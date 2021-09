MÅTTE BYTTE VINGE: Mick Schumacher er inne og bytter vinge - etter et sammenstøt med teamkollega Nikita Mazepin søndag.

Nå er onkel Schumacher klar: − Nei!

Helt bak i feltet gikk det nok en gang hett for seg mellom Haas-førerne Nikita Mazepin (22) og Mick Schumacher (22). Også i lørdagens kvalifisering var det krangel mellom dem.

Nå svarer Micks onkel, tidligere Formel 1-fører Ralf Schumacher, klart når han på tyske Sky, gjengitt av sport1.de, blir spurt om han synes russiske Mazepin fortjener sitt sete i Formel 1:

– Nei!

Det er Nikita Mazepins styrtrike far, Dmitrij Mazepin (53), som er hovedsponsor for Haas-teamet gjennom kunstgjødselkjempen Uralkali.

Mick Schumacher var på vei forbi sin teamkollega på den første runden da Nikita Mazepin plutselig styrte mot tyskerens bil. Det endte med at Schumacher måtte bytte frontvinge. Det kunne endt langt verre.

– Det er livsfarlig om det hender noe der, i de hastighetene, sier Ralf Schumacher som ekspert på Sky.

HAAS-FØRER: Mick Schumacher er sønn av legenden Michael Schumacher.

Det minnet litt om det som skjedde i Baku for tre måneder siden da Schumacher på teamradioen spurte om russeren ville ta livet av dem begge to.

– Det Mazepin gjør har ingenting i formel 1 å gjøre. Det handler om de siste plassene i feltet, og når Mick er så nær Nikita, så må Nikita leve med det og slippe ham forbi seg, sier onkel Ralf.

Russeren er ikke enig:

– Jeg ser det også som en tøff manøver - men slik vil det alltid være. Det er ingen problemer mellom oss - men jeg vil være først.

Mick Schumacher prøver overfor tyske journalister å uttale seg diplomatisk:

– Fra mitt synspunkt var ikke dette riktig, men det er mer hans greie å skjelle i media. Jeg holder meg unna og vil diskutere dette internt i teamet.

– Det virker som om han vil være foran meg, koste hva det koste vil, sier Mick Schumacher ifølge gpfans.com.

– Det rettferdiggjør ikke å presse meg mot depotmuren. I 280 km/t.

Helt fra første tå på gassen i vår har Mazepin vært et av de store samtaleemnene i Formel 1. Ralf Schumacher på tyske Sky:

– Den risikoen som Mazepin tar, står ikke i stil med talentet hans. Det virker som om han ikke kan håndtere situasjonen og er frustrert. Penger kan ikke gi ham rett til å risikere store skader for teamet. Günter Steiner har det ikke enkelt, men han må ta tak i dette, sier Ralf Schumacher.

Günter Steiner er Haas-teamets fargerike sjef. Han sier dette ifølge Aftonbladet:

– Det skal ikke skje, men det skjedde. Vi kommer til å jobbe med det, og vi skal løse problemet.

– Vi har hatt et møte, men ikke funnet noen løsning. Alle parter kommer til å treffes en gang til før Monza og prate ut. Et slagsmål er feil vei. Vi må finne et kompromiss.

Nikita Mazepin beskyldte lørdag Mick Schumacher for å bryte de interne teamreglene da tyskeren ville forbi russeren på kvalifiseringen. Ifølge motorsport-total.com var det bare Sebastian Vettels fornuftige kjøring som hindret et sammenstøt. Mazepin kalte senere Vettel «en ekte gentleman».