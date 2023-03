Kommentar

To kvinner - ett presidentverv: Kampen virker ufin

Disse to kniver om kanten i norsk idrett.

Det er sunt for norsk idrett at to kvinner kjemper om roret de neste fire årene, men selve kampen i kulissene fremstår merkelig så langt.

Fortsatt har vi langt igjen til ordentlig likestilling i norsk idrett, men helt i toppen har det åpenbart skjedd mye på få år.

For snart fire år siden vant Berit Kjøll (67) kampvoteringen mot forhåndsfavoritten Sven Mollekleiv om å bli idrettspresident med knappest mulig margin. Nå søker hun gjenvalg, men mindre og mindre tyder på at ønsket kommer til å bli oppfylt.

Den tidligere Arbeiderparti-politikeren Zaineb Al-Samarai (35), som i dag er medlem i idrettsstyret, virker å ha støtte fra en masse det kan bli tungt for dagens president å flytte på.

Flere rapporter tilsier at en betydelig kretsstøtte i praksis allerede er sikret for utfordreren. Ifølge statskanalen har mer enn halvparten av kretsene landet på at de ønsker endring. Også VG er klar over at støtten er betydelig.

Dersom valget om å gå for Al-Samarai er avgjort i såpass stort omfang som NRK hevder, fremstår det hele en anelse prematurt.

Norsk idrett har jo valgt å sette ned en valgkomité, og det er å forvente at denne får si sitt før saker realitetsbehandles i kretser og særforbund.

Nå risikerer man en tidlig påvirkning av valget, som kan vanskeliggjøre valgkomiteens arbeid, uansett hvilken kandidat de lander på.

Det er et tilbakevendende problem i norsk idrett at veldig mange valg i realiteten avgjøres på bakrommet, i lukkede og tidvis ganske små fora.

Gitt hvor mye makt kretsene har på idrettstinget, og hvor mye realinnflytelse lederne i hver krets faktisk har, er det ikke så innmari mange mennesker som må bli enige for å få viljen sin.

Det mulig å argumentere både for at det trengs kontinuitet i en organisasjon som nesten aldri gjenvelger ledere, og for at Al-Samarai er en egnet kandidat til å gi NIF noe av den samme boosten fotballforbundet har fått under Lise Klaveness.

En stund var Åsne Havnelid aktuell for å gjøre en trippel kvinnekamp ut av presidentvalget, men hun har nå trukket seg.

Det som er på det rene, er at den som trekker det lengste strået fortsatt har en betydelig oppgave å utføre hva gjelder kjønnsbalanse.

Ferske tall viser at målet om 40 prosent kvinnelig valgte ledere i særforbund og idrettskretser innen 2023, ikke blir nådd. Men mye har gått riktig vei de siste årene, fra et mildt sagt beskjedent utgangspunkt.

I dag er det 26,5 prosent administrative ledere og 28,1 prosent styreledere i norsk idrett, ifølge idrettsforbundets tall. Kvinner innehar 17 av 67 lederposisjoner.

Et sentralt spørsmål er hva som kan gjøres med strukturer og selve organisasjonen, for å gjøre det mer fristende for kvinner å søke makt.

Her er det litt paradoksalt at det laveste tallet kvinnelige ledere er i kretsene, leddene som fort kan bli tungen på vektskålen når den neste presidenten skal velges. Det ligger mye makt hos aldrende herrer.

La oss håpe at vi fremover får en åpen og fair fight om makten, der organisasjonen har et åpent sinn frem til den valgte komiteen får presentert arbeidet sitt.

Deretter er idrettstinget før sommeren areaen for det endelige valget, forhåpentligvis etter at ledere har sondert skikkelig blant sine i stedet for å ta viktige valg etter få samtaler.

Norsk idrett trenger en så transparent og grundig prosess frem mot et viktig veivalg, uavhengig av om Berit Kjøll eller Zaineb Al-Samarai står igjen som vinner.

Hvis vi skal unngå at fighten blir ufin fremover, bør mest mulig makt ut av bakrommene.