Marcel Sabitzer har ikke hatt noen kontakt med Thomas Tuchel.

Leiesoldat Sabitzer har ikke hatt kontakt med Tuchel: − Vil diskutere i ro og mak

Bayern München-utlånte Marcel Sabitzer har fortsatt ikke hatt noen samtaler med trener Thomas Tuchel om hva som skjer når oppholdet i Manchester United utløper.

NTB

– Så langt har det ikke vært noen kontakt. Det er fordi de jobber med mange ting, og det gjør også vi, sier midtbanespilleren til Sky Sports.

Sabitzer ble lånt ut til United i januar etter å ha fått lite spilletid for den tyske storklubben, men avtalen går ut ved sesongslutt.

– Vi er alle fokusert på oppgavene våre. Vi vil diskutere i ro og mak hvilken retning dette vil gå i, sier Sabitzer.

Midtbanespilleren angrer ikke på at han flyttet til England og sier at det har vært «den riktige avgjørelsen». Han forteller at han stortrives i byen, og at han er veldig stolt over å være en del av Manchester United.

– Folk her er gale etter United. Du kan føle det på Old Trafford, hvor gale de er etter klubben.

Tuchel tok over sjefsstolen i Bayern etter at Julian Nagelsmann fikk sparken i slutten av mars. Tyskeren har imidlertid ikke fått det til å svinge med bare tre seire på åtte kamper.

