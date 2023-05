GRESSTUST: David de Gea lette etter feil ved gresset, etter keepertabben mot West Ham.

Hard skyts mot de Gea etter tabbe: − Mer enn sjokkerende

Det blir igjen stilt spørsmål rundt David de Geas fremtid i Manchester United. Søndag gjorde keeperveteranen nok en tabbe i 0-1-tapet for West Ham.

Kortversjonen David de Gea gjorde nok en feil i Manchester Uniteds 0-1-tap mot West Ham

Feilen er hans fjerde som har ført til baklengsmål denne sesongen, han topper statistikken sammen med Hugo Lloris

Tidligere fotballspillere Jermaine Jenas og Peter Crouch kritiserer De Gea for tabben

United-manager Erik ten Hag støtter De Gea og sier han tror fullt og helt på ham

Manchester Uniteds formsvikt setter fjerdeplass og Champions League-spill neste sesong i fare

Liverpool er ett poeng bak rivalen med én kamp mer spilt Vis mer

Spanjolen slapp inn et tamt skudd fra Saïd Benrahma etter litt over en halvspilt omgang. Fotfestet var helt feil, og en ikke altfor hard ball gikk inn via De Geas fingertupper.

– Det var mer enn sjokkerende. Laget hans hadde full kontroll på kampen, og så lar han en slik avslutning gå inn. Han vet det selv, sa tidligere Newcastle- og Tottenham-spiller Jermaine Jenas i BT Sport-studioet etterpå.

Feilen var De Geas fjerde som har ført til baklengsmål denne sesongen. Uniteds mangeårige burvokter topper den statistikken sammen med Hugo Lloris (Tottenham).

– David de Gea gjorde en rystende tabbe. Du kan ikke pynte på det, og du kan ikke rettferdige gjøre det. Det var en forferdelig feil, sa tidligere Liverpool- og Tottenham-spiss Peter Crouch.

I februar sa De Gea at forhandlingene med United om en ny kontrakt vil «ende på en god måte», men blant supporterne og i ekspertkorpset er det mange som spør seg om klubben bør avslutte samarbeidet.

– Han har vært en klassekeeper i mange år, men i øyeblikket virker det som han gjør store feil i de største kampene, påpekte Crouch.

Etter kampen fikk De Gea støtte hos sjefen.

– Han har flest kamper uten å slippe inn mål i ligaen denne sesongen. Vi ville ikke ha vært i denne posisjonen uten ham. Jeg tror fullt og helt på ham. Ingen bekymringer, sa United-manager Erik ten Hag.

Manchester United kom aldri helt til hektene etter 0-1-målet i London. Offensivt ble det mye løskrutt, og klubben gikk på sitt andre strake tap i Premier League.

Formsvikten gjør at fjerdeplassen og spill i Champions League neste sesong står i fare i innspurten. Liverpool er ett poeng bak rivalen med én kamp mer spilt.

United har igjen kamper mot Wolverhampton (h), Bournemouth (b), Chelsea (h) og Fulham (h).