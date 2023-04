Magnus Carlsen avbildet under fjorårets Norway Chess i Stavanger.

Fide varsler forsinket avgjørelse i sjakkbråket mellom Carlsen og Niemann

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) drøyer med å konkludere i etterforskningen av konflikten mellom Magnus Carlsen og Hans Niemann.

En avgjørelse fra forbundets etikk- og disiplinærkomité (EDC) var ventet å komme i starten av april, men det skjedde aldri. Nå må sjakkmiljøet smøre seg med enda mer tålmodighet.

I en epost til NRK opplyser Fide at saken fortsatt er til behandling.

– På grunn av visse foreløpige prosesser forventes ikke en endelig avgjørelse fra EDC snart, skriver markeds- og kommunikasjonssjef David Llada.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae synes det er uheldig at saken drar ut.

– Når det oppgis et tidspunkt, bør man kunne levere på det, mener han.

24. februar varslet Fides kommisjon for fair play at en 30 sider lang rapport om Carlsen/Niemann-bråket var sendt over til EDC. Da ble det opplyst at en avgjørelse ville bli kjent i løpet av seks uker.

Anklager

Det var i september i fjor at hele konflikten startet med at Carlsen tapte for Niemann i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen og antydet at amerikaneren er en juksemaker.

Senere utdypet han dette og gjorde det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for urent spill.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet.

Søksmål

Chess.com la i fjor høst fram en rapport med en knusende konklusjon om at Niemann skal ha fusket over 100 ganger på nettet.

I oktober ble Carlsen saksøkt av Niemann for ærekrenkelse. I januar utvidet Niemann søksmålet. Der blir Carlsen og hans Offerspill-lag anklaget for å ha kommet med hånede rop og sanger under en europeisk klubbturnering i Østerrike. Han hevder det skjedde i oktober i fjor.

Fide åpnet disiplinærsak mot Carlsen og Niemann allerede i september. Fair play-kommisjonen har tidligere uttalt at eventuelle straffereaksjoner kan være utelukkelse eller bøter.