NORGES BESTE: Aryan Tari (t.v.) og Magnus Carlsen. Her er de fotografert i tirsdagens partier.

Magnus Carlsen nær sjokktap – men reddet til seier

Aryan Tari (22) sjokkerte Magnus Carlsen (30) i Norway Chess – men verdensmesteren presterte en gedigen redningsaksjon. Så vant han i armageddon.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som Norges nest best rangerte sjakkspiller (109 i verden) jaktet Tari sin første seier mot klubbkameraten. Han hadde attpåtil svarte brikker.

I 2015 tapte Carlsen for en annen nordmann, nåværende TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer, i Norway Chess.

– Jeg dominerte store deler av partiet, innrømmet Aryan Tari på TV 2-sendingen.

– Mens det er ingen selvfølge å vinne en vunnet stilling mot Magnus. Når du gjør en liten unøyaktighet, så er han der med en gang. Det er det å få ballen i mål ...

– En vanskelig dag. Jeg innså ikke hvor dårlig jeg lå an før det var for sent, sa Carlsen.

Den tidligere juniorverdensmesteren Tari opparbeidet seg etter hvert et ganske klart overtak. Superdatamaskinen Sesse vurderte det til nesten tre bønder da de passerte 20 trekk. Så økte det videre. Derimot likte ikke Sesse da Tari spilte tårnet sitt til e2. Da falt fordelen betraktelig. Og etter hvert hadde Carlsen «utlignet», ifølge superdatamaskinen.

– Mitt beste parti mot Magnus. Tidligere har jeg måtte forsvare meg, denne gang var det han som måtte forsvare seg, sa Aryan Tari.

Etter 47 trekk tok de hverandre i hendene. Remis. Til Taris ergrelse. Og til Carlsens lettelse.

– Jeg hadde kommet meg unna med noe jeg ikke nødvendigvis skulle klare å komme meg unna, kommenterte verdenseneren til TV 2.

I armageddon hadde Carlsen hvite partier. Det betydde at han måtte vinne, mens Tari kunne klare seg med remis for å vinne partiet. Det klarte han ikke. Carlsen hadde god kontroll.

les også Kajas sjakk-TV har nådd 100 millioner seere

Offisielt ble det altså remis mellom de to nordmennene, men ut fra de spesielle reglene i Norway Chess, får Carlsen 1,5 poeng mot Taris 1 poeng.

Fra tidligere hadde de to hatt fem møter i klassisk sjakk. Carlsen hadde vunnet fire av dem, mens det femte hadde endt med remis.

Tirsdag åpnet Carlsen Norway Chess med å spille remis mot Alireza Firouzja – og vant så i armageddon.

Magnus Carlsen fortalte tirsdag at han og Tari begge kommer til å spille Europacup for klubben Offerspill i tiden 17.–25. september.

Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij fikk endelig spilt sitt første parti i Norway Chess 2021 – etter at visumkluss gjorde at han ankom sent. Partiet endte med remis mot Alireza Firouzja. Dermed var det klart for armageddon. Der vant russeren.

Også det siste partiet onsdag endte med remis: Sergej Karjakin mot Richard Rapport. Ungareren vant armageddon og er i ledelsen med 4,5 poeng etter to runder.