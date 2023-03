Kommentar

Nådestøt for OL-drømmen

IOC-president Thomas Bach vil ha russere tilbake i internasjonal idrett, med visse forbehold. Her avbildet med president Vladimir Putin.

Den internasjonale olympiske komité og norsk idrett er på kollisjonskurs i spørsmålet om en russisk retur. Det bør bety slutten på leflingen med et nytt norsk OL-prosjekt.

Det er kort tid til idrettstinget, den øverste møteplassen for norske idrettstopper.

Der skal det etter planen tas neste skritt i arbeidet med å lodde stemningen for eventuelle olympiske leker på norsk jord igjen.

Det arbeidet fremstod som lite matnyttig energibruk allerede før IOC startet arbeidet med å gjenåpne døren for russiske utøvere.

Nå som holdningen til ringenes herrer blir stadig tydeligere, er det vanskelig å se annet enn at utredningen er idrettspolitisk steindød

Uansett hvor mange OL-entusiaster som får plass i utvalget til Norges idrettsforbund, fremstår det umusikalsk og urealistisk å tro på støtte til et slikt prosjekt i overskuelig fremtid.

Hvordan skal du få norske politikere og opinionen med på å invitere IOC til å arrangere lekene sine her, nå som vi så tydelig får demonstrert hvilket verdigrunnlag som råder i organisasjonen?

Invasjonskrigen er ikke blitt det spor mindre brutal enn den var da IOC anbefalte utestengelse. Hva skulle ha forandret seg som tilsier at dette er tidspunktet for å snu?

Jeg ser få rasjonelle argumenter for det.

Det er vanskelig å se for seg annet enn at markedskreftene har spilt tungt inn, og det blir noe farseaktig over en ny runde med russere som skal presenteres som «nøytrale». Vi vet ennå ikke hvordan det blir i OL i Paris, men signalet som nå sendes ut viser en tydelig retning.

Samtidig er IOCs russervennlighet et åpenbart stort slag for Ukraina og ukrainsk idrett, som ligger med brukket rygg og har måttet gravlegge minst 200 utøvere.

Idrettspresident Berit Kjøll og en samlet norsk idrettsledelse skal ha ros for den tydelige linjen; norsk idrett er utvetydig motstander av en russisk retur så lenge krigen herjer.

Nå hadde det vært en logisk konsekvens å markere ordentlig overfor IOC, og samtidig erkjenne at dette ikke er tidspunktet for å gå videre med en idé om et nytt OL i Norge.

Om norsk idrett velger noe slikt, hadde sendt et viktig verdimessig signal.

Dessuten er vi jo i en tid der idretten vasser i presserende oppgaver og utfordringer. Frafall etter pandemien, frivillighet på vikende front, kostnadsspiraler og utenforskap, inkludering og likestilling.

Det er rett og slett svært mange oppgaver som handler om hverdagen i vår største folkebevegelse, som er mye viktigere enn å bruke enda mer ressurser på mulige forhandlinger med IOC om en kortvarig fest.

Her blir det interessant å se hvordan de to kandidatene til å styre norsk idrett de neste fire årene posisjonerer seg.

Den sittende presidenten har forsvart det skjevt sammensatte OL-utvalget, men det har samtidig ikke vært brukt altfor mye krefter utad på OL-snakk de siste månedene.

Trolig ser Kjøll hvor håpløst det er, men dagens styre er samtidig bundet av bestillingen fra forrige idrettsting om en OL-utredning.

Utfordreren Zaineb Al-Samarai vet vi foreløpig ikke så mye om plattformen til.

Forhåpentligvis får vi en ordentlig valgkamp inn mot idrettstinget, der relasjonen til IOC bør være et av temaene på dagsordenen.

Det norsk idrett uansett må gjøre, uavhengig av hvem som skal bli idrettspresident fremover, er å ta en overmoden diskusjon om hvor tett den internasjonale organisasjonen skal få operere overfor vår egen.

Det gjelder både påvirkningen innad i idrettsstyret, og det merkelige i at IOC-medlemmet Astrid Uhrenholdt Jacobsen leder utøverkomiteen, med de åpenbare problemene dobbeltrollen medfører og et ullent forhold til forankring.

Vi lever i en tid der IOC kunne stått opp for et moralsk standpunkt, der de hadde utvist reell solidaritet med Ukraina. Dessverre er det motsatte i ferd med å skje.

Det kan ikke norsk idrett forholde seg likegyldig til.