trenerteamet, sier Koteng og fortsetter:

– Jeg håper at alle rosenborgere vil trekke i samme retning fremover, slik at klubben igjen preges av godfoten. Hvis mitt valg om ikke å stille som kandidat kan bidra til å samle klubben, er jeg godt fornøyd, sier Koteng.

Han ble valgt til styreleder i Rosenborg i 2012.

Da Kåre Ingebrigtsen kom inn som hovedtrener i 2014 fulgte en periode med sportslige oppturer, før det for alvor begynte å «koke» rundt Koteng da førstnevnte fikk sparken sommeren 2018. Deretter fulgte rettssak mot Ingebrigtsen og Hoftun, samt en maktkamp mot Ståle Gjersvold om gjenvalget som styreleder i 2020. Koteng har vært sentral i mediebildet rundt RBK under treneransettelsene av Eirik Horneland, Åge Hareide og senere i høstens jakt på ny trener. Der ble det ikke Kjetil Knutsen, men Rekdal som sjef til slutt.

Valgkomiteen i RBK jobber nå med å lage sin innstilling til årsmøtet, melder klubben. Det er berammet til 17. februar.

Koteng og Rosenborg ansatte nylig Kjetil Rekdal som ny hovedtrener. Han tar over etter Åge Hareide. Rosenborg ble nummer fem i Eliteserien 2021.