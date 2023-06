Leclerc samler inn penger til flomofre - auksjonerer bort kjøredress

Ferrari-fører Charles Leclercs kjøredress fra Monacos Grand Prix skal neste uke auksjoneres bort. Inntektene går til ofrene for flommen i Nord-Italia.

Flommen i Italia gjorde det umulig for arrangøren å gjennomføre Emilia Romagna Grand Prix 21. mai, som er Ferraris hjemmeløp. Laget har sine fasiliteter ikke langt unna Imola-banen.

Foran helgens Grand Prix-løp i Spania opplyser Leclerc i en Twitter-melding at både hjelm, kjøredress, hansker og sko som stjernen brukte i Monaco i helgen, skal auksjoneres bort til inntekt for ofrene. Det er det anerkjente auksjonshuset Sotheby's som skal stå for auksjonen som avsluttes 6. juni.

– Etter de nylige flommene i Emila Romagna har jeg bestemt meg for å auksjonere bort alt av kjøreutstyr fra Monaco-helgen. Jeg håper vi kan samle inn så mye penger som mulig for å hjelpe folk som er i denne vanskelige situasjonen, sa Leclerc i en video.

Kjøredressen ble både våt og skitten som følge av regn i Monaco, men aksjonærene tror det hjelper med å gjøre den mer autentisk. Leclerc ble nummer seks i løpet på hjemmebane.

Spanias Grand Prix kjøres i Barcelona til helgen.