President Volodymyr Zelenskyj (i midten) sammen med to av Ukrainas mest kjente fotballspillere gjennom tidene, Aleksandr Zinchenko og Andriy Shevchenko. Bildet er tatt i forbindelse med veldedighetskamp.

Nå vil Ukraina stoppe alle russiske utøvere

Ukraina vil nå oppfordre andre land til å stoppe russiske idrettsutøvere ved sine grenser.

En rekke idretter tillater at russiske utøvere deltar i store konkurranser - gitt at de oppfyller visse krav, som IOC har foreslått:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan ikke delta.

Nå har sportskomiteen i det ukrainske parlamentet, Verkhovna Rada, vedtatt et utkast til appell til andre land om å stoppe russiske og belarusiske utøvere fra å komme inn på deres territorium, altså stoppe dem ved grensen, melder sports.ru.

MINISTER: Ukrains sportsminister Vadym Gutzeit.

I slutten av juli ble den russiske tennisspilleren Vera Zvonarjova nektet innreise til Polen, der hun hadde planlagt å spille en turnering.

Nå håper Ukraina at flere land skal gjøre som Polen, for å stoppe de russiske og belarusiske utøverne.

– Resolusjonen skyldes forslagene fra IOC om mulig deltakelse av russiske og belarusiske idrettsutøvere i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg, inkludert i OL, heter det i uttalelsen fra parlamentet i Kyiv.

Den ukrainske fekteren Olha Kharlan (t.v.) nekter å ta sin russiske motstander Anna Smirnova i hendene etter kampen mellom dem i VM i fekting.

Den tidligere OL-mesteren i bryting for Ukraina, Zjan Belenjuk, har redegjort for forslaget på sin Telegram-konto.

– Dette skal direkte forhindre dem i å delta i konkurranser, skriver han.

Den tidligere russiske ishockeykjempen Vjatsjeslav Fetisov, nå politiker, reagerer på vedtaket og mener at det «ikke finnes juridisk begrunnelse» for et slikt «forbud», melder gazeta.ru.

– Det er et prinsipp at staten ikke skal blande seg inn i idretten, sier Fetisov.

Nylig var det et drama i VM i fekting da ukrainske Olha Kharlan ble diskvalifisert etter å ha nektet å håndhilse på sin russiske motstander Anna Smirnova etter kampen. IOC bestemte seg så for å gi henne en friplass i OL i 2024. Det kom frem i et et brev som IOC-president Thomas Bach sendte til Kharlan. Bach er selv tidligere fekter.

