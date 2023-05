Lars Olden Larsen scoret for Häcken hjemme mot IFK Göteborg.

Larsen-mål i «norsk» Göteborg-derby – Høgmos Häcken vant 4-1

(Häcken - IFK Göteborg 4–1) Lars Olden Larsen scoret Häckens første mål da det ble seier mot byrival IFK Göteborg.

NTB

Häcken klatrer dermed opp til 3.-plass i Allsvenskan med 22 poeng, tre bak serieleder Elfsborg.

Larsen trengte bare 16 minutter for å sende Per-Mathias Høgmos menn i ledelsen. Oslo-gutten fikk ballen på utsiden av 16-meteren og plasserte den i nettmaskene bak Pontus Dahlberg. Målet var 24-åringens femte på elleve kamper denne sesongen. Han har også fem målgivende pasninger.

Likevel var det uavgjort til pause etter at Gustaf Norlin scoret for gjestene elleve minutter før hvilen.

Offensiv fest

Høgmos menn tok ledelsen igjen bare tre minutter inn i 2. omgang da Mikkel Rygaard banket til inne i 16-meteren. Sju minutter senere spilte Rygaard og Benie Traoré ballen til hverandre fem ganger før sistnevnte økte til 3-1. Rygaard leverte sin 9. assist for sesongen med hælen, og Traoré scoret sitt 10. mål.

Fire minutter før full tid satte 17 år gamle Pontus Dahbo inn sitt første mål i Allsvenskan og fastsatte med det resultatet.

– Vi har nå scoret 29 mål i Allsvenskan, og vi skapte utrolig mange sjanser i dag. Det var angrepsfotball på høyt nivå, sa Høgmo, som likevel ikke var tilfreds med alt.

JUBLET: Høgmo og Häcken slo byrival Göteborg 4–1.

Misfornøyd

– Jeg er slett ikke fornøyd med forsvarsspillet. Vi vil være gode i alle faser av spillet, sa han.

Even Hovland startet i likhet med Larsen for Häcken, mens Tomas Totland og Ola Kamara kom inn rett før slutt. Anders Trondsen og Elias Hagen startet for IFK Göteborg, mens Eman Markovic kom inn fra benken.

August Mikkelsens Hammarby tapte 0-2 hjemme for IFK Värnamo med Jonathan Rasheed, mens Degerfors med Sondre Rossbach på benken spilte 1-1 hjemme mot Varberg.