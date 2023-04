Sveriges Caroline Seger (nr. 17) ble skadet under privatlandskampen i fotball for kvinner mellom Sverige og Norge på Gamle Ullevi i Göteborg. Foto: Lise Åserud / NTB

Svensk midtbaneveteran ute i opptil åtte uker – VM i fare

Caroline Seger mister inntil åtte uker med skaden hun pådro seg i 3-3-kampen mot Norge sist uke. Det setter spørsmålstegn rundt 38-åringens VM-deltakelse.

NTB

Den svenske veteranen pådro seg en muskelskade i landskampen mot de norske fotballkvinnene tirsdag. Etterpå var håpet at hun kom til å miste «noen uker», men mandag opplyser Rosengårds sportssjef at midtbanespilleren blir borte i opptil åtte uker.

– Normalt tar en slik skade seks til åtte uker å lege, så vi får forholde oss til det, sier Therese Sjögran til TT.

38-åringen har flere landskamper enn noen annen europeisk spiller. Hun slet med problemer i leggen etter en operasjon i hælsenen, og nå ser hun ut til å ha pådratt seg leggproblemer igjen. Mot Danmark langfredag spilte Seger sin første landskamp på 255 dager.

Det er over tre måneder til VM i Australia og New Zealand, men skaden er likevel en bekymring for svenskene. Skulle Seger bli borte i åtte uker, er veteranen tilbake på banen i starten av juni. Den svenske VM-troppen presenteres 13. juni.

– Jeg lider med henne, sa samboeren Olivia Schough til Aftonbladet etter kampen mot Norge.

– Jeg var nesten på gråten da hun måtte ut. Jeg vet hvor mye hun har kjempet for å komme tilbake. Så spiller hun et par kamper, og så er det samme dritt igjen.