STORT OL: Jørgen Graabak dro hjem fra Beijing med to gull og et sølv.

Blytungt utspill om OL-fremtiden: − Ville vært tragisk

Den amerikanske kombinert-legenden Bill Demong frykter grenen vil bli fjernet fra OL-programmet. Ryktene gjør Jørgen Graabak og Gyda Westvold Hansen nervøse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Neste fredag skal IOC-styret avgjøre om kombinert for kvinner skal på OL-programmet i 2026. Amerikanske Bill Demong, som har både VM- og OL-gull og er styremedlem i USAs skiforbund, frykter at sporten i stedet fjernes helt fra OL.

– Det jeg hører klart og tydelig gjennom bakkanaler er at løsningen for å skape kjønnsbalanse er at de fjerner kombinert for menn fra OL-programmet i 2026, sier Demong til nyhetsbyrået AP.

Han kaller det «tragisk, kortsynt og feil» om kombinert blir borte.

– Man blir litt nervøs av å høre sånn. Det er to måter å skape likestilling på. Det er å ta med oss kvinner eller fjerne gutta. Etter de underholdende konkurransene som var i OL, tenker jeg det blir veldig rart å fjerne en så tradisjonsrik idrett, sier Gyda Westvold Hansen til VG.

Hun ble tidenes første kvinnelige verdensmester i kombinert i 2021 og vant verdenscupen sist sesong overlegent.

– Foreløpig er det rykter, men vi må ta det på alvor og snakke kombinert sin sak. Det siste hinderet for likestilling i vår idrett er å få med kvinnene også. De er en ung gruppe i stor utvikling, og OL er en viktig gulrot. Det ville vært veldig synd å kvele håpet, sier Jørgen Graabak, OL-helten fra Beijing.

Han er også fortvilet på egne vegne.

– Det ville vært veldig rart og tragisk om kombinert ble borte fra OL. Det er en idrett med veldig mye historikk som alltid har vært med. Jeg tror også det ville vært synd for TV-seerne, sier Graabak.

Norges kombinertsjef Ivar Stuan har hørt om ryktene i lengre tid.

– Det er mye rykter, men ingen pålitelige rykter som jeg vet om som sier det. Men dette har det vært rykter på lenge, helt siden jentene ikke kom med i Beijing, sier Stuan.

– Jeg tror fornuften og rettferdigheten vinner, og kombinert står sterkt blant annet sterkt i Tyskland.